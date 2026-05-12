República Dominicana

República Dominicana se convierte en el primer país del Caribe en lanzar una plataforma de viajes con inteligencia artificial

El desarrollo de herramientas digitales para visitantes permite planificar recorridos adaptados, acceder a recomendaciones en tiempo real y facilitar la conexión con proveedores confiables, fortaleciendo así la experiencia de quienes eligen el país como destino

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La aplicación AI Trip Planner permite a los turistas organizar rutas y actividades personalizadas en República Dominicana mediante inteligencia artificial. (Ministerio de Turismo RD)
La aplicación AI Trip Planner permite a los turistas organizar rutas y actividades personalizadas en República Dominicana mediante inteligencia artificial. (Ministerio de Turismo RD)

La aplicación "AI Trip Planner" representa una de las innovaciones más recientes dentro de la oferta turística de República Dominicana. Esta herramienta digital, basada en inteligencia artificial, ha sido diseñada para planificar experiencias de viaje personalizadas, con el objetivo de hacer más eficiente la organización de rutas, actividades y estadías en la isla caribeña.

El sistema analiza preferencias, intereses y presupuesto de cada usuario para crear itinerarios adaptados, promoviendo así la exploración de destinos tradicionales, pero también de lugares menos conocidos dentro del país.

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AI Trip Planner utiliza algoritmos que procesan las respuestas y selecciones de los viajeros, quienes pueden indicar qué tipo de actividades desean realizar, cuánto tiempo planean quedarse y qué nivel de gasto consideran adecuado.

La inteligencia artificial, al recibir estos parámetros, genera propuestas de recorridos diarios, sugiere atracciones, restaurantes, eventos culturales así como opciones de transporte, integrando información actualizada sobre horarios, tarifas y disponibilidad.

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Esta tecnología se encuentra disponible en plataformas internacionales especializadas y también a través de iniciativas locales, como el asistente de Explora Quisqueya, que ofrece la posibilidad de interactuar por WhatsApp y recibir recomendaciones directas.

AI Trip Planner analiza preferencias y presupuesto, y sugiere itinerarios diarios que combinan destinos tradicionales y sitios menos explorados en República Dominicana. (Ministerio de Turismo RD)
AI Trip Planner analiza preferencias y presupuesto, y sugiere itinerarios diarios que combinan destinos tradicionales y sitios menos explorados en República Dominicana. (Ministerio de Turismo RD)

Uno de los aspectos más destacados de AI Trip Planner es su capacidad para identificar tendencias y preferencias recientes de otros viajeros, lo que permite ajustar los itinerarios en función de experiencias previas y sugerencias de la comunidad.

El sistema recomienda tanto destinos emblemáticos, como Punta Cana, Santo Domingo o Samaná, como también rutas menos transitadas, playas poco exploradas y actividades que reflejan la diversidad cultural y natural de la isla.

La herramienta facilita la modificación inmediata de los planes, da acceso a mapas interactivos y calcula rutas eficientes entre diferentes puntos de interés de los turistas.

La plataforma también conecta a los usuarios con proveedores locales de servicios turísticos, guías certificados y agencias confiables. Esto garantiza mayor seguridad y transparencia en la contratación de excursiones o actividades adicionales.

Además, la interfaz está pensada para ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que tanto viajeros experimentados como quienes visitan República Dominicana por primera vez puedan aprovechar al máximo su estadía.

El lanzamiento de AI Trip Planner responde a la necesidad de modernizar la oferta turística y adaptarse a nuevas demandas, en un contexto donde la digitalización y la personalización de servicios se han vuelto factores clave para atraer visitantes internacionales.

El ministro de Turismo, David Collado, presentó el lanzamiento de la app «AI Trip Planner» (Ministerio de Turismo RD)
El ministro de Turismo, David Collado, presentó el lanzamiento de la app «AI Trip Planner» (Ministerio de Turismo RD)

El 94% de los turistas califica a la República Dominicana como un destino asequible

Datos recientes muestran que el 94.7 % de los turistas internacionales que visitan República Dominicana considera que el país es un destino asequible.

Esta percepción positiva se ha convertido en uno de los principales atractivos de la isla para viajeros de diversos orígenes, quienes valoran la relación entre calidad, variedad de servicios y precios accesibles. Las autoridades turísticas han señalado que la competitividad en costos, sumada a una oferta hotelera amplia.

La asequibilidad percibida por los visitantes también favorece estadías más prolongadas y un mayor gasto en actividades complementarias, como excursiones, deportes acuáticos y visitas a reservas naturales. Esta tendencia impulsa a los prestadores de servicios a seguir innovando y adaptando sus propuestas para mantener la preferencia de los turistas, en un contexto donde la tecnología y la personalización ganan terreno. La combinación de precios accesibles y herramientas como AI Trip Planner permite a los viajeros planificar con antelación.

Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)
Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)

El flujo turístico sumó $25,000 millones a la economía en 2025

El impacto económico del turismo en República Dominicana alcanzó cifras históricas en 2025, con un aporte de $25,000 millones a la economía nacional.

Este resultado es reflejo directo del crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales y del fortalecimiento de la industria turística, que se ha modernizado con nuevas tecnologías y una oferta diversificada.

Según datos oficiales, el sector turístico ha mantenido un ritmo de expansión constante, consolidando a República Dominicana como el principal destino de la región.

El flujo de divisas generado por el turismo impacta de forma transversal en áreas como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, incentivando inversiones públicas y privadas en infraestructura y servicios. La adopción de soluciones digitales, el enfoque en la experiencia del usuario y la promoción de la isla como un destino innovador han sido factores determinantes para alcanzar estos resultados según autoridades locales.

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