Panamá

La polémica envuelve a futbolistas panameños, dentro y fuera de la cancha

Atletas involucrados en supuesto amaño de partido y en un presunto caso de homicidio

Guardar
Google icon
Primer plano de la pierna y el botín de un futbolista a punto de golpear un balón de fútbol sobre el césped, con una barrera y un portero desenfocados al fondo.
Expertos señalan que los casos, aunque aislados, enturbian la actividad deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el arquero José Calderón, jugador del Sporting San Miguelito y ex mundialista en Rusia 2018, fue suspendido por seis meses debido a un supuesto amaño durante un partido, el exseleccionado nacional Darwin Pinzón, delantero del San Francisco Fútbol Club, se ve nuevamente envuelto en una polémica, ahora en un presunto caso de homicidio.

Pinzón, de 32 años, ya había sido detenido en 2017 al estar supuestamente implicado en el robo de dos iPhone a estudiantes universitarios en el distrito de San Miguelito, delito por el cual fue condenado a 98 meses de prisión, según información que publica el diario Critica.

PUBLICIDAD

La captura del centrocampista o interior derecho se hizo efectiva en un puesto de control policial, ubicado en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital.

Una vez verificaron su estatus, las autoridades informaron que este reflejó que el futbolista, que participó con la Selección sub-17 de Panamá en el mundial de México de 2011 donde metió un gol, tenía una orden pendiente de captura.

PUBLICIDAD

La orden había sido solicitada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito, por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de intento de homicidio.

Darwin Pinzón, del San Francisco FC, tenía según las autoridades una orden pendiente de captura. Tomada de Instagram
Darwin Pinzón, del San Francisco FC, tenía según las autoridades una orden pendiente de captura. Tomada de Instagram

Según la información preliminar, citada por medios de prensa, Pinzón era requerido desde el pasado 16 de abril, pero no fue hasta ahora, que su equipo se encuentra en descanso, cuando fue retenido.

Adolfo Pérez, comisionado jefe de la décima zona de policía de La Chorrera, informó que, al momento de la aprehensión, Pinzón viajaba en un vehículo junto a otras personas.

“...Estamos bien y que a pesar de los inconvenientes que se han presentado y las malas intenciones de personas que intentan denigrarme y manchar mi nombre, seguimos con la cabeza en alto y en el ejercicio de la defensa de mi honor y reputación”, expresó Pinzón en su red social de Instagram.

La detención del futbolista del San Francisco FC reabre el debate sobre las segundas oportunidades y la presión pública que enfrentan figuras deportivas envueltas en procesos judiciales, indica la prensa local.

En el caso del guardameta José Calderón, este fue suspendido por seis meses por la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), mientras se investigan supuestas irregularidades y un posible amaño de partido durante el Torneo Clausura 2026.

Miembros de la LPF se reúnen con diputados, para actualizar la legislación en cuanto a las prácticas malsanas en el fútbol. Tomada de la LPF
Miembros de la LPF se reúnen con diputados, para actualizar la legislación en cuanto a las prácticas malsanas en el fútbol. Tomada de la LPF

La medida, según un comunicado de la LPF, busca “salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”.

“La suspensión provisional permanecerá vigente mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”, puntualizó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado.

Sobre el tema, representantes de la Liga Panameña de Fútbol se reunieron con los diputados Luis Duque, Roberto Zúñiga, Francisco Brea y José Pérez Barboni para crear conciencia en cuanto a la necesidad existente de actualizar la legislación vigente en cuanto a este tipo de prácticas en el deporte.

El organismo rector del fútbol panameño indicó en su página web que la intención es que una vez tipificado el delito de forma específica, cualquier persona involucrada en la manipulación de partidos enfrente consecuencias penales más expeditas.

Con esta iniciativa, agrega la liga, se impulsa una reforma que eleve las sanciones y cierre el espacio a quienes incurren en estas conductas, estableciendo penas de cárcel, entre otras medidas. Este tipo de leyes ya existen en otros países, y la propuesta busca erradicar estas prácticas y fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar y procesar estos casos.

Temas Relacionados

FútbolPanamáLPFPolémicaJoséCalderónDarwinPinzón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

La visita presidencial incluyó una revisión detallada de proyectos de modernización en la ruta CA-13 y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya ejecución favorecerá la movilidad, el turismo y el acceso de las comunidades locales

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Lo que inicialmente fue reportado como un incendio forestal en el cerro El Cimarrón en Tegucigalpa capital de Honduras, terminó convirtiéndose en una escena de horror para los cuerpos de socorro, luego del hallazgo de tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de un refrigerador

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Cancelación de Stereo Romance agrava denuncias de censura en Nicaragua

El cierre de la emisora ha sido interpretado como un nuevo episodio en la política de restricciones al ejercicio periodístico, lo que incrementa la preocupación sobre las libertades fundamentales en el país, según organismos internacionales y reportes recientes

Cancelación de Stereo Romance agrava denuncias de censura en Nicaragua

La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

El máximo tribunal rechazó los recursos legales que pretendían anular la designación realizada por el presidente Bernardo Arévalo, de modo que el proceso y la lista de candidatos para el Ministerio Público quedan sin cambios

La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

Las autoridades sostienen que el proceso va más allá del tema tributario y busca modernizar estándares institucionales y económicos

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

TECNO

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

ENTRETENIMIENTO

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

De la pelea en redes a la reconciliación: Marlon Wayans y 50 Cent cerraron su conflicto y planean trabajar juntos

MUNDO

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave

Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente