Lali Espósito: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”

Lali Espósito lanzó "No vayas a atender cuando el demonio llama", su sexto álbum (Foto: Instagram)

Lali Espósito expresó su respaldo a la Marcha Federal Universitaria convocada para este 12 de mayo en todo el país, en el contexto de fuertes recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La cantante se sumó a la convocatoria que muchas figuras del espectáculo, el arte y la ciencia realizaron en las redes sociales.

La artista compartió en Instagram un mensaje de apoyo explícito a la movilización organizada por la comunidad universitaria, en la que se reclama el cumplimiento de una normativa sancionada y ratificada por el Congreso nacional que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial para docentes y no docentes. La repercusión de su intervención se produce en medio de una crisis financiera que afecta a la educación superior argentina y en horas de una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo.

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La cantante expresó su apoyo a la Marcha Federal Universitaria (Instagram)

La intervención de la cantante se produjo a través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde replicó una publicación de la Universidad de Buenos Aires dirigida directamente a la Casa Rosada. El comunicado de la UBA, replicado por la cantante, enfatizaba: “Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes”.

La artista sumó a ese posteo una declaración personal que rápidamente ganó difusión en redes: “Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública y lo que representa, sobre todo hoy, la marcha”. La cantante ha mantenido una postura crítica hacia las políticas del gobierno de Javier Milei y en diversas ocasiones manifestó su apoyo a los reclamos impulsados por estudiantes, docentes e investigadores universitarios.

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“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública y lo que representa, sobre todo hoy, la marcha”, aseguró la cantante

También la actriz replicó un posteo de Gelatina, el canal de streaming en el que trabaja su novio Pedro Rosemblat. “Hoy se llevará a cabo una Movilización Nacional en Defensa de la Universidad y la Ciencia. La medida surge como respuesta a un escenario de recorte presupuestario que afecta tanto el funcionamiento de las aulas como la investigación y la salud pública”, afirma.

“Entre la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y el impacto de la inflación, los indicadores actuales marcan un límite para el sistema”, señala la publicación. “Hospitales: el gobierno adeuda $80.000 millones a los hospitales universitarios en todo el país. De no regularizarse en 45 días, se prevé el cese total de sus actividades. Recorte real: Desde diciembre del 2023, las transferencias del Estado Nacional a las universidades cayeron un 45,6%”, puntualiza.

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“Renuncias: Más de 10.000 profesionales dejaron sus cargos debido a salarios que, en su mayoría, se ubican apenas por encima de la canasta básica. Pérdida de poder adquisitivo: El desfasaje acumulado frente al IPC supera el 35%. La movilización reclama la ejecución inmediata de la Ley, la transferencia de los fondos adeudados y la recomposición de los salarios de docentes y científicos”, concluye el posteo de Gelatina que difundió la artista.

En el marco de la cuarta Marcha Universitaria convocada por la UBA ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los famosos salieron a convocar en las redes (Universidad Nacional de las Artes - UNA)

La convocatoria de la Marcha Federal Universitaria tiene el respaldo de figuras del espectáculo, la cultura y la ciencia. La campaña se viralizó en redes sociales gracias a dos videos producidos por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y a la participación de personalidades reconocidas, entre ellas Cecilia Roth, León Gieco, Pablo Echarri, Ca7riel y Paco Amoroso. El mensaje central es la defensa de la universidad pública como derecho y símbolo nacional.

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Otras figuras que adhirieron y difundieron mensajes fueron Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Malena Pichot, Marina Bellati, Mercedes Morán, Juan Minujín, Dalma Maradona, Claudia Piñeiro y Pedro Saborido. Griselda Siciliani compartió en sus redes una foto de su infancia y escribió: “Soy nieta, hija y hermana de docentes. Me crié escuchando hablar de educación”. Lizy Tagliani, que estudia abogacía, recordó su sueño de llegar a la universidad.