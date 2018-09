-Son mis amigas. Yo lo siento así. Parto de una definición de mí misma como una lectora que escribe. Me siento así y siempre digo un poco en broma que si Borges es escritor yo no puedo decir que soy escritora. En realidad yo nunca pensé en ser escritora. Estudié Ciencias Económicas. Alguna vez pensé en estudiar Filosofía y Letras pero después me decidí por Economía porque me gustaban las matemáticas y entonces nunca pensé ser escritora. Y lo que sí fui toda la vida, desde muy chiquita, fue lectora. Mi padre me inculcó mucho eso. Soy una más de ellas, soy una lectora. Si me dieran a elegir entre leer y escribir, seguramente elija leer. Que otros escriban y yo leo. Para mí ellas son mis amigas. Lo siento así; tenemos un vínculo con muchas de ellas. Por ejemplo, Gloria Casañas, que fue la primera lectora que me escribió y hoy somos muy amigas. Las lectoras me cuentan sus cosas, nos juntamos mucho a tomar el té. Es una amistad pero lo que realmente siento por ellas es un agradecimiento enorme porque cuando empecé a publicar romántica el género no existía. Eran pocos libros que venían de Norteamérica. Historias muy lindas bastardeadas por las tapas que había que forrarlas para ir en el subte y que no te miraran raro, con esas ilustraciones donde todos aparecían medio desnudos. Pero con esos libros que parecían tan poca cosa yo aprendí tanto de la Edad Media europea, de la Guerra de Secesión, tanto. Venían muy pocos libros de Norteamérica y no vendían nada. Y yo quería publicar eso. Eso me gustaba a mí, era lo que me hacía vibrar cuando leía. Y cuando empecé no éramos nada, no existíamos, y ahora somos una legión que hacemos un festival y tenemos a nuestras lectoras que nos siguen por todas partes. Pero cómo lo logramos: fue gracias a las lectoras porque para la prensa no existíamos, para los críticos menos que menos. Y entonces fueron ellas, que los regalaban, los recomendaban, insistían a sus amigas, etc. Esa generosidad de compartir la experiencia es lo que agradezco.