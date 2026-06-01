Cultura

El Jardín Japonés recibe el festival de origami más grande del país

El sábado 6 de junio y el domingo 7, de 10 a 18, llega el Origami Matsuri, con propuestas vinculadas al arte del plegado de papel, experiencias de pintura tradicional, muestras colectivas y presentaciones musicales

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Vista panorámica del Jardín Japonés con dos grullas de origami volando y una flotando en el agua. Se observa un puente rojo, árboles, vegetación y personas.
El Jardín Japonés recibe el festival de origami más grande del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardín Japonés realizará Origami Matsuri el sábado 6 de junio y el domingo 7 de junio, de 10 a 18. El festival incluirá exposición, talleres participativos con cupos limitados por orden de llegada, Origami Express, demostraciones de Suminagashi y shows de tambores japoneses.

La propuesta se completa con una exposición de origami del 6 de junio al 28 de junio, de 10:00 a 18:30, en el Salón Tokyo (primer piso), según el programa difundido por la Fundación Cultural Argentino Japonesa, organizadora del evento con participación de origamistas de Argentina.

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El sábado 6 habrá talleres participativos en SUM Kyoto con Maria Laura Stella (11:00), Anna Violini (14:00), Nelly Higa (15:00) y Maximiliano Ortiz (16:45), y en el Salón Tokyo con Patricia Fernández Lopez (11:00), Circe Candia (14:00), Cristina Lualdi (15:00) y Maria Soledad Juan (16:45). Ese día también se presentará el show de tambores japoneses a cargo de Mukaito a las 16:00.

Además, habrá talleres participativos en SUM Kyoto
Además, habrá talleres participativos en SUM Kyoto

El domingo 7, los talleres en SUM Kyoto estarán a cargo de María Eugenia Sandín (11:00), Noemi Nohara (14:00), Nadia Kalayan (15:00) y Florencia Bonelli (16:45), mientras que en el Salón Tokyo participarán Angeline Cuvertino (11:00), Lúcia Da Costa (14:00), Vanesa Salas (15:00) y Adriana Kaneshiro (16:45). A las 16:00 se realizará el show de tambores japoneses de Buenos Aires Taiko.

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En ambos días habrá Origami Express en el Patio Magnolia: el sábado 6 de 12 a 14 con Silvia Lunetti, Vanesa Sisro, Angeline Cuvertino, Valeria Nieva y Paloma Heredia; de 14 a 16 con Gabriela Gruschky, Fabian Berini y Florencia Scavuzzo; y de 16 a 17:30 con Nelly Higa, Mirta Sister, Elide Iurlina, Gabriela Gruschky, Florencia Tesone y Mercedes Suarez.

El domingo 7, de 12 a 14 participarán Vanesa Sisro y Cecilia Erschen; de 14 a 16, Graciela Palmerini, Graciela Tatsuzumi, Silvina Viera, Angeline Cuvertino y Valeria Nieva; y de 16 a 17:30, Graciela Palmerini, Silvina Viera, Vanesa Salas, Lúcia Da Costa y Edith Luna.

También durante el fin de semana se ofrecerá Suminagashi, una técnica japonesa de marmoleado, en un taller interactivo a cargo de Victoria Campos de 14:00 a 17:30 en el Patio Magnolia.

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