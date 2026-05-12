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Thiago Tirante cayó ante Daniil Medvedev y se despidió en octavos de final del Masters 1000 de Roma

Tras eliminar al británico Cameron Norrie y al italiano Flavio Cobolli, el platense perdió por 6-3 y 6-2 frente al número 9 del mundo en el Foro Itálico

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Thiago Tirante saluda a Daniil Medvedev en la red (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
Thiago Tirante saluda a Daniil Medvedev en la red (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

Thiago Tirante vio frenado su sueño en el Masters 1000 de Roma, aunque se despidió con la frente en alto después de protagonizar la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta categoría. El argentino cayó este martes en los octavos de final frente al ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-2, en un duelo en el que el ex número 1 del mundo impuso su jerarquía, experiencia y solidez para avanzar a los cuartos de final en el Foro Itálico.

Para Tirante, actual 67° del ranking ATP, el resultado marcó el final de una semana inolvidable en la capital italiana. El platense, de 24 años, había llegado a esta instancia tras un esforzado debut ante el italiano Gianluca Cadenasso (183°), luego venció al británico Cameron Norrie (19°) y en tercera ronda firmó uno de los triunfos más resonantes de su carrera al eliminar al local Flavio Cobolli, 12° del mundo, con una actuación demoledora.

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Este martes, sin embargo, chocó ante un Medvedev que lució como en sus mejores tiempos. El actual número 9 del mundo neutralizó la potencia de Tirante e impidió que jugara cómodo. Así se adueñó del desarrollo y construyó un triunfo nítido. Su próximo rival será el joven español Martín Landaluce (94°), una de las revelaciones de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

Tirante batalló en los primeros pasajes del partido: logró un quiebre en el primer juego e intentó hacerse fuerte desde la base, pero Medvedev recuperó el break enseguida. La paridad se extendió hasta el sexto juego, cuando el europeo logró desnivelar.

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En el segundo parcial, el campeón del US Open 2021 elevó aún más su nivel y cerró el encuentro sin mayores sobresaltos. El argentino nunca se rindió, pero no encontró la fórmula para sorprender a su rival.

Pese a la derrota, Tirante cerró una muy buena participación en el Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
Pese a la derrota, Tirante cerró una muy buena participación en el Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

Más allá de la derrota, el paso de Tirante por Roma dejó señales muy positivas. No sólo consiguió su primera participación en la cuarta ronda de un Masters 1000, sino que volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a jugadores de élite. En una temporada que ya incluía victorias resonantes como la conseguida ante el Top 10 estadounidense Ben Shelton, el argentino ratificó que atraviesa el mejor momento de su carrera.

El torneo italiano además le permitirá dar otro salto -está 54° en el ranking en vivo- y consolidarse como una pieza cada vez más importante dentro del tenis argentino, en un año en el que además debutó en la Copa Davis y empezó a transformar su potencial en resultados concretos.

Roma aparecía como una oportunidad para seguir creciendo y Tirante la aprovechó al máximo. Aunque su marcha se detuvo ante Medvedev, el balance es netamente favorable: sumó tres victorias -dos de ellas de alto impacto- y tiene margen para seguir creciendo.

Con Roland Garros en el horizonte, el argentino se marcha del Foro Itálico con una certeza: más allá del resultado de este martes, demostró que está preparado para dar pelea en los grandes escenarios del circuito ATP.

En busca de un lugar en la semi, Medvedev enfrentará al español Landaluce (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
En busca de un lugar en la semi, Medvedev enfrentará al español Landaluce (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

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