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Día Mundial del Burro: origen, razones y desafíos de una celebración global para un animal esencial

Cada 8 de mayo, distintas organizaciones y defensores de los animales recuerdan la importancia histórica, social y económica del burro, un animal clave en zonas rurales, actualmente en riesgo por abandono y explotación

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Día Mundial del Burro – burro – Perú – noticias – 8 mayo
La fecha internacional promueve el reconocimiento del papel vital que desempeñan los burros en la vida rural y advierte sobre el riesgo de desaparición debido al abandono, la explotación comercial y la modernización agrícola (Magnific)

La celebración del Día Mundial del Burro, que se realiza cada año el 8 de mayo, busca sensibilizar sobre el papel vital de este animal en la historia de la humanidad y en la vida diaria de millones de personas. El burro ha sido durante siglos un pilar en las actividades agrícolas y en el transporte de comunidades rurales en África, Asia y América Latina.

Sin embargo, la mecanización del campo y el abandono sistemático han reducido su presencia y amenazan su supervivencia.

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Por ello, diversas organizaciones internacionales y locales impulsan esta conmemoración para llamar la atención sobre su protección y bienestar, y para promover políticas que garanticen su dignidad.

Durante milenios, el burro ha sido fundamental en el desarrollo de la agricultura y el comercio. Gracias a su resistencia y capacidad para adaptarse a condiciones adversas, permitió el avance de civilizaciones donde otros animales no podían sobrevivir. En la actualidad, la población mundial de burros se estima en 44 millones de ejemplares, aunque la cifra disminuye rápidamente debido a la explotación comercial de su piel y a los efectos de la modernización.

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Origen y sentido del Día Mundial del Burro

Día Mundial del Burro – burro – Perú – noticias – 8 mayo
El Día Mundial del Burro nació como una iniciativa impulsada por activistas y científicos preocupados por el abandono y la explotación que amenaza a esta especie. (Instagram / @ark.raziq)

El Día Mundial del Burro no nació como una fecha oficial decretada por organismos globales, sino como una iniciativa impulsada por científicos y activistas preocupados por el futuro de esta especie. Uno de los nombres más mencionados en la instauración de la fecha es Razik Ark, especialista en fauna del desierto, quien propuso dedicar un día a la visibilización del burro debido al abandono y la explotación que enfrentaba.

La organización británica The Donkey Sanctuary señala que la elección del 8 de mayo responde a la necesidad de crear conciencia ante la disminución de la población de burros en todo el mundo, agravada por el comercio internacional, especialmente en Asia.

La demanda de piel de burro aumentó en la última década, principalmente para la producción de ejiao en China, un producto tradicional usado en la medicina y la cosmética. Esto generó una presión insostenible sobre las poblaciones de burros en países africanos y latinoamericanos, que vieron disminuir sus números de forma alarmante. Las organizaciones animalistas denuncian que la caza y el comercio ilegal han provocado la desaparición de comunidades enteras de burros en regiones rurales.

La fecha es utilizada por asociaciones como Brooke, dedicada a la protección de équidos de trabajo, para difundir el valor histórico y presente del burro en la economía rural. Estas campañas suelen incluir charlas, ferias y actividades educativas orientadas a niños y adultos, con el objetivo de modificar la percepción negativa que muchas veces rodea al burro y destacar su aporte al bienestar humano.

La relevancia histórica y la situación actual

Día Mundial del Burro – burro – Perú – noticias – 8 mayo
Durante miles de años, el burro acompañó el desarrollo agrícola y comercial de diversas civilizaciones gracias a su resistencia y capacidad de adaptación. (Magnific)

El burro fue domesticado hace aproximadamente 6.000 años en el noreste de África y, desde entonces, acompañó a agricultores, comerciantes y familias en innumerables tareas. En rutas comerciales como la de la Seda, fue esencial para el transporte de mercancías a través de regiones áridas y montañosas. Su longevidad, que puede llegar a cuarenta años, es superior a la de otros animales de trabajo, aunque su situación actual es precaria.

En países como Etiopía, India y México, el burro sigue siendo indispensable para miles de familias campesinas. Su labor es diversa: desde acarrear agua y leña, hasta transportar productos agrícolas en zonas de difícil acceso. Sin embargo, la mecanización y el desplazamiento por vehículos motorizados han reducido drásticamente su uso. Además, la explotación comercial para la obtención de piel y productos derivados ha generado una crisis que amenaza la continuidad de la especie.

La organización The Donkey Sanctuary advierte que “el comercio ilegal y la matanza indiscriminada están llevando a la población mundial de burros a niveles preocupantes”. En respuesta, varios países han implementado restricciones a la exportación de burros y a la venta de sus productos. El impacto social de esta tendencia no es menor: la desaparición del burro afecta directamente la economía de comunidades rurales, donde sigue siendo el principal medio de transporte y trabajo.

Protección, educación y desafíos futuros

Día Mundial del Burro – burro – Perú – noticias – 8 mayo
Refugios, jornadas de vacunación y programas de adopción buscan cambiar la percepción sobre el burro y promover su cuidado en distintas comunidades. (Magnific)

Ante el riesgo de extinción, asociaciones internacionales como Brooke y The Donkey Sanctuary han desarrollado proyectos de educación y sensibilización en todo el mundo. Estas iniciativas incluyen jornadas veterinarias, talleres escolares y campañas públicas para mejorar el trato hacia el burro y promover prácticas responsables en su manejo.

En México, el santuario Burrolandia funciona como refugio, centro de educación y espacio de promoción del cuidado animal, recibiendo a burros rescatados y ofreciendo actividades para la comunidad.

La directora de campañas de Brooke, Jane Kennedy, ha señalado: “El burro es el sustento de millones de familias; protegerlo es proteger la seguridad alimentaria y el desarrollo rural”. Diversas organizaciones coinciden en que la clave está en la educación y en la promoción de políticas públicas que incluyan la protección del burro en los marcos legales de bienestar animal.

En América Latina, la celebración del Día Mundial del Burro se acompaña de ferias, concursos y actividades culturales que buscan involucrar a la población en la valoración y defensa de esta especie. En Perú, autoridades y voluntarios organizan rescates y jornadas de vacunación cada 8 de mayo. En España, especialmente en Andalucía, existen reservas y programas de adopción que trabajan en la conservación de razas autóctonas.

El Día Mundial del Burro se ha transformado en una plataforma global para exigir mejores condiciones de vida y protección legal para una especie que, pese a su relevancia histórica, enfrenta hoy amenazas que ponen en riesgo su existencia. La jornada busca así revalorizar el aporte del burro y asegurar su presencia en el futuro de las comunidades que aún dependen de él.

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