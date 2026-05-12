Grupo Firme anuncia nueva fecha en el Estadio GNP Seguros: preventa y precios para ‘La Última Peda Tour’

Grupo Firme añade una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros tras agotar entradas para su primer concierto en la Ciudad de México

Grupo Firme sumó una nueva fecha en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “La Última Peda Tour”, además de revelar la dinámica y el calendario de preventa de boletos, impulsados por el éxito abrumador de la primera fecha en la Ciudad de México.

La banda anunció una segunda presentación el 18 de julio. Los boletos estarán disponibles primero en preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el 20 de mayo a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 21 de mayo desde las 12:00 horas, ambos a través de la plataforma Ticketmaster.

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El anuncio responde a la alta demanda que dejó casi agotados los boletos de la fecha original.

La nueva presentación del 18 de julio se suma a la ya anunciada para el 17 de julio, cuya boletería está en las últimas localidades. Ambas funciones forman parte de “La Última Peda Tour”, la gira que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos del regional mexicano actualmente.

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La preventa de boletos para asistir a Grupo Firme inicia el 20 de mayo a las 11:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes Banamex (Ocesa)

Grupo Firme llevará su tour al Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, es uno de los recintos más destacados del país gracias a su capacidad y relevancia en la industria musical. Con la inclusión de la segunda fecha, Grupo Firme presentará dos noches consecutivas en el estadio, esperando reunir a más de 60 mil personas en cada función.

El formato del show está pensado para grandes escenarios, con visuales espectaculares, cercanía con los asistentes y la energía característica de la banda. El repertorio contempla éxitos clásicos y actuales, como “Matcha Latte”, que superó 1.5 millones de visualizaciones en plataformas digitales durante su primera semana de lanzamiento.

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El fenómeno de Grupo Firme en la música mexicana

Tras más de 12 años de trayectoria, Grupo Firme se ha consolidado como uno de los proyectos más influyentes del regional mexicano tanto nacional como internacionalmente. Su base de fans rebasa los 39 millones entre redes sociales y plataformas, y en Spotify alcanzan más de 21.8 millones de escuchas mensuales.

El concierto del 18 de julio forma parte de la exitosa gira 'La Última Peda Tour', uno de los eventos más importantes del regional mexicano (@grupofirme/Instagram)

Los conciertos anteriores de la agrupación en la capital han impuesto récords de asistencia y, según Pollstar, en 2021 formaron parte de los actos latinos con mayor convocatoria mundial.

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Canciones como “El Amor de su Vida”, “En Tu Perra Vida”, “Qué Onda Perdida”, “Calidad” y “El Tóxico” forman parte esencial de sus shows. El grupo también fue reconocido este año con el Premio Lo Nuestro por “El Beneficio de la Duda” y obtuvo una nominación a los Latin Grammys en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

La suma de una fecha adicional en el Estadio GNP Seguros confirma la fuerza de convocatoria de la gira “La Última Peda Tour” y mantiene a la banda en la cima del regional mexicano, con una demanda que sigue creciendo en todo México y Latinoamérica.

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Las entradas generales estarán disponibles en Ticketmaster a partir del 21 de mayo a las 12:00 horas para todo el público (Cuartoscuro)

Precios para ver a Grupo Firme en “La Última Peda Tour” en el Estadio GNP Seguros

Platino A: $3,956 – $4,550

Platino B: $3,212 – $3,694

Platino C: $2,964 – $3,409

Platino D: $2,716 – $3,124

Platino E: $2,468 – $2,839

Zona GNP: $2,220 – $2,468

Verde B: $1,848 – $2,096

Naranja B: $1,476 – $1,724

Verde C: $1,228 – $1,352

Naranja C: $980 – $1,104

General B: $856

DISCAP: $1,848