La polémica envuelve a futbolistas panameños, dentro y fuera de la cancha

Expertos señalan que los casos, aunque aislados, enturbian la actividad deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el arquero José Calderón, jugador del Sporting San Miguelito y ex mundialista en Rusia 2018, fue suspendido por seis meses debido a un supuesto amaño durante un partido, el exseleccionado nacional Darwin Pinzón, delantero del San Francisco Fútbol Club, se ve nuevamente envuelto en una polémica, ahora en un presunto caso de homicidio.

Pinzón, de 32 años, ya había sido detenido en 2017 al estar supuestamente implicado en el robo de dos iPhone a estudiantes universitarios en el distrito de San Miguelito, delito por el cual fue condenado a 98 meses de prisión, según información que publica el diario Critica.

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La captura del centrocampista o interior derecho se hizo efectiva en un puesto de control policial, ubicado en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital.

Una vez verificaron su estatus, las autoridades informaron que este reflejó que el futbolista, que participó con la Selección sub-17 de Panamá en el mundial de México de 2011 donde metió un gol, tenía una orden pendiente de captura.

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La orden había sido solicitada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito, por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de intento de homicidio.

Darwin Pinzón, del San Francisco FC, tenía según las autoridades una orden pendiente de captura. Tomada de Instagram

Según la información preliminar, citada por medios de prensa, Pinzón era requerido desde el pasado 16 de abril, pero no fue hasta ahora, que su equipo se encuentra en descanso, cuando fue retenido.

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Adolfo Pérez, comisionado jefe de la décima zona de policía de La Chorrera, informó que, al momento de la aprehensión, Pinzón viajaba en un vehículo junto a otras personas.

“...Estamos bien y que a pesar de los inconvenientes que se han presentado y las malas intenciones de personas que intentan denigrarme y manchar mi nombre, seguimos con la cabeza en alto y en el ejercicio de la defensa de mi honor y reputación”, expresó Pinzón en su red social de Instagram.

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La detención del futbolista del San Francisco FC reabre el debate sobre las segundas oportunidades y la presión pública que enfrentan figuras deportivas envueltas en procesos judiciales, indica la prensa local.

En el caso del guardameta José Calderón, este fue suspendido por seis meses por la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), mientras se investigan supuestas irregularidades y un posible amaño de partido durante el Torneo Clausura 2026.

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Miembros de la LPF se reúnen con diputados, para actualizar la legislación en cuanto a las prácticas malsanas en el fútbol. Tomada de la LPF

La medida, según un comunicado de la LPF, busca “salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”.

“La suspensión provisional permanecerá vigente mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”, puntualizó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado.

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Sobre el tema, representantes de la Liga Panameña de Fútbol se reunieron con los diputados Luis Duque, Roberto Zúñiga, Francisco Brea y José Pérez Barboni para crear conciencia en cuanto a la necesidad existente de actualizar la legislación vigente en cuanto a este tipo de prácticas en el deporte.

El organismo rector del fútbol panameño indicó en su página web que la intención es que una vez tipificado el delito de forma específica, cualquier persona involucrada en la manipulación de partidos enfrente consecuencias penales más expeditas.

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Con esta iniciativa, agrega la liga, se impulsa una reforma que eleve las sanciones y cierre el espacio a quienes incurren en estas conductas, estableciendo penas de cárcel, entre otras medidas. Este tipo de leyes ya existen en otros países, y la propuesta busca erradicar estas prácticas y fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar y procesar estos casos.