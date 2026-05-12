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Revelaron detalles de los últimos días de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: los mensajes de sus compañeros

El fallecimiento del jugador de los Memphis Grizzlies conmocionó a la liga de baloncesto más popular del mundo

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Brandon Clarke falleció a los 29 años (Scott Wachter-Imagn Images)
Brandon Clarke falleció a los 29 años (Scott Wachter-Imagn Images)

Brandon Clarke murió este lunes en el Valle de San Fernando, California, a los 29 años, en un hecho que las autoridades investigan como una posible sobredosis. El alero de los Memphis Grizzlies, uno de los miembros de mayor antigüedad de la franquicia, fue declarado muerto en el lugar por los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) que respondieron a una llamada de emergencia médica cerca de las 17:00.

Según informó NBC Los Angeles, dentro de la vivienda donde se hospedaba el jugador se hallaron utensilios relacionados con el consumo de drogas, dato que orientó la investigación hacia una posible sobredosis. Clarke se encontraba en la ciudad durante el receso de temporada, alojado con un amigo de la universidad, de acuerdo con lo que reportó TMZ Sports.

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El medio estadounidense también habló con el barbero que le cortó el cabello el viernes anterior a su muerte, quien describió al basquetbolista como alguien visiblemente tranquilo y de buen ánimo. Durante ese encuentro, ambos vieron juntos el partido de playoffs entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves.

Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, falleció a los 29 años (@NBA)
Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, falleció a los 29 años (@NBA)

La muerte del jugador llegó pocas semanas después de un arresto que había generado revuelo. El 1 de abril, Clarke fue detenido en Arkansas y enfrentó cuatro cargos: adelantamiento indebido, posesión de sustancias controladas, fuga en vehículo y tráfico de sustancias controladas, según documentos judiciales citados por The Memphis Commercial Appeal y recogidos por Univision.

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De acuerdo con esos registros, el jugador alcanzó velocidades superiores a 160 kilómetros por hora (100 millas por hora) durante la persecución policial y llevaba consigo más de 230 gramos de kratom, un extracto herbal derivado de un árbol originario del sudeste asiático que Arkansas clasifica como sustancia controlada de Lista 1.

El kratom es un extracto derivado de las hojas del árbol Mitragyna speciosa y se lo conoce también como thang o ketumobiak. Sus hojas contienen dos compuestos psicoactivos principales -la mitragynina y la 7-hidroximitragynina- que actúan sobre los mismos receptores cerebrales que los opioides.

A dosis bajas produce efectos estimulantes: mayor alerta, energía y locuacidad. A dosis altas, actúa como sedante y puede generar alucinaciones, delirios y confusión. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió públicamente contra su consumo por el riesgo de daño hepático, convulsiones y trastornos por uso de sustancias, y la Agencia Antidrogas (DEA) lo clasifica como “droga de preocupación”.

Las reacciones al fallecimiento no tardaron en llegar desde el mundo del básquetbol. Adam Silver, comisionado de la NBA (National Basketball Association), fue uno de los primeros en pronunciarse: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje”. La agencia deportiva Priority Sports, que representaba al jugador, también emitió un comunicado: “Sentimos un profundo dolor al pensar en su madre, Whitney, en toda su familia y en todos sus amigos y compañeros de equipo”.

Sus compañeros en Memphis expresaron el golpe de manera personal. Jaylen Wells escribió en Instagram: “Siempre llegaba con una sonrisa en la cara y era una luz en el vestuario, una persona verdaderamente inspiradora. Memphis no será lo mismo sin ti”. Kyle Anderson sumó: “Te quiero mucho, hermano, ojalá hubiera podido estar ahí para ti”. Lamar Stevens lo despidió con una frase breve: “Uno de mis compañeros de equipo y personas favoritas de todos los tiempos. Vuela alto, rey”.

Nacido el 19 de septiembre de 1996 en Vancouver, Canadá, Clarke llegó a la NBA tras una destacada trayectoria universitaria en la Universidad de Gonzaga, donde fue incluido en el tercer equipo All-American en 2019 y llevó a los Bulldogs hasta la Elite Eight del Torneo de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Los Grizzlies lo seleccionaron en la primera ronda del draft de 2019, y el ala pivote de 2,03 metros y 98 kilogramos se convirtió rápidamente en una pieza valorada por su capacidad defensiva y sus altos porcentajes en tiros de campo.

En 2022, la franquicia le extendió un contrato de cuatro años por 50 millones de dólares, señal del lugar que ocupaba dentro del proyecto. A lo largo de sus siete temporadas en la élite, todas con Memphis, acumuló 309 partidos con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por partido. La temporada 2025-26 fue la más difícil en términos físicos: solo pudo disputar dos encuentros, afectado por problemas en la rodilla y las secuelas de una ruptura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2023.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) calificó la pérdida como “irreparable para la hermandad”. La investigación sobre las circunstancias exactas de la muerte permanece abierta.

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