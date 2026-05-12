El ministro de Salud anuncia nombramiento definitivo de 1,115 enfermeras en República Dominicana

El ministro Víctor Atallah anunció el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras en República Dominicana durante una ceremonia por el Día Internacional de la Enfermería. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El ministro de Salud de la República Dominicana, Víctor Atallah, anunció este martes en Santo Domingo el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras que trabajaban bajo contrato desde hace aproximadamente cuatro años, incluyendo personal sumado durante la pandemia de COVID-19.

Esta decisión, informada por el gobierno dominicano en su página web oficial, y detallada durante una ceremonia en la Catedral Primada de América por el Día Internacional de la Enfermería, responde a una demanda histórica del gremio de enfermería y busca eliminar la figura de enfermeras jornaleras dentro del sistema sanitario.

PUBLICIDAD

De acuerdo con declaraciones recogidas por el gobierno, Atallah explicó que el cambio garantiza no solo estabilidad laboral, sino también acceso a servicios sociales, seguro de salud y un incremento salarial de aproximadamente 30 % anual para las beneficiadas.

El ministro subrayó que este avance forma parte de los acuerdos y el diálogo permanente con el sector salud, señalando: “Me acabo de comprometer públicamente a fijar 1,115 enfermeras. No más enfermeras jornaleras. Estamos cumpliendo con cada uno de los compromisos asumidos”.

PUBLICIDAD

Durante la misa, que fue presidida por el padre Cecilio de los Santos, asistieron figuras como la primera dama, Raquel Arbaje, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, y la directora nacional de Enfermería, Yolanda Saturria, junto a otras autoridades. Landrón informó que el Gobierno prevé habilitar unas 450 nuevas plazas de enfermería y más de 300 reclasificaciones antes de finalizar el año, acciones que buscan fortalecer el sector y que fueron agradecidas por representantes gremiales.

La nueva medida elimina la figura de enfermeras jornaleras y brinda estabilidad laboral, acceso a seguro de salud y un incremento salarial del 30% anual. (Fotografía retomada de Diario de Salud)

Saturria, en declaraciones, destacó la labor del personal de enfermería y la calificó como fundamental para la protección de la salud de la población. La medida fue bien recibida durante la conmemoración, donde se remarcó la importancia del reconocimiento y la mejora de condiciones para el personal sanitario.

PUBLICIDAD

En otro orden, el ministro Atallah informó que la República Dominicana mantiene vigilancia epidemiológica activa ante enfermedades virales como el norovirus y el hantavirus, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El funcionario aseguró que no existen brotes de norovirus en el país y que los casos detectados corresponden a una enfermedad viral común asociada a cuadros gastrointestinales, sin que esto represente motivo de alarma. “Nunca hubo riesgo para el país por la llegada del barco y se tomaron todas las medidas sanitarias correspondientes”, afirmó Atallah.

PUBLICIDAD

El Gobierno de República Dominicana prevé habilitar 450 nuevas plazas de enfermería y más de 300 reclasificaciones antes de finalizar el año, según Julio Landrón del SNS. (Fotografía retomada de Diario de Salud)

Sobre el hantavirus, el ministro aclaró que se trata de un virus distinto al norovirus y aseguró que actualmente no se registran casos en la República Dominicana. Las autoridades han fortalecido la preparación del personal médico y los protocolos de vigilancia, con el objetivo de asegurar una detección oportuna ante cualquier eventualidad. “No tenemos casos de hantavirus en el país, pero mantenemos una vigilancia permanente y la capacitación continua del personal de salud, como parte de las medidas preventivas”, indicó Atallah.

La política de diálogo y las acciones concretas impulsadas en el sector salud fueron resaltadas durante el evento, que reunió a funcionarios, representantes gremiales y autoridades locales en el marco del Día Internacional de la Enfermería.

PUBLICIDAD