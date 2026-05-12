La emoción de Riquelme al enterarse de que más de 31.000 brasileños llevan su apellido como nombre de pila: el singular pedido que les hizo

Un documental del canal O Globo le mostró al ídolo xeneize las fotos de jóvenes futbolistas del país vecino bautizados en su honor

El canal brasileño O Globo le reveló a Juan Román Riquelme un dato que lo dejó sin palabras: según el censo de 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 31.684 personas en Brasil llevan su apellido como nombre de pila, en variantes como Riquelme, Rikelme, Rickelme, Rykelme y Rikelmi. La mayoría tenía alrededor de 12 años al momento del relevamiento.

El hallazgo es el eje del documental “El legado de Juan Román Riquelme”, producido por O Globo, que viajó hasta La Boca para compartirle el dato al propio presidente del club. Frente a las imágenes de jóvenes futbolistas brasileños bautizados en su honor —que visten las camisetas de Grêmio, Fluminense, Botafogo, Palmeiras y Atlético Paranaense, entre otros—, Riquelme reaccionó con una mezcla de humor y emoción. “Ah, le voy a tener que pedir una camiseta a cada uno”, bromeó el ídolo xeneize ante las imágenes que le presentó la producción.

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Luego, el tono cambió. “Me da un poco de vergüenza. Yo quería ser jugador y como mucho comprarle una casa a mi mamá, pero que alguien lleve mi nombre, y en otro país, me da mucha felicidad”, le dijo Riquelme al equipo de O Globo. El ex enganche también subrayó el peso simbólico del reconocimiento: "Brasil es un país gigante, donde salen jugadores gigantes, y que los padres se acuerden de mí significa mucho".

Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, reacciona con emoción al ver una imagen de un futbolista llamado como él

La producción de O Globo recorrió ciudades como Salvador de Bahía, Foz do Iguazú, Porto Alegre y Río Grande do Sul para entrevistar a las familias que eligieron ese nombre y a los propios jóvenes futbolistas. El documental alterna relatos de goles de los distintos Riquelmes con escenas grabadas en la Bombonera y en el mural dedicado al ídolo ubicado en la esquina de las calles Irala y Pinzón, en el barrio de La Boca, desde donde el cronista conecta simbólicamente los distintos puntos del territorio brasileño.

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El presidente xeneize también recordó lo que significó enfrentarse a los equipos del país vecino durante su carrera. “Los partidos con Palmeiras siempre fueron duros, difíciles, pero siempre se disfrutan. Cuando jugaba con los equipos brasileños lo disfrutaba, porque yo quería verlos jugar cerquita mío. Sentía admiración por cada uno de ellos”, señaló.

El fenómeno no es del todo nuevo. En 2023, 12 jugadores llamados Riquelme figuraron en las listas de la Copinha, el torneo de promesas más prestigioso de Brasil. En abril de ese mismo año, uno de ellos, Riquelme Henrique, anotó un doblete para el seleccionado brasileño Sub 17 ante la Argentina en el Sudamericano de la categoría.

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Como cierre del documental, cada uno de los jóvenes futbolistas que participó de la producción recibió una camiseta de Boca Juniors con el número 10, firmada y dedicada por el propio Riquelme. El mensaje que el presidente xeneize les dejó a esas familias fue directo: “Primero agradecerles al papá y a la mamá de cada uno, me da ganas de conocerlos, mandarles un beso. Que los chicos puedan disfrutar de ser futbolistas, que sueñen. Y que si son responsables van a poder cumplir todos los sueños que quieran”.