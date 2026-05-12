Sofía “La Reini” Gonet confirmó su participación en Popstars: “Se viene una experiencia increíble”

Sofía 'La Reini' Gonet se convierte en la conductora de Popstars React, el stream oficial del reality musical en su regreso digital (Video: Instagram)

El regreso de Popstars a la televisión argentina está cada vez más cerca y, en las últimas horas, Sofía “La Reini” Gonet confirmó que será una de las caras visibles del nuevo formato digital del reality musical que marcó una época. La influencer, que en los últimos meses se consagró como una de las voces más frescas y seguidas de la generación, será la conductora del stream oficial de Popstars, el React, que se transmitirá en vivo a través de Streams Telefe en simultáneo con la emisión del programa en la pantalla tradicional.

“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes”, escribió Sofía en su cuenta de Instagram, acompañando el anuncio con imágenes glamorosas propias de una diva pop y el logo del reality, que ya despierta nostalgia en quienes crecieron con Bandana y Mambrú, y mucha curiosidad en las nuevas audiencias. “¿Qué esperás para anotarte? Podés hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades”, invitó, alentando a las jóvenes a sumarse al casting que buscará descubrir a la próxima estrella femenina de la música argentina.

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El regreso de Popstars a la televisión argentina fusiona streaming en vivo por Streams Telefe con la emisión tradicional en pantalla

La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por sus seguidores como por referentes del mundo digital y del espectáculo. Sofía, que viene de un año de transformaciones personales y profesionales (incluyendo su paso por MasterChef Celebrity y su consolidación como figura en streams y redes), se mostró feliz y agradecida por la oportunidad de sumarse a un formato icónico en esta nueva etapa.

El Popstars React, que estará a cargo de “La Reini”, será el espacio donde el público podrá seguir en tiempo real, desde el streaming, las reacciones, análisis y debates sobre lo que ocurre en cada gala y etapa del reality. El formato busca fusionar la televisión lineal con la instantaneidad y la interacción de las redes, llevando el fenómeno Popstars a una experiencia 360 en la que los fans tendrán voz y voto, y podrán interactuar con la conductora y los protagonistas del show.

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El nuevo Popstars React permitirá a los fans interactuar en tiempo real con Sofía Gonet y los protagonistas del show a través de redes sociales

El regreso de Popstars, bajo la dirección de Gustavo Yankelevich y con Nico Vázquez como conductor principal en televisión, apuesta a descubrir talentos femeninos de entre 18 y 25 años, en un casting nacional que ya comenzó a movilizar a miles de jóvenes soñadoras. El reality, que supo lanzar al estrellato a Bandana y Mambrú en los años 2000, ahora se reinventa con una puesta a tono con los tiempos digitales y una estética pensada para las nuevas generaciones, pero sin perder el espíritu de descubrimiento y emoción que lo convirtió en un clásico.

Nico Vázquez asume el rol de conductor principal de Popstars en televisión, acompañando la nueva apuesta del canal y del productor Gustavo Yankelevich (Video: SQP, América TV)

Nico Vázquez, por su parte, destacó la importancia de volver a la televisión con un proyecto tan icónico y el desafío personal y profesional de acompañar a las nuevas artistas: “Estoy muy feliz. Es algo que Gustavo quería. Es un programa icónico del canal. Yo hace mucho que no hago tele y vuelvo después de muchos años, diez”, expresó el actor a SQP (América TV), que se mostró entusiasmado con el vínculo profesional con Yankelevich y la posibilidad de ser el narrador de una experiencia generacional.

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La producción, que ya está en marcha, apuesta a un casting federal y una cobertura multiplataforma para conectar con una audiencia más joven y digital, pero también para sumar a quienes vibraron con las primeras ediciones del programa. El estreno está previsto para junio o julio de 2026 y la expectativa crece a medida que se conocen detalles y se amplía el alcance de la convocatoria.

“Somos socios. Y en este caso me quería como conductor”, contó Nico sobre el vínculo con Yankelevich, mientras que Sofi Gonet celebra el sueño cumplido de ser parte de un show que marcó a toda una generación.

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