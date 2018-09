—No, a mí no me gusta, no me funciona. No voy a decir que los libros no enseñan nada. De hecho escribí un libro con una amiga que se llama Antimanual, Un libro que no enseña nada y es mentira que ese libro no enseña nada, enseña un montón de cosas. Tiene juegos, tiene humor, se ríe de la escuela, se ríe de los manuales, pero no hay un objetivo de que aprendas nada. No es mi función esa. No creo que sea función de la ficción enseñar o bajar temas. Después sé que los docentes hace unos laburos maravillosos con eso. No solamente al nivel de comprensión de texto, sino de todo lo que puede pasar con un libro. Pero me parece que la función del autor es ofrecer la historia y que guste y que lo que le pase después al lector corre por el lector. Para mí en la escritura se notan mucho los hilos, las cosas hechas a propósito. Cuando hay ciertas cosas que pensás y tenés no hace falta ni decirlas, aparecen. En Si te morís te mato son dos chicas adolescentes y justo releyéndola veo que hablamos del aborto, de enfermedad de transmisión sexual, de las marchas de la educación, pero no estuvo pensado. O sea, es parte del contexto de estos personajes. Obviamente que las autoras pensamos eso, pero si están metidas con fórceps quedan horribles. A mí como lectora no me gusta. Como mamá tampoco me gusta cuando veo los textos que leen los chicos. Trato que como autora no me pase.