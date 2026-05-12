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El misterio de la ‘N’ en Android: significado y utilidad de este ícono en tu móvil

La utilidad más común es pagar en comercios acercando el móvil al datáfono y autorizando con huella, rostro o PIN

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NFC - conexión - Android - tecnología - 12 de mayo
Este ícono indica que la conexión NFC está activa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si aparece una letra ‘N’ estilizada en la barra de notificaciones de un teléfono Android, no se trata de un error ni de una alerta: es el ícono que indica que la conexión NFC está activa.

Una tecnología presente en la inmensa mayoría de los smartphones actuales que permite pagar en comercios, leer documentos de identidad o usar el teléfono como tarjeta de transporte, entre otras funciones.

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Qué es el NFC y para qué sirve en el día a día

NFC son las siglas de Near Field Communication, que en español se traduce como comunicación de campo cercano. Como su nombre indica, opera en proximidad: el teléfono debe estar a apenas unos centímetros del otro dispositivo para que la conexión funcione.

Primer plano de un smartphone con un círculo naranja rodeando el icono de NFC (letra N) en la parte superior derecha de la pantalla azul.
NFC son las siglas de Near Field Communication, que en español se traduce como comunicación de campo cercano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa característica define sus usos más habituales. El más extendido es el pago en comercios: acercando el smartphone al datáfono y autenticando la operación mediante huella dactilar, reconocimiento facial o PIN, la transacción se completa en segundos.

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También permite leer el chip del DNI para identificarse ante la administración o en gestiones presenciales, y sustituir la tarjeta de transporte físico por el chip del teléfono.

¿Consume batería o representa un riesgo de seguridad tener el NFC siempre activo?

Mantener el NFC encendido de forma permanente no tiene consecuencias negativas para la batería, ya que consume una cantidad mínima de energía. Tampoco implica un riesgo de seguridad relevante: no es posible realizar un cargo o una compra simplemente acercando un datáfono al teléfono sin intervención del usuario.

Cualquier pago requiere abrir una aplicación, como la del banco o Google Wallet, y autenticar la operación de forma activa. Sin esa confirmación, no hay transacción posible.

NFC - conexión - Android - tecnología - 12 de mayo
Mantener el NFC encendido de forma permanente no tiene consecuencias negativas para la batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo activar o desactivar el NFC en Android según el uso que se le dé

La decisión de mantener el NFC activo o apagarlo depende del uso habitual del dispositivo. Para quienes pagan con el móvil con frecuencia o lo usan como tarjeta de transporte, lo más práctico es dejarlo siempre encendido.

Quienes prefieran no tenerlo activo de forma permanente, o simplemente quieran eliminar el ícono de la ‘N’ de la barra de notificaciones, pueden desactivarlo desde el menú de ajustes rápidos o siguiendo la ruta Ajustes, Dispositivos conectados, Preferencias de conexión y NFC.

Vale aclarar que no todos los modelos muestran el ícono de la ‘N’ en la barra de notificaciones. En algunos casos solo aparece al desplegar la pantalla de notificaciones y los ajustes rápidos, o directamente no se muestra aunque el NFC esté activo.

NFC - conexión - Android - tecnología - 12 de mayo
Esta herramienta sirve para compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos que no pueden acceder a internet en ese momento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es y para qué sirve el ícono de Hotspot en tu celular

El ícono de Hotspot, que también puede aparecer como “Zona Wi-Fi”, “Punto de acceso” o “Anclaje de red” en algunos teléfonos, identifica la función que permite convertir tu celular en un módem portátil. Su símbolo suele representar una antena con ondas o círculos concéntricos.

Esta herramienta sirve para compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos que no pueden acceder a internet en ese momento. Al activar el Hotspot, tu celular crea una red Wi-Fi propia, similar a la de un router doméstico. Así, puedes conectar laptops, tablets, otros móviles o incluso consolas portátiles usando tus datos personales.

El uso diario es sencillo:

  • Activa el Hotspot desde la barra de notificaciones.
  • Mantén presionado el ícono para acceder a la configuración y asignar un nombre y contraseña a la red.
  • Desde el dispositivo que quieres conectar, busca la red Wi-Fi de tu celular, introduce la clave y tendrás acceso a internet.

Es importante tener en cuenta algunos aspectos:

  • El uso compartido consume rápidamente los datos de tu plan, sobre todo si los dispositivos conectados reproducen videos o descargan archivos pesados.
  • Esta función incrementa el consumo de batería del teléfono, ya que debe recibir señal móvil y emitir Wi-Fi al mismo tiempo.
  • Recuerda desactivar el Hotspot cuando no lo necesites para evitar un gasto innecesario de batería y datos.

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