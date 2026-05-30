Cultura

Murió Julio Le Parc, el genio que hizo de la luz y el movimiento un espectáculo

El artista mendocino, referente mundial del arte óptico y cinético, falleció a los 97 años en París, ciudad donde construyó una brillante trayectoria durante casi siete décadas

Guardar
Google icon
Julio Le Parc, pionero del arte óptico y cinético, murió este sábado en París a los 97 años (Foto: Thomas Khazki)
Julio Le Parc, pionero del arte óptico y cinético, murió este sábado en París a los 97 años (Foto: Thomas Khazki)

Julio Le Parc, pionero del arte óptico y cinético, miembro fundador del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) y uno de los artistas argentinos más reconocidos a escala internacional, murió en París a los 97 años tras un progresivo deterioro de su salud. Radicado desde 1958 en la capital francesa, donde llegó con una beca del gobierno de ese país y transformó luz, color y movimiento en los materiales de una obra sin precedentes, Le Parc obtuvo en 1966 el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia, fue condecorado como Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres y sus trabajos integran las colecciones permanentes del MoMA, el Centre Pompidou y la Tate Modern, institución que tenía previsto inaugurar el 11 de junio próximo una gran retrospectiva en su honor.

El artista nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, provincia de Mendoza, permaneció internado los últimos dos días en el Hospital Americano, mientras su salud registraba un progresivo deterioro que forzó su retiro de la escena pública y su renuncia a los viajes internacionales. El fallecimiento, atribuido por la familia al desgaste físico y la imposibilidad de alimentarse durante el último mes, reconfiguró el cierre de una trayectoria que permaneció activa hasta 2024, cuando recibió el Gran Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes.

PUBLICIDAD

Julio Le Parc construyó su influencia a través de prácticas experimentales que cuestionaron la relación tradicional entre obra y espectador. La obtención del Gran Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia de 1966 consolidó su posición en el circuito internacional. La industria del entretenimiento cultural en Argentina reconoció esta trayectoria en 2019 mediante un homenaje múltiple por sus 90 años, articulado en cuatro frentes: una muestra retrospectiva de más de 160 obras en 3.000 metros cuadrados en el Palacio Libertad (la mayor realizada en su carrera), otra centrada en sus orígenes en el Museo Nacional de Bellas Artes, una instalación para el Centro de Experimentación del Teatro Colón y una intervención lumínica sobre el Obelisco durante la Noche de los Museos.

En 2019, en el marco de La Noche de los Museos, Le Parc convirtió el Obelisco de Buenos Aires en un lienzo de luz: proyectó una treintena de sus obras sobre el monumento mediante la técnica de mapping
En 2019, en el marco de La Noche de los Museos, Le Parc convirtió el Obelisco de Buenos Aires en un lienzo de luz: proyectó una treintena de sus obras sobre el monumento mediante la técnica de mapping

Julio Le Parc se consagró internacionalmente como líder del arte óptico y cinético gracias a una carrera iniciada en Buenos Aires y consolidada en París desde fines de la década del cincuenta. Su formación respondió a una experiencia informal que combinó empleos en el Teatro Colón y participación en colectivos estudiantiles. Tras asistir a la Escuela Manuel Belgrano y la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, y tras una etapa de ruptura con la academia formal—motivada por su rechazo a la rigidez institucional—Le Parc abrió su espectro creativo integrando trabajos como portero, extra teatral y presidente de un movimiento de renovación educativa.

PUBLICIDAD

Le Parc en el Grupo de Investigación de Arte Visual

El año 1958 definió la dirección industrial y estética del artista tras su acceso a la abstracción de Victor Vasarely en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Inspirado por la propuesta óptica, Le Parc viajó a París con una beca al cierre de esa temporada. El traslado inicial se transformó en radicación permanente y catalizó la migración simultánea de otros artistas argentinos. Junto a Francisco Sobrino, Horacio García Rossi, Héctor García Miranda, Sergio Moyano y Hugo De Marco fundó en 1960 el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV). El colectivo funcionó como laboratorio de experimentación hasta 1968, realizando investigaciones sobre la interacción física del espectador y el potencial transformador de materiales económicos aplicados a dispositivos de gran impacto sensorial. El modelo horizontal impulsado por el GRAV anticipó la lógica participativa de la era digital.

