Costarricense pasará 38 años en prisión por violar en tres ocasiones a su sobrina menor de edad

El Tribunal Penal de Heredia condenó a 38 años de cárcel a un hombre hallado culpable de violar a su sobrina adolescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de apellidos Gómez Pérez fue condenado a 38 años de prisión luego de que el Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica lo encontrara culpable de cometer tres delitos de violación en perjuicio de su sobrina de 16 años de edad.

La sentencia fue dictada este 11 de mayo del 2026 tras un juicio en el que la Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre noviembre y diciembre del 2021 en las localidades de San Pablo y San Rafael de Heredia.

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De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los primeros hechos ocurrieron el 27 y 28 de noviembre del 2021 en la vivienda de los abuelos de la víctima, lugar donde también residía el ahora sentenciado.

Según quedó acreditado durante el debate, la adolescente se encontraba durmiendo cuando el imputado llegó a la casa bajo los efectos del alcohol. Aprovechando la vulnerabilidad de la menor y la cercanía familiar, el hombre se dirigió hasta donde ella estaba y cometió la primera agresión sexual.

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La Fiscalía sostuvo que el ataque provocó un profundo estado de miedo en la víctima, situación que posteriormente fue aprovechada por el agresor para volver a abusar sexualmente de la adolescente al día siguiente.

La Fiscalía de Heredia logró demostrar la responsabilidad del imputado en tres agresiones sexuales ocurridas en 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades judiciales determinaron que Gómez Pérez obligó a la joven a ingresar a su habitación, donde perpetró la segunda violación.

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Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y acreditar la responsabilidad penal del sujeto.

La investigación también permitió establecer un tercer ataque sexual ocurrido semanas después, en diciembre del 2021, esta vez en una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.

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Conforme a la acusación fiscal, el imputado aprovechó que la adolescente se encontraba sola en su casa debido a que su madre estaba trabajando. Fue en ese momento cuando el hombre llegó al inmueble y cometió una nueva agresión sexual contra la menor.

La Fiscalía expuso ante el Tribunal que el acusado utilizó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer los delitos, así como el temor generado en la víctima tras las primeras agresiones.

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El tercer ataque sexual ocurrió en San Rafael de Heredia cuando la víctima se encontraba sola en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de valorar toda la prueba presentada en el debate, el Tribunal Penal de Heredia concluyó que existían suficientes elementos para declarar culpable al imputado por tres delitos de violación.

Como resultado, los jueces impusieron una pena total de 38 años de cárcel.

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Además de la condena, las autoridades judiciales ordenaron que Gómez Pérez permanezca seis meses más en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza y se completan los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad dentro del entorno familiar, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades judiciales y organismos de protección de la niñez.

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Especialistas han señalado que, en muchos casos, las víctimas enfrentan dificultades para denunciar este tipo de hechos debido al miedo, las amenazas o la relación cercana con el agresor.

El condenado deberá permanecer en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Costa Rica, la legislación contempla penas severas para quienes sean encontrados culpables de delitos sexuales contra menores de edad, especialmente cuando existe una relación de parentesco, convivencia o confianza entre la víctima y el imputado.

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Las autoridades judiciales han insistido en la importancia de denunciar este tipo de casos para garantizar la protección de las víctimas y evitar que las agresiones continúen ocurriendo dentro de los núcleos familiares.

La sentencia contra Gómez Pérez aún no se encuentra en firme, sin embargo, el Tribunal determinó mantener al imputado descontando prisión preventiva mientras avanzan las etapas finales del proceso judicial.