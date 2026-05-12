Lali Espósito: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”

Lali Espósito expresó su respaldo a la Marcha Federal Universitaria convocada para este 12 de mayo en todo el país, en el contexto de fuertes recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La cantante se sumó a la convocatoria que muchas figuras del espectáculo, el arte y la ciencia realizaron en las redes sociales.
La artista compartió en Instagram un mensaje de apoyo explícito a la movilización organizada por la comunidad universitaria, en la que se reclama el cumplimiento de una normativa sancionada y ratificada por el Congreso nacional que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial para docentes y no docentes. La repercusión de su intervención se produce en medio de una crisis financiera que afecta a la educación superior argentina y en horas de una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo.
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La intervención de la cantante se produjo a través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde replicó una publicación de la Universidad de Buenos Aires dirigida directamente a la Casa Rosada. El comunicado de la UBA, replicado por la cantante, enfatizaba: “Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes”.
La artista sumó a ese posteo una declaración personal que rápidamente ganó difusión en redes: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública y lo que representa, sobre todo hoy, la marcha”. La cantante ha mantenido una postura crítica hacia las políticas del gobierno de Javier Milei y en diversas ocasiones manifestó su apoyo a los reclamos impulsados por estudiantes, docentes e investigadores universitarios.
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También la actriz replicó un posteo de Gelatina, el canal de streaming en el que trabaja su novio Pedro Rosemblat. “Hoy se llevará a cabo una Movilización Nacional en Defensa de la Universidad y la Ciencia. La medida surge como respuesta a un escenario de recorte presupuestario que afecta tanto el funcionamiento de las aulas como la investigación y la salud pública”, afirma.
“Entre la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y el impacto de la inflación, los indicadores actuales marcan un límite para el sistema”, señala la publicación. “Hospitales: el gobierno adeuda $80.000 millones a los hospitales universitarios en todo el país. De no regularizarse en 45 días, se prevé el cese total de sus actividades. Recorte real: Desde diciembre del 2023, las transferencias del Estado Nacional a las universidades cayeron un 45,6%”, puntualiza.
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“Renuncias: Más de 10.000 profesionales dejaron sus cargos debido a salarios que, en su mayoría, se ubican apenas por encima de la canasta básica. Pérdida de poder adquisitivo: El desfasaje acumulado frente al IPC supera el 35%. La movilización reclama la ejecución inmediata de la Ley, la transferencia de los fondos adeudados y la recomposición de los salarios de docentes y científicos”, concluye el posteo de Gelatina que difundió la artista.
En el marco de la cuarta Marcha Universitaria convocada por la UBA ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los famosos salieron a convocar en las redes (Universidad Nacional de las Artes - UNA)
La convocatoria de la Marcha Federal Universitaria tiene el respaldo de figuras del espectáculo, la cultura y la ciencia. La campaña se viralizó en redes sociales gracias a dos videos producidos por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y a la participación de personalidades reconocidas, entre ellas Cecilia Roth, León Gieco, Pablo Echarri, Ca7riel y Paco Amoroso. El mensaje central es la defensa de la universidad pública como derecho y símbolo nacional.
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Otras figuras que adhirieron y difundieron mensajes fueron Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Malena Pichot, Marina Bellati, Mercedes Morán, Juan Minujín, Dalma Maradona, Claudia Piñeiro y Pedro Saborido. Griselda Siciliani compartió en sus redes una foto de su infancia y escribió: “Soy nieta, hija y hermana de docentes. Me crié escuchando hablar de educación”. Lizy Tagliani, que estudia abogacía, recordó su sueño de llegar a la universidad.
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