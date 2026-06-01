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Impacto en la Fórmula 1 por la posible suspensión de otras dos carreras durante la temporada: “Plan de emergencia”

Stefano Domenicali, presidente de la F1, dio su mirada sobre cómo afectaría la guerra en Medio Oriente a la definición del campeonato

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La F1 tiene un plan de emergencia por si no se pueden correr los Grandes Premios en Bahréin y Abu Dhabi (REUTERS/Jennifer Gauthier)
La F1 tiene un plan de emergencia por si no se pueden correr los Grandes Premios en Bahréin y Abu Dhabi (REUTERS/Jennifer Gauthier)

En la antesala del regreso a la actividad con la primera carrera de la temporada en Europa en el Gran Premio de Mónaco, el presidente de la Fórmula 1 Stefano Domenicali confirmó que la categoría tiene un plan de emergencia si los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, programados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, no pueden disputarse por el conflicto en Oriente Medio.

Domenicali sostuvo que el Gran Premio de Las Vegas, previsto para el 22 de noviembre, no se convertirá en el cierre del campeonato en medio de las especulaciones sobre un posible final anticipado de la Máxima. “Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, afirmó el jefe de la Máxima durante una conversación con L’Equipe.

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El directivo explicó que el “conflicto persistente” entre Irán, Israel y Estados Unidos es una amenaza para el tramo final del calendario y recordó que ya afectó a las pruebas de Bahréin y Arabia Saudita, razón por la cual el calendario quedó establecido con 22 Grandes Premios en lugar de los 24 originales. Sobre eso, el CEO indicó que ve inviable cubrir esos espacios en el calendario de la F1, que obligaron a un largo parate de un mes entre el GP de China y lo que fue el fin de semana de acción en Miami: “Para ser transparentes: creo que es imposible sustituir ambas carreras. Incluso sustituir una sola carrera no será sencillo. No hay muchos fines de semana libres disponibles.”

Según Domenicali, los promotores en Qatar y Abu Dhabi ya iniciaron la venta de entradas y “esas ventas van muy, muy bien”, dijo, aunque advirtió que habrá un momento para decidir. También señaló límites operativos para reubicar carreras: “Esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente. Nosotros tenemos que lidiar con la complejidad logística, costes de transporte y mucho más”, acotó en la entrevista con el diario deportivo francés.

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Stefano Domenicali, CEO de F1 (REUTERS/Marco Bello)
Stefano Domenicali, CEO de F1 (REUTERS/Marco Bello)

Consultado por el momento en que la organización resolverá si se corre en Qatar y Abu Dhabi, los dos Grandes Premio que servirán de coronación para la temporada, el titular de la categoría evitó precisar una fecha y dijo que las decisiones se adoptarán “en los próximos meses cuando llegue el momento”, de acuerdo con L’Equipe.

Hay que recordar que a mediados de marzo, la Fórmula 1 estuvo obligada a cancelar las carreras en Medio Oriente en medio del creciente conflicto armado que impactó al mundo. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó que la suspensión alcanzó a las rondas de F2, F3 y F1 Academy programadas. En ese momento, la categoría aclaró que no habría reemplazos para las pruebas anuladas en abril. “Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Medio Oriente”, mencionó el CEO de la F1.

La Fórmula 1 vinculó la medida a la escalada del conflicto tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero. El GP de Bahréin estaba pautado para el 12 de abril en el circuito de Sakhir, donde se habían realizado las pruebas oficiales de pretemporada, y el de Arabia Saudita se iba a correr el 19 de abril en Jeddah. La FIA indicó que la determinación surgió de una consulta conjunta con el Grupo Formula One, los promotores locales y los clubes miembros de la región.

La largada en Abu Dhani, el premio coronación de la F1 (REUTERS/Amr Alfiky)
La largada en Abu Dhani, el premio coronación de la F1 (REUTERS/Amr Alfiky)

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