Distinciones, exposiciones y vigencia global

A partir de 2013, la industria del arte internacional refirió renovados homenajes institucionales a la obra de Le Parc. El Palais de Tokyo de París, la Casa Daros de Rio de Janeiro, el Pérez Art Museum Miami y el Met Breuer de Nueva York ofrecieron exposiciones monográficas entre 2013 y 2019. En 2021, mientras Tokio permanecía en foco global por los Juegos Olímpicos, intervino la fachada de la Maison Hermès con la obra La larga marcha, enfatizando la consolidación asiática de su obra e influencia.

En total, la producción y gestión de Julio Le Parc—desde la instalación física hasta la experimentación virtual—impulsó la transformación del espectador en agente activo y redefinió los parámetros de interacción en la industria cultural.

Temas Relacionados

Julio Le ParcArteArte argentinoUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El emotivo regreso de Lila Downs: un homenaje a las raíces mexicanas en su nuevo disco

La cantante fusiona historias íntimas y colaboraciones inesperadas en ‘Cambias mi mundo’, un proyecto lleno de tradición y reflexión que la vuelve a unir con la tierra natal de su madre

El emotivo regreso de Lila Downs: un homenaje a las raíces mexicanas en su nuevo disco

“Los ideales no murieron”: la entrevista de Infobae con Julio Le Parc a sus 90 años

El artista mendocino repasó su trayectoria, el exilio forzado del circuito artístico y su visión sobre el mercado del arte en una conversación publicada en septiembre de 2018

“Los ideales no murieron”: la entrevista de Infobae con Julio Le Parc a sus 90 años

El duro entrenamiento militar que sufrió el elenco de “Rescatando al soldado Ryan” para lograr el máximo realismo

Expertos y sobrevivientes aportaron una mirada histórica que redefinió la experiencia actoral, generando impacto más allá del rodaje

El duro entrenamiento militar que sufrió el elenco de “Rescatando al soldado Ryan” para lograr el máximo realismo

La magia de ‘La bella durmiente’ despierta en el Konex

El clásico del ballet de Tchaikovsky vuelve renovado en una propuesta dirigida por Federico Fernández. Se estrena el 31 de mayo, y tendrá funciones todos los domingos a las 11 durante junio, julio y agosto

La magia de ‘La bella durmiente’ despierta en el Konex

James Bond se reinventa como un espía joven y audaz para ingresar al mundo de los videojuegos

‘007 First Light’ presenta a un agente inexperto y atrevido que enfrenta desafíos tecnológicos y morales, en medio de aventuras que mantienen la acción clásica que identifican al icónico personaje

James Bond se reinventa como un espía joven y audaz para ingresar al mundo de los videojuegos

DEPORTES

PSG y Arsenal igualan en la final de la Champions League

PSG y Arsenal igualan en la final de la Champions League

El claro penal sobre Kvaratskhelia que le permitió al PSG igualar la final de Champions League ante Arsenal

El golazo del Arsenal al PSG a los 5 minutos de la final de Champions League

El show de la final de Champions League: la entrada de los equipos tras el recital de The Killers antes de Arsenal-PSG

“Tenemos un compañero al que le decimos Negro”: la inédita aclaración de un juvenil de Argentinos Juniors a un rival antes de un partido

TELESHOW

Las lágrimas de Karina Mazzocco en el último programa de A la tarde: “Tuve que aceptar el duelo”

Las lágrimas de Karina Mazzocco en el último programa de A la tarde: “Tuve que aceptar el duelo”

El vuelo que traía a Jimena Barón y su familia no pudo aterrizar en Ezeiza y fue obligado a desviarse a San Pablo: los motivos

La emoción de Adrián Suar por la visita de Mirtha Legrand a su obra: “Le hacés muy bien al teatro argentino”

Las lágrimas de emoción de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, por el regalo de Georgina Barbarossa: “Muchas gracias, tía”

Los Ángeles Azules hacen bailar a Buenos Aires: “Vayas donde vayas la gente conoce algún tema nuestro”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil está investigando un posible caso de ébola en un hombre que viajó a África

Brasil está investigando un posible caso de ébola en un hombre que viajó a África

Honduras: Hallan plantación de 16 mil 500 arbustos de coca en Bonito Oriental, Colón

¿Por qué el presidente panameño dedicará una semana a la industria marítima griega?

Costa Rica: Incendio forestal afecta el Parque Nacional Palo Verde en Guanacaste tras impacto de rayo

Ordenan prisión para salvadoreño que giró cheques y se estafó a una farmacéutica