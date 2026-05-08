Perú

Estrella Torres sorprende con el lanzamiento de 'Yo Soy La Cumbia' y apunta a los Latin Grammy

La cantante peruana le pone ritmo, identidad y mucha garra a su nuevo tema, buscando llevar la cumbia nacional a lo más alto de la música latina y conquistar el escenario internacional con su energía inconfundible

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Estrella Torres cantando en un escenario, vestida con un brillante traje fucsia con pedrería, sujetando una bandera peruana y un micrófono, con luces de fondo
Estrella Torres lanza 'Yo Soy La Cumbia' con la ambición de representar a Perú en los Latin Grammy y proyectar la cumbia peruana internacionalmente.

Estrella Torres, una de las voces más reconocidas de la cumbia peruana, lanzó el videoclip de su nuevo tema ‘Yo Soy La Cumbia’, una propuesta musical que trasciende el ritmo para convertirse en un mensaje de identidad, superación y conexión cultural entre los pueblos de Latinoamérica. La artista apunta a representar al Perú en los Latin Grammy con esta canción.

El tema narra la historia de una joven trabajadora que, mientras desempeña su labor diaria en una feria, sueña con demostrar su talento en el canto. A través de un concurso simbólico dentro de ese escenario, la narrativa refleja la lucha, la perseverancia y la fe en uno mismo, valores que conectan con miles de personas que buscan alcanzar sus metas.

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Estrella Torres, vestida de blanco, canta con micrófono en mano en un escenario iluminado con luces azules y humo, acompañada por bailarinas de rojo
El Huaralino, icónico escenario de la cumbia peruana, fue el lugar elegido para grabar la feria gastronómica que enmarca el lanzamiento musical de Estrella Torres.

Las grabaciones se realizaron en uno de los escenarios más emblemáticos de la cumbia peruana: El Huaralino, donde se recreó una feria gastronómica que reunió sabores, colores y tradiciones de distintos países, mostrando a la cumbia como un género consolidado y representativo de la cultura popular latinoamericana.

Para darle mayor peso a la historia, el videoclip contó con la participación de reconocidas figuras del espectáculo peruano: la Chola Chabuca, Lucho Paz y Fernando Armas, quienes fungieron el rol de jurado dentro de la narrativa, reforzando el mensaje de que los sueños se cumplen con disciplina y determinación.

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Tres hombres sonrientes sentados frente a un fondo brillante, cada uno mostrando una paleta en forma de estrella con el número 10
Reconocidas figuras como la Chola Chabuca, Lucho Paz y Fernando Armas participaron en el videoclip de Estrella Torres, reforzando el mensaje de lucha y disciplina.

Una propuesta con mirada internacional

‘Yo Soy La Cumbia’ no solo busca posicionarse como un éxito musical en el mercado local, sino que tiene una clara proyección internacional. Estrella Torres apunta a representar al Perú en los LatinGrammy, llevando un mensaje auténtico sobre la fuerza de la música como elemento de unión entre culturas.

El lanzamiento coincide con una etapa de intensa actividad internacional para la artista. Torres se encuentra actualmente en Europa realizando una serie de presentaciones, donde compartió escenario con destacados artistas nacionales como Bareto y Raúl Romero en el Recinto Ferial de Leganés, cautivando con lleno total tanto a la colonia peruana como al público extranjero.

La artista también viene teniendo conversaciones con productores musicales y de eventos interesados en traerla de vuelta al continente europeo en julio para ampliar su gira por distintos países.

Una mujer joven (Estrella Torres) en camiseta blanca y un delantal rojo sonríe y entrega algo a un cliente en un puesto de comida callejera, junto a una cocinera
El videoclip de 'Yo Soy La Cumbia' narra la historia de una joven trabajadora que sueña con demostrar su talento a través de la perseverancia y la fe en sí misma.

La trayectoria de Estrella Torres

Estrella Torres saltó a la fama en 2013 al unirse a la agrupación piurana Corazón Serrano siendo aún adolescente, donde interpretó éxitos como “Cuatro mentiras” y se consolidó como una de las voces más queridas de la cumbia peruana.

En 2015 decidió dejar la agrupación y posteriormente formó parte de Puro Sentimiento antes de iniciar su carrera como solista, donde ha seguido creciendo y construyendo su propia identidad artística.

La cantante ha expresado en reiteradas oportunidades que uno de sus sueños es llevar la cumbia peruana al escenario internacional y convertirse en la primera mujer en internacionalizar este género musical.

En lo personal, está casada con Kevin Salas y ha manifestado vivir una etapa muy feliz tanto en lo profesional como en lo personal. ‘Yo Soy La Cumbia’ está disponible en todas las plataformas digitales.

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