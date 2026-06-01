Economía

Sube el petróleo y cae Wall Street ante la nueva escalada de la guerra en Medio Oriente

La cotización del crudo asciende 7% luego de que Irán suspendió el intercambio de mensajes con EEUU. Se teme por un nuevo bloqueo del Estrecho de Ormuz

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El petróleo regresa a la zona de USD 100 el barril.
El petróleo regresa a la zona de USD 100 el barril.

Mientras se tensa más la situación geopolítica en en torno al Estrecho de Ormuz, la cotización internacional del petróleo opera con alzas de 7%, a la vez que los principales indicadores de Wall Street exhiben caídas ante el regreso de la incertidumbre.

El Dow Jones de Industriales cede 0,3%, apenas debajo de los 51.000 puntos, tras haber anotado un máximo histórico el viernes 29 de mayo.

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El crudo Brent del Mar del Norte sube 6,2%, a USD 96,74 el barril con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) es negociado con alza de 7% a USD 93,48 el barril para julio.

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En los últimos tres meses, a partir del inicio de las hostilidades en Oriente Medio entre los EEUU e Israel contra Irán, el precio del petróleo se incrementó en un 40% -con picos cercanos a USD 120 el barril-, un movimiento alcista que preocupó por sus consecuencias sobre la inflación global, el efecto negativo sobre la actividad económica y la dificultad para bajar las tasas de interés.

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La agencia de noticias iraní Tasnim informó este lunes que el equipo negociador de Teherán suspendió el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores debido a los ataques contra el Líbano, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán, que ya dura tres meses.

La agencia reportó que Irán y el Frente de Resistencia, que incluye a sus aliados chiíes en Yemen, Líbano e Irak, han establecido un plan para bloquear completamente el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab el Mandeb, con el fin de “castigar” a Israel y a sus partidarios.

Si los hutíes, aliados de Irán en Yemen, abren un nuevo frente en el conflicto, un objetivo obvio sería el estrecho de Bab el Mandeb, frente a la costa de Yemen, un punto clave para el tráfico marítimo y un estrecho paso que controla el tráfico marítimo hacia el Canal de Suez.

Desde el inicio de las hostilidades tres meses atrás, el precio del petróleo escaló 40%

“Una violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, a través de un mensaje publicado en la red social “X”, en referencia a las operaciones israelíes en el Líbano.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero causó la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y El Líbano. También ha provocado dificultades económicas a nivel mundial al hacer subir los precios de la energía, ya que Irán cerró de facto el Estrecho de Ormuz, una ruta de suministro vital a nivel mundial para el petróleo y el gas natural licuado.

“Los funcionarios y negociadores iraníes han hecho hincapié en el cese inmediato de las agresivas y brutales operaciones militares del régimen sionista en Gaza y el Líbano, así como en la necesidad de la retirada total del régimen de las zonas ocupadas en el Líbano, y no habrá conversaciones hasta que se satisfagan las opiniones de Irán y de la resistencia sobre este asunto”, añadió Tasnim.

“Los mercados iniciaron junio sopesando señales contradictorias sobre un acuerdo de paz provisional en Oriente Medio que esperaba la aprobación del presidente Trump”, reportó Yahoo Finance. Este lunes, Donald Trump publicó en “Truth Social” que “todo saldrá bien”, incluso después del intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana.

“Seguirá siendo importante en los próximos días la evolución del conflicto en Medio Oriente, que continúa entre idas y vueltas. Esto se debe a que cualquier señal relacionada con el crudo puede cambiar el apetito por los activos de riesgo”, señalaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

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