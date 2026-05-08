La histórica alianza que firmaron Universitario de Deportes y la Universidad San Marcos para fortalecer el deporte peruano