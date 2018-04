"Para nosotros es un orgullo el día a día: venir, producir, atender a los artistas, ver lo que después pasa en el escenario y en esa cosa maravillosa que es el espectáculo", dice y, acto seguido, una revelación: "Voy a terminar mi vida laboral acá. Cuando me jubile me voy a ir sabiendo que alguien me pasó una semilla, me formó, porque tuve mis maestros acá, y mi tarea en este momento es ir pasando la semilla del conocimiento y el oficio a las generaciones que vienen. El día que me vaya de acá, que todavía me falta, voy a irme muy orgullosa de mi estadía y de mi paso por esta casa. Me voy a ir feliz sabiendo que todo lo que recibí se lo pasé a otra persona, porque el legado de los talleres de este teatro y de los oficios, que muchos están desapareciendo, debe pasarse de generación en generación".