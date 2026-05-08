Beto da Silva confesó que pensó en el retiro debido a sus constantes lesiones musculares: “Me daba vergüenza”

Beto da Silva explicó que pensó en retirarse del fútbol, pues hasta le provocaba verguenza salir constantemente del campo por molestias musculares. Crédito: Estudio Fútbol.

Beto da Silva atraviesa un momento positivo lejos de las molestias físicas que condicionaron gran parte de su trayectoria. Su rendimiento en el primer tramo del Torneo Apertura 2026 lo ha posicionado nuevamente entre los delanteros más efectivos del torneo, igualando su mejor registro individual desde 2022, cuando defendía los colores de la Universidad César Vallejo.

“Sí se me pasó por la cabeza (el retiro), pero por pura frustración. Una vez que me enfrié y pude pensar mejor, obviamente quise sobreponerme a la situación; pero claro, era muy joven”, reconoció el delantero en diálogo con ’Estudio Fútbol’. Da Silva detalló que la reiteración de problemas musculares, y no de rodilla u otros, fue lo que más lo desmotivó: "Yo decía: ‘Oye, no me da’, porque siempre recaía en lo mismo. Si me dijeras que era una lesión de rodilla u otra cosa, pero no, siempre era algo muscular”.

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El futbolista precisó que la impotencia de no poder correr hacia espacios libres por temor a una nueva lesión le generó una profunda insatisfacción. "Sentía mucha impotencia porque muchas veces, durante los partidos, veía espacios libres —siempre he tenido esa claridad para leer el campo—, pero me daba miedo correr hacia ellos. Me ha tocado salir lesionado de partidos, no solo de entrenamientos, y ya me daba vergüenza. Esa vergüenza era lo que me impedía hacer cosas”, explicó Da Silva. Añadió que ese ciclo de inseguridad quedó atrás: “Hoy eso ya no me pasa y por eso disfruto no solo el día a día, sino cada partido. Realmente me divierto en la cancha, la paso bien; algo que no pude hacer por muchos años”.

Beto da Silva reveló que pensó en el retiro debido a las constantes lesiones. Crédito: Instagram Deportivo Garcilaso.

Da Silva reconoció que el cambio comenzó durante su paso por César Vallejo, donde los preparadores físicos le brindaron un acompañamiento clave para su recuperación. “Ha sido un trabajo de años, no es de ahora”, afirmó. El atacante destacó que fuera de su experiencia en Melgar, ha logrado sumar minutos en los equipos donde jugó en los últimos años.

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La diferencia actual, según Da Silva, radica en la eficacia frente al arco: “Antes me tocaba hacer grandes jugadas, pero no las finalizaba en gol, terminaba errando. No le daba importancia a eso, pero hoy, tras mucho trabajo y enfoque, estoy terminando más jugadas en gol y eso es lo que al final trasciende”.

Opción para Mano Menezes

La racha del atacante no solo lo consolida como figura en su club, sino que lo ha puesto nuevamente en la órbita de la selección peruana. De acuerdo con ’Doble Punta’, el entrenador brasileño Mano Menezes ha incluido el nombre de Da Silva en la lista de futbolistas que la Federación Peruana de Fútbol sigue de cerca para una eventual convocatoria.

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El delantero viene siendo importante en Deportivo Garcilaso, por lo que sueña con su regreso a la 'bicolor' - Crédito: L1MAX

El repunte de Da Silva coincide con un contexto de renovación dentro del combinado nacional, donde su experiencia y actualidad ofrecen un perfil distinto al de los jóvenes que integran la plantilla. En las últimas fechas del Torneo Apertura, el delantero anotó dos goles decisivos ante Los Chankas y FBC Melgar, y sumó una asistencia en el partido anterior frente a Universitario de Deportes.

La posibilidad de un retorno a la bicolor adquiere mayor peso si se considera la trayectoria y el potencial del delantero. Da Silva debutó profesionalmente a los 16 años en Sporting Cristal y fue considerado por Ricardo Gareca para integrar la selección peruana, ocupando un lugar detrás de figuras como Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. Sin embargo, la recurrencia de lesiones y la falta de continuidad en clubes del extranjero lo alejaron del equipo nacional, especialmente tras quedar fuera del Mundial de 2018.

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Hoy, con 29 años y tras superar una etapa marcada por la frustración física, Da Silva expresa confianza y entusiasmo ante un eventual llamado. “Si llega la oportunidad de ser llamado, la voy a abrazar con todas mis fuerzas”, manifestó recientemente. Su rendimiento actual y su capacidad para jugar en ciudades de altura añaden argumentos a favor de su inclusión, especialmente en el contexto de las próximas Eliminatorias, donde la localía en Cusco podría convertirse en una ventaja estratégica.