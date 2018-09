"Este festival es la punta del iceberg, lo apenas visible de todo el trabajo y las actividades que hacemos durante todo el año", comentó Gabriela Adamo destacando que Filba no es sólo un festival, es una fundación crece año a año. Y agregó, tras anunciar que la temática de esta edición es la fiesta, que si bien "el contexto actual no es el mejor para hacer una fiesta, decidimos que sí, que la fiesta también es un espacio de resistencia, y que no vamos a dejar de festejar algo que se logró con tanto esfuerzo".