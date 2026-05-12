Sobreseyeron a otro de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón

Jeremías Monzón fue asesinado el 18 de diciembre pasado

La Justicia de Santa Fe dispuso el sobreseimiento de otro de los adolescentes acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que fue salvajemente asesinado en diciembre pasado tras haber sido emboscado.

Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el menor fue eximido de responsabilidad penal debido a que tenía 14 años cuando ocurrió el hecho: su edad lo vuelve no punible, según la ley vigente.

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El fallo se conoció tras una audiencia realizada este lunes en los tribunales de la capital provincial. La decisión se suma al sobreseimiento previo de otro adolescente señalado como partícipe del crimen, también de 14 años al momento del ataque.

Durante la audiencia, la Justicia además mantuvo vigentes las medidas socioeducativas para ambos sobreseídos. Estas acciones fueron acordadas entre el Poder Judicial y organismos provinciales como la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Seguridad, y su contenido se mantiene en reserva.

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En paralelo, la causa sigue su curso para las otras dos personas detenidas: una adolescente de 16 años, acusada como autora del homicidio, y su madre, imputada como partícipe secundaria. Ambas permanecen bajo arresto.

La adolescente enfrenta cargos por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y premeditación, figura que prevé prisión perpetua para mayores de edad. En su caso, por tratarse de una menor, no cabe la pena máxima por lo que la eventual condena será materia de discusión en un juicio de cesura si resulta declarada culpable.

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Jeremías junto a la menor detenida, momentos antes del crimen

Para la madre, la acusación hasta ahora prevé una pena estimada entre 10 y 15 años de prisión, aunque esa calificación podría modificarse según el avance de la investigación a cargo del fiscal Francisco Cecchini. En la fiscalía esperan que el juicio pueda realizarse este año.

El crimen de Jeremías ocurrió el 18 de diciembre. El adolescente salió de su casa en Santo Tomé y fue hasta Santa Fe, donde fue emboscado por tres menores y asesinado en un galpón abandonado cerca de la cancha de Colón. La autopsia determinó que recibió 23 puñaladas.

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El ataque fue grabado por uno de los implicados y el material circuló por redes sociales, lo que llevó a la justicia a prohibir la difusión del video y el audio del crimen.

La investigación reunió pruebas clave como imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que confirmaron la premeditación del ataque. Se determinó que la adolescente de 16 años citó a Jeremías y lo llevó al lugar donde estaban los demás implicados, uno de los cuales filmó la tortura a la víctima.

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Tras el asesinato, la familia de Jeremías impulsó la llamada “Ley Jeremías Monzón” para pedir una reforma que baje la edad de imputabilidad penal en delitos graves cometidos por menores. La campaña sumó apoyos y mantiene activa la recolección de firmas en redes sociales y distintos puntos de la ciudad.

La víctima tenía 15 años

En diálogo con LT10, Aldo Monzón, abuelo de Jeremías, manifestó que disconformidad con el proceso tras la audiencia de este lunes.

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“Son unos asesinos que lo ejecutaron con alevosía y ensañamiento. Murió con 23 puñaladas. Esto es un error de la Justicia. Nos van a seguir agrediendo a la familia y a los amigos del colegio. Si nos pasa algo, el responsable es el juez que los deja en libertad”, dijo.

Actualmente, la adolescente de 16 años permanece alojada en un reformatorio de Rosario y su madre, en una cárcel de mujeres.

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