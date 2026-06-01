Cultura

Maurizio Cattelan vuelve a ser noticia: desaparece la banana más polémica del arte en un museo francés

La obra “Comediante”, que ya causó revuelo mundial desde su creación, sufrió el insólito robo en el Pompidou-Metz, provocando entre risas y reclamos un verdadero debate creativo

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Justin Sun
Maurizio Cattelan vuelve a ser noticia: desaparece la banana más polémica del arte moderno en un museo francés (Foto: Peter PARKS / AFP)

Un museo en el este de Francia informó el domingo a la policía sobre el robo de una banana que forma parte central de una obra de arte valorada en varios millones de dólares, creada por el artista visual italiano Maurizio Cattelan.

La fruta desaparecida —que estaba pegada a una pared para formar la provocadora obra de Cattelan llamada Comediante— fue notada como ausente por un guardia el sábado.

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El Museo Pompidou-Metz, que es una sucursal del famoso Centro Pompidou en París, dijo en un comunicado que había presentado una denuncia penal por robo contra personas desconocidas.

También indicó que había reemplazado la banana.

No es la primera vez que la obra conceptual sufre daños, cuya pieza central perecedera, la banana, es reemplazada cada tres días para mantenerla contemporánea.

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Maurizio Cattelan - Comedian
La obra “Comediante”, que ya causó revuelo mundial desde su creación, sufrió el insólito robo de su fruta en el Pompidou-Metz, provocando entre risas y reclamos un verdadero debate creativo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

En julio del año pasado, un visitante del museo se comió la fruta. Pero los guardias intervinieron rápidamente y colocaron una banana de reemplazo.

Cattelan dijo en ese momento que estaba decepcionado de que el visitante hambriento sólo hubiera consumido la banana y no la cinta adhesiva también. El museo no emprendió acciones legales en esa ocasión.

Sin embargo, esta vez decidió presentar una denuncia penal porque el autor no fue identificado, por lo tanto, “no hay posibilidad de diálogo”.

También señaló que “esta es la segunda vez que esto sucede” y consideró que era una cuestión de respeto hacia la obra de arte.

La creación comestible de Cattelan, que busca cuestionar la noción de arte y su valor, ha generado controversia desde su debut en la feria Art Basel 2019 en Miami Beach, con un precio de venta de 120.000 dólares estadounidenses.

El artista italiano Maurizio Cattelan en Paris, 2016 (Foto: REUTERS/Philippe Wojazer)
El artista italiano Maurizio Cattelan en Paris, 2016 (Foto: REUTERS/Philippe Wojazer)

El artista de performance David Datuna se comió Comediante en esa exposición de 2019, diciendo que tenía “hambre”.

Pero el valor de la obra no ha hecho más que aumentar.

El fundador de criptomonedas nacido en China, Justin Sun, en 2024 pagó 5,2 millones de dólares estadounidenses por una versión de la obra y, días después, se la comió ante las cámaras en Hong Kong.

Además de Comediante, Cattelan también es conocido por producir un inodoro de oro macizo de 18 quilates totalmente funcional, llamado America, que fue ofrecido a Donald Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Un tribunal británico en marzo declaró culpables a dos hombres de robarlo durante una exposición en 2020 en el Reino Unido, de una mansión del siglo XVIII que fue el lugar de nacimiento del primer ministro de tiempos de guerra Winston Churchill.

El inodoro fue dividido en partes y nunca se recuperó el oro.

Fuente: AFP

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