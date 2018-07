Una vez que contó con el presupuesto, empezó la tarea de seleccionar artistas y entrevistarlos —a algunos los estuvo siguiendo durante un año—, pasar tiempo con ellos, mientras creaban, mientras trabajaban. "Buscaba representantes del hacer cultural de este momento. Quería mostrar lugares culturales. Me fui armando como una vista curada. Y que no fueran mediáticos, que fueran referentes y conocidos en su métier, pero no popularmente. Eso me interesaba: dar a conocer sus trabajos, visualizarlos, esa era la premisa. Después los artistas mismos me sugerían otros artistas, y así se fue armando esta red", cuenta.