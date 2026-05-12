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Yipio respaldó a su pareja tras las denuncias de infidelidad y violencia en su contra: “¿Enamorada? Cada vez más”

La ex participante de Gran Hermano sorprendió al publicar una emotiva carta en la que respalda a su novio, Mathías Centurión, frente a las acusaciones y rumores, destacando el apoyo y la complicidad que mantienen

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Yipio publicó una carta abierta en redes sociales donde defendió a Mathias Centurión ante acusaciones de infidelidad y violencia familiar
Yipio publicó una carta abierta en redes sociales donde defendió a Mathias Centurión ante acusaciones de infidelidad y violencia familiar

En medio de rumores, chats filtrados y acusaciones que sacudieron las redes sociales y la televisión uruguaya y argentina, Yisela Pintos, mejor conocida como Yipio, decidió romper el silencio y salir en defensa de su pareja Mathias Centurión, apodado “Chocolatito”. Lo hizo a través de una carta abierta, escrita de puño y letra, en la que repasó los momentos más difíciles de su relación, la responsabilidad que asumió Centurión durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y la tormenta mediática desatada tras su salida del reality.

La carta, publicada en sus redes sociales, comenzó con una frase contundente: “Este hombre me apoyó con la decisión de entrar a Gran Hermano, con todo lo que eso conlleva, desde el primer día, antes de que yo estuviera decidida él me dijo ‘de una, gorda’ porque sabía que era una oportunidad única que no me podía perder”. Lejos de las especulaciones sobre celos o una actitud “tóxica” que circularon en redes, Yipio reconoció que ingresar al reality puso a prueba la pareja y la sometió a cuestionamientos internos: “Nos cuestionamos en el proceso, sí, obvio, mil veces y él siempre se guardó todos sus miedos y me acompañó y me dio impulso”.

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La carta de Yipio repasó los momentos más difíciles que atravesó la pareja durante la participación en Gran Hermano Generación Dorada
La carta de Yipio repasó los momentos más difíciles que atravesó la pareja durante la participación en Gran Hermano Generación Dorada

Durante los meses de aislamiento, Mathias se hizo cargo de la vida cotidiana de Yipio, de la casa y, sobre todo, de la hija de la participante, a quien trató “como si fuera propia”. “La contuvo y la acompañó en todos los momentos que fue necesario. Y yo salí con una hija entera que solo me llamó por una cosa: la abuela”, remarcó Yipio, aludiendo a la gravedad de la situación familiar que la obligó a abandonar el reality para cuidar a su madre enferma.

La carta también abordó la complicada salud de la madre de Yipio y la carga emocional que esto supuso para Mathias: “Se hizo cargo de mi vieja, que los que nos conocen de hace tiempo saben que no es changa, la Laurita tiene un carácter re heavy. Y así y todo él estuvo al firme. Pidió que saliera con una culpa bárbara, cuando lo de mamá se complicó, una lesión en la columna hizo que perdiera sensibilidad en las piernas y con eso más una separación, una depresión que volvió a surgir, que por suerte ahora está viendo la luz de a poco”.

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Mathias Centurión asumió tareas de cuidado del hogar y de la hija de Yipio mientras ella estuvo aislada en el reality show
Mathias Centurión asumió tareas de cuidado del hogar y de la hija de Yipio mientras ella estuvo aislada en el reality show

En paralelo a la salida de Yipio, estalló el escándalo mediático: en Uruguay, el programa “Sacate la careta” publicó supuestos chats de Mathias Centurión con otra mujer durante la estadía de Yipio en la casa, alimentando versiones de infidelidad y aprovechamiento de la fama de la participante. A esto se sumaron versiones sobre denuncias previas y acusaciones de violencia familiar, así como el apodo de “vividor” que Pepe Ochoa señaló en LAM (América TV), que desde la producción del reality le endilgan al kickboxer y entrenador personal.

Sin embargo, Yipio no dudó en reivindicar el rol de su pareja y el apoyo recibido en todos los frentes: “Me defendió en todos lados, fue a todos los programas, hasta los que no les gusta porque se lo pedí antes de entrar. No beboteó tanto como le pedí, porque la gente se puso bobeta, ustedes se lo perdieron, mi chocolatito beboteando es un fuego”. Con humor y ternura, la ex Gran Hermano dejó en claro que, pese a los rumores y las presiones externas, la confianza y el amor siguen intactos: “Y ahora me está apoyando lo más que puede para que vuelva a entrar y termine de la mejor lo que tiene rabiosa el cigarro”.

El delicado estado de salud de la madre de Yipio fue determinante para que abandonara Gran Hermano y priorizara a su familia
El delicado estado de salud de la madre de Yipio fue determinante para que abandonara Gran Hermano y priorizara a su familia

En el cierre, Yipio agradeció el apoyo de Mathias en la adversidad y en la posibilidad de regresar a Gran Hermano a través del repechaje, siempre y cuando pueda resolver la situación de salud de su madre: “Así y todo Mathii sabiendo que se tiene que cargar la mochila al hombro otra vez igual me dice ‘VOS DALE GORDA! ROMPELA’. ¿Qué decirles? ¿Afortunada yo? Sí! ¿Y enamorada? Cada vez más. Hasta la luna más linda”.

A pesar de la tormenta, Yipio eligió mirar hacia adentro, rescatar lo vivido y apostar al futuro: “Muchas gracias igualmente con mi sueño y con una de las oportunidades más grandes de mi vida, obviamente aunque él le ponga todas las ganas, eso depende de que demos con el tratamiento de mi vieja y de que ella también me acompañe en la decisión”.

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