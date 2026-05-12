El Salvador

Cámara textil salvadoreña presenta avances ante compradores internacionales en EE.UU.

El sector textil y de confección de El Salvador tuvo presencia en la conferencia anual de la Americas Apparel Producers’ Network en Fort Lauderdale, Florida, donde la región expuso sus avances en manufactura

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Un hombre opera una máquina de coser industrial con tela azul. Lleva camisa a cuadros y chaleco morado. Otros trabajadores y pilas de tejido se ven al fondo.
Un operario de la maquila textil en El Salvador trabaja con destreza en una máquina de coser, contribuyendo a la producción de prendas de vestir en una fábrica concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) informó este martes que tuvo una presencia destacada en la conferencia anual pro:Americas 2026, organizada por la Americas Apparel Producers Network (AAPN) en Miami, Florida.

De acuerdo con la información de la cámara, Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, encabezó la delegación salvadoreña y participó como ponente en el panel titulado “Inversión en América: Cómo hacer negocios en Centroamérica”, junto a líderes del sector provenientes de otros países de la región, como Guatemala y Honduras.

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Los panelistas presentaron ante compradores, marcas y minoristas internacionales un panorama de la región que va mucho más allá de la manufactura básica: inversiones en prendas de alto rendimiento, textiles técnicos, integración vertical y fabricación de respuesta rápida, todos orientados a fortalecer el nearshoring y las cadenas de suministro regionales.

El nearshoring es la práctica mediante la cual empresas de países desarrollados, principalmente de Estados Unidos, trasladan o contratan parte de su producción o servicios a países geográficamente cercanos, en lugar de hacerlo en destinos lejanos como Asia.

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Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, participó como ponente en el panel "Inversión en América: Cómo hacer negocios en Centroamérica", durante la conferencia anual de la Americas Apparel Producers' Network en Florida. (Cortesía: Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador)
Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, participó como ponente en el panel "Inversión en América: Cómo hacer negocios en Centroamérica", durante la conferencia anual de la Americas Apparel Producers' Network en Florida. (Cortesía: Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador)

El panel destacó que los países del tratado CAFTA-DR han ampliado sus capacidades en infraestructura, logística y sostenibilidad, y que la región está mejor posicionada para absorber la demanda de marcas que buscan diversificar sus fuentes de producción fuera de Asia.

La conferencia, que este año contó con la asistencia de líderes de marcas, minoristas, fabricantes, proveedores de logística y empresas de tecnología de todo el hemisferio, se ha convertido en uno de los espacios de referencia para la toma de decisiones de abastecimiento en el continente americano.

El sector textil y de confección de El Salvador en 2026

La participación de CAMTEX en Miami llega respaldada por datos concretos sobre el desempeño de la industria salvadoreña. Según la cámara, basándose en cifras del Banco Central de Reserva (BCR), durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones del sector textil y de confección alcanzaron USD 438.68 millones, cifra que equivale al 26% del total de exportaciones del país y que coloca a dos productos del rubro entre los cinco principales bienes de exportación nacional.

El mercado de EE.UU., destino principal de la producción salvadoreña, registró un crecimiento del 1% en ese mismo período, al pasar de USD 304.7 millones a US$306.6 millones. A ese avance se sumó un repunte del 8% en las exportaciones hacia Guatemala y un incremento del 4% hacia otros mercados, señales que refuerzan la capacidad del sector para diversificar su base de clientes.

Cientos de bobinas de hilo de coser en colores vibrantes, como azul, verde, amarillo, naranja, rosa y morado, organizadas en filas diagonales y muy juntas.
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones textiles salvadoreñas, con importaciones de USD 306.6 millones en el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva se alinea con la del entorno internacional: el National Retail Federation (NRF) mantiene una proyección positiva sobre el consumo en Estados Unidos para 2026, impulsada por bajo desempleo, mejores salarios, reembolsos fiscales más altos y una posible moderación de la inflación en el segundo semestre, factores que podrían favorecer la demanda de manufactura textil en toda la región.

El acuerdo comercial recíproco entre El Salvador y Estados Unidos abre, a su vez, un escenario adicional para atraer órdenes de producción y consolidar cadenas de suministro regionales, un argumento que CAMTEX puso sobre la mesa ante los asistentes al foro.

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