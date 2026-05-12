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Rosario: una mujer pasó con el auto por un paseo peatonal, fue grabada por las cámaras y recibió una multa millonaria

Además, la Municipalidad decidió inhabilitarle la licencia de conducir por 6 meses y la obligó a participar en talleres de concientización

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La Municipalidad resolvió aplicar una multa millonaria y la inhabilitación por seis meses de la licencia de conducir

Una conductora recibió una multa de 2.040.000 pesos e inhabilitación para conducir por 180 días tras ingresar con su automóvil al paseo peatonal de los Silos Davis, sobre la costanera central de Rosario. La sanción fue confirmada este martes por el director de Educación, Prevención y Seguridad Vial de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda.

Como se puede apreciar en las imágenes que fueron registradas por cámaras de seguridad, la mujer subió desde la avenida Illia por la rampa que desciende hacia la explanada frente al ingreso al Museo de Arte Contemporáneo (Macro) y al bar de los Silos Davis. El recorrido también fue grabado por peatones que transitaban el lugar. Todo ocurrió el sábado 2 de mayo a la noche.

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Tras ser identificada, la conductora fue citada por la Fiscalía de Faltas y se presentó a finales de la semana pasada. “La conductora se presentó a finales de la semana pasada y se le impuso una sanción de 2.040.000 pesos e inhabilitación por seis meses”, precisó Adda en declaraciones a La Capital.

Una mujer manejó por el paseo peatonal de los silos Davis en Rosario
El Código de Convivencia permite que la sanción económica se reemplace por trabajos comunitarios o cursos si lo autoriza el juez

La penalidad, con todo, no es necesariamente definitiva. De acuerdo con lo informado por Rosario 3, la infractora tiene la posibilidad de solicitar la revisión de la multa ante el Tribunal de Faltas municipal para reconvertirla: en lugar de abonar el monto económico, podría realizar trabajos comunitarios o cursos, una alternativa habilitada por el Código de Convivencia. Esa reconversión queda sujeta a la autorización de un juez.

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Como parte de la penalidad, según detalló Rosario 3, se propuso que la mujer participe en talleres de concientización y acciones comunitarias como forma de reparación frente al daño generado.

Adda, en diálogo con Cadena 3, explicó que la concientización es la razón por la que se aplican este tipo de sanciones para casos como este. “Estamos trabajando en un proyecto más integral donde podamos ver todas las temáticas relacionadas con la convivencia, el respeto por el espacio público, el cuidado del ambiente y la salud”, remarcó. Además, detalló que los cursos también abordarán temas como RCP, convivencia urbana y violencia de género.

Una mujer manejó por el paseo peatonal de los silos Davis en Rosario
El enfoque municipal prioriza la educación vial, el respeto al espacio público y temas como RCP y violencia de género en los cursos para infractores

Fue atrapado manejando borracho, en contramano y sin licencia en Rosario

Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario actuaron ante la presencia de una camioneta Ford Ranger que circulaba a contramano en la esquina de Río de Janeiro y Riobamba. Tras los controles y pruebas de rigor, se determinó que el conductor no tenía licencia y tenía casi 2 gramos de alcohol en sangre.

Fue la Policía quien advirtió la infracción y requirió la colaboración de la Dirección General de Tránsito para efectuar los controles del caso. El hecho tuvo lugar semanas atrás.

El conductor fue sometido de forma inmediata a un test de alcoholemia cuyo resultado marcó 1,98 gramos de alcohol en sangre, según confirmaron medios locales. La tolerancia en Santa Fe es cero. A esto se sumó que los agentes verificaron que la persona no poseía licencia de conducir.

Un conductor fue detectado circulando en contramano, borracho y sin licencia, con casi dos gramos de alcohol en sangre en una avenida de Rosario
Un conductor fue detectado circulando en contramano, borracho y sin licencia, con casi dos gramos de alcohol en sangre en una avenida de Rosario

Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia municipal, señaló ante La Capital: “Necesitamos tomar conciencia y ser responsables a la hora de manejar. Conductas de este tipo ponen en riesgo la vida de cualquier persona y no lo vamos a permitir”.

Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control, indicó que no había forma de saber desde qué momento el conductor venía al volante bajo los efectos del alcohol y resaltó que el hecho ocurrió en horario escolar.

“Son tres faltas gravísimas, no sólo el alcohol en sangre, sino que, además, venía a contramano y sin licencia”, declaró Brocchi en Telefé Rosario. Precisó también que el monto de las multas quedará a criterio del Tribunal de Faltas, aunque adelantó que la sanción económica mínima será de 3 millones de pesos, más el retiro de la licencia y la inhabilitación para conducir.

De acuerdo con la normativa vigente, los agentes trasladaron el vehículo al corralón municipal y remitieron todas las actuaciones al Tribunal de Faltas, según añadió Rosario 3.

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