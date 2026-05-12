República Dominicana

El ministro de Salud anuncia nombramiento definitivo de 1,115 enfermeras en República Dominicana

La decisión gubernamental atiende una histórica demanda del personal de enfermería y permite ampliar beneficios laborales, eliminar la contratación temporal y mejorar los ingresos de quienes se integraron durante la emergencia sanitaria por la pandemia

Guardar
Google icon
El ministro Víctor Atallah anunció el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras en República Dominicana durante una ceremonia por el Día Internacional de la Enfermería. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El ministro Víctor Atallah anunció el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras en República Dominicana durante una ceremonia por el Día Internacional de la Enfermería. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El ministro de Salud de la República Dominicana, Víctor Atallah, anunció este martes en Santo Domingo el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras que trabajaban bajo contrato desde hace aproximadamente cuatro años, incluyendo personal sumado durante la pandemia de COVID-19.

Esta decisión, informada por el gobierno dominicano en su página web oficial, y detallada durante una ceremonia en la Catedral Primada de América por el Día Internacional de la Enfermería, responde a una demanda histórica del gremio de enfermería y busca eliminar la figura de enfermeras jornaleras dentro del sistema sanitario.

PUBLICIDAD

De acuerdo con declaraciones recogidas por el gobierno, Atallah explicó que el cambio garantiza no solo estabilidad laboral, sino también acceso a servicios sociales, seguro de salud y un incremento salarial de aproximadamente 30 % anual para las beneficiadas.

El ministro subrayó que este avance forma parte de los acuerdos y el diálogo permanente con el sector salud, señalando: “Me acabo de comprometer públicamente a fijar 1,115 enfermeras. No más enfermeras jornaleras. Estamos cumpliendo con cada uno de los compromisos asumidos”.

PUBLICIDAD

Durante la misa, que fue presidida por el padre Cecilio de los Santos, asistieron figuras como la primera dama, Raquel Arbaje, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, y la directora nacional de Enfermería, Yolanda Saturria, junto a otras autoridades. Landrón informó que el Gobierno prevé habilitar unas 450 nuevas plazas de enfermería y más de 300 reclasificaciones antes de finalizar el año, acciones que buscan fortalecer el sector y que fueron agradecidas por representantes gremiales.

La nueva medida elimina la figura de enfermeras jornaleras y brinda estabilidad laboral, acceso a seguro de salud y un incremento salarial del 30% anual. (Fotografía retomada de Diario de Salud)
La nueva medida elimina la figura de enfermeras jornaleras y brinda estabilidad laboral, acceso a seguro de salud y un incremento salarial del 30% anual. (Fotografía retomada de Diario de Salud)

Saturria, en declaraciones, destacó la labor del personal de enfermería y la calificó como fundamental para la protección de la salud de la población. La medida fue bien recibida durante la conmemoración, donde se remarcó la importancia del reconocimiento y la mejora de condiciones para el personal sanitario.

En otro orden, el ministro Atallah informó que la República Dominicana mantiene vigilancia epidemiológica activa ante enfermedades virales como el norovirus y el hantavirus, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El funcionario aseguró que no existen brotes de norovirus en el país y que los casos detectados corresponden a una enfermedad viral común asociada a cuadros gastrointestinales, sin que esto represente motivo de alarma. “Nunca hubo riesgo para el país por la llegada del barco y se tomaron todas las medidas sanitarias correspondientes”, afirmó Atallah.

El Gobierno de República Dominicana prevé habilitar 450 nuevas plazas de enfermería y más de 300 reclasificaciones antes de finalizar el año, según Julio Landrón del SNS. (Fotografía retomada de Diario de Salud)
El Gobierno de República Dominicana prevé habilitar 450 nuevas plazas de enfermería y más de 300 reclasificaciones antes de finalizar el año, según Julio Landrón del SNS. (Fotografía retomada de Diario de Salud)

Sobre el hantavirus, el ministro aclaró que se trata de un virus distinto al norovirus y aseguró que actualmente no se registran casos en la República Dominicana. Las autoridades han fortalecido la preparación del personal médico y los protocolos de vigilancia, con el objetivo de asegurar una detección oportuna ante cualquier eventualidad. “No tenemos casos de hantavirus en el país, pero mantenemos una vigilancia permanente y la capacitación continua del personal de salud, como parte de las medidas preventivas”, indicó Atallah.

La política de diálogo y las acciones concretas impulsadas en el sector salud fueron resaltadas durante el evento, que reunió a funcionarios, representantes gremiales y autoridades locales en el marco del Día Internacional de la Enfermería.

Temas Relacionados

Ministerio de Salud República DominicanaSanto DomingoPersonal de EnfermeríaVigilancia EpidemiológicaRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

La visita presidencial incluyó una revisión detallada de proyectos de modernización en la ruta CA-13 y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuya ejecución favorecerá la movilidad, el turismo y el acceso de las comunidades locales

El presidente Arévalo supervisa el avance de obras viales y aeroportuarias en Petén

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Lo que inicialmente fue reportado como un incendio forestal en el cerro El Cimarrón en Tegucigalpa capital de Honduras, terminó convirtiéndose en una escena de horror para los cuerpos de socorro, luego del hallazgo de tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de un refrigerador

Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Cancelación de Stereo Romance agrava denuncias de censura en Nicaragua

El cierre de la emisora ha sido interpretado como un nuevo episodio en la política de restricciones al ejercicio periodístico, lo que incrementa la preocupación sobre las libertades fundamentales en el país, según organismos internacionales y reportes recientes

Cancelación de Stereo Romance agrava denuncias de censura en Nicaragua

La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

El máximo tribunal rechazó los recursos legales que pretendían anular la designación realizada por el presidente Bernardo Arévalo, de modo que el proceso y la lista de candidatos para el Ministerio Público quedan sin cambios

La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

Las autoridades sostienen que el proceso va más allá del tema tributario y busca modernizar estándares institucionales y económicos

Chapman afirma que entrada de Panamá a la OCDE no se logrará en una sola administración

TECNO

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

ENTRETENIMIENTO

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

De la pelea en redes a la reconciliación: Marlon Wayans y 50 Cent cerraron su conflicto y planean trabajar juntos

MUNDO

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave

Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente