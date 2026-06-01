Quién fue Roland Garros: la increíble historia del aviador que le dio nombre al Grand Slam parisino

Roland Garros, pionero de la aviación y el nombre del torneo sobre polvo de ladrillo más importante del mundo

Cada temporada, durante dos semanas, su nombre aparece en televisores, portadas de diarios y conversaciones de aficionados de todo el mundo. Roland Garros es sinónimo de tenis, de polvo de ladrillo y de París.

Sin embargo, no se trató de un tenista de élite que haya alcanzado notoriedad por sus actuaciones deportivas. Fue aviador, pionero de la aeronáutica moderna, aventurero y héroe de guerra. Tuvo una vida intensa y breve que lo convirtió en una figura emblemática en Francia.

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Eugène Adrien Roland Georges Garros nació el 6 de octubre de 1888 en la isla de Reunión, territorio francés ubicado en el océano Índico. Su infancia estuvo marcada por problemas de salud. Siendo apenas un adolescente, se trasladó a Francia continental para estudiar. Allí comenzó a practicar distintos deportes, entre ellos rugby, ciclismo, fútbol y tenis.

Pero hubo una disciplina que lo fascinó por encima de todas. A comienzos del siglo XX, cuando los aviones todavía eran máquinas experimentales y volar era considerado una actividad extremadamente peligrosa, Garros descubrió la aviación y quedó cautivado.

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Nacido en el seno de una familia de buena posición económica, aprendió a pilotar de manera casi autodidacta, compró su propio avión y rápidamente empezó a destacarse en una actividad que recién daba sus primeros pasos. Su talento lo llevó a batir varios récords de distancia y altitud, aunque la hazaña que lo convirtió en una celebridad ocurrió en 1913, cuando se transformó en el primer hombre en cruzar el mar Mediterráneo en avión.

La travesía, que unió el sur de Francia con Túnez, parecía imposible para la tecnología de la época. Tras casi ocho horas de vuelo sobre el agua, Garros aterrizó con éxito y pasó instantáneamente a ocupar las portadas de los diarios europeos. Francia había encontrado un nuevo héroe.

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Roland Garros fue héroe de la Primera Guerra Mundial

De pionero de la aviación a héroe de guerra

La fama de Roland Garros quedó rápidamente en segundo plano cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El aviador se incorporó al ejército francés y comenzó a desempeñarse como piloto militar.

Junto al ingeniero Raymond Saulnier, desarrolló un sistema de deflectores que permitía disparar una ametralladora a través del plano de la hélice sin destruirla. Aquella innovación modificó para siempre el combate aéreo y marcó un antes y un después en la historia de la aviación militar.

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Durante el conflicto derribó varios aviones enemigos, pero en 1915 su aeronave sufrió una avería y debió aterrizar detrás de las líneas alemanas. Allí Garros fue capturado y permaneció casi tres años prisionero. Finalmente logró escapar junto al teniente Anselme Marchal y regresó a su país para reincorporarse al servicio militar.

Su historia, sin embargo, tendría un desenlace trágico. El 5 de octubre de 1918, apenas un día antes de cumplir 30 años, Roland Garros fue abatido durante una misión aérea cerca de Vouziers, en la región de Ardenas. Apenas un mes más tarde terminaría la Primera Guerra Mundial.

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Roland Garros fue abatido cuando estaba a punto de cumplir los 30 años

Cómo su nombre terminó ligado al tenis

Roland Garros era socio del Stade Français, uno de los clubes deportivos más prestigiosos de París, donde practicaba distintas disciplinas y mantenía estrechos vínculos con la comunidad deportiva francesa. Mientras tanto, el Campeonato de Francia -que décadas más tarde se convertiría en el Abierto de Francia- seguía creciendo y necesitaba una sede acorde a su nueva dimensión internacional.

La oportunidad llegó en 1927, cuando los legendarios Cuatro Mosqueteros del tenis francés -René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet y Jacques Brugnon- conquistaron la Copa Davis en Estados Unidos.

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Francia debía organizar la defensa del título al año siguiente y necesitaba construir un estadio de gran capacidad.

Fue entonces cuando el Stade Français puso a disposición los terrenos ubicados en Porte d’Auteuil, en el oeste de París, con una condición innegociable: que el nuevo complejo llevara el nombre de uno de sus socios más ilustres y héroe nacional: Roland Garros.

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El estadio fue inaugurado en 1928 y desde entonces el nombre trascendió al propio recinto hasta convertirse en la denominación con la que millones de personas identifican al torneo. Técnicamente, la competencia sigue siendo el Abierto de Francia, pero la fuerza simbólica de Roland Garros terminó imponiéndose sobre cualquier nombre oficial.

El estadio Philippe Chatrier, la cancha principal de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El torneo que preservó su legado

Con el paso de las décadas, el complejo fue creciendo hasta transformarse en uno de los escenarios deportivos más reconocidos del planeta.

Allí se construyó posteriormente el estadio Philippe Chatrier, bautizado en honor al histórico dirigente de la Federación Francesa de Tenis. Sin embargo, para entonces Roland Garros ya no necesitaba nuevos homenajes. Su nombre se había convertido en una marca global.

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A diferencia de otros Grand Slams que toman el nombre de una ciudad o una región, Roland Garros recuerda a una persona. Es la evocación de un pionero que desafió los límites de su tiempo, cuando la aviación apenas comenzaba a conquistar los cielos.

Más de un siglo después de su muerte, cada pelota que se juega en el Abierto de Francia mantiene vivo aquel legado. Antes de convertirse en el nombre de un torneo, Roland Garros fue un hombre que eligió ir más allá de sus propios límites.

“La victoria pertenece a los más perseverantes”. La frase grabada en las paredes del estadio Philippe Chatrier (Fuente: Reuters)

Quizás por eso, una frase atribuida a Napoleón que Roland Garros grabó en las hélices de sus aviones, terminó siendo también una definición perfecta para el deporte: “La victoria pertenece a los más perseverantes”.

La cita está inmortalizada en las paredes de la pista Philippe Chatrier, donde cada vez que el polvo de ladrillo se eleva en espiral por el paso del viento recuerda a los remolinos que provocaban las hélices del Morane Saulnier G, con el que Roland Garros despegaba a cumplir misiones de combate.