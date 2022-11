Gabriela Herrera fue eliminada de 'El Gran Show' por declarar contra Gisela Valcárcel en 'Amor y Fuego'. | América Tv.

A diferencia de otros participantes de ‘El Gran Show’, Gabriela Herrera no tuvo problemas en declarar para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde habló sobre el supuesto contrato que le ofreció Sergio George, además de los malos tratos que recibía en el programa de la ‘Señito’.

Ella también había señalado que al ser una de las concursantes que no tenía reparos al momento de responder, la producción había ideado una forma de sacarla del reality de baile, pues pasó a sentencia pese a que era una de las bailarinas que tenía mejor desempeño en el programa.

Tras sus declaraciones, Gabriela Herrera no apareció en ‘El Gran Show’, ocasionando que se empiece a especular una posible eliminación del show por las declaraciones que había tenido hace unos días.

Con el pasar de las horas, finalmente Gisela Valcárcel confirmó lo que muchos pensaban, la exchica reality había sido eliminada del programa por haber incumplido una de las normas de su contrato, el cual decía que no podía declarar para ningún otro medio de comunicación.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, señaló.

Asimimso, la ‘Señito’ explicó que en un anterior ocasión la bailarina había declarado para otro programa, por lo que habló personalmente con ella para que no volvíera a suceder, pero lamentablemente no hizo caso y esto derivó en su expulsión del reality.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, agregó.

¿Qué había dicho Gabriela Herrera?

Recordemos que Gabriela Herrera había dicho en ‘Amor y Fuego’ que ella a diferencia de las participantes de ‘El Gran Show’ no estaba envuelta en ningún escándalo ni necesitaba hacerlo para sobresalir, pues ella quería brillar por su talento.

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”, indicó.

En ese mismo sentido le respondió a Sergio George y le mandó una indirecta a Gisela Valcárcel al señalar que existían muchas personas en la televisión que fingian ser otras frente a cámaras. “Se contradice en muchas cosas, quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza que se le olvida lo que pasa”, comentó.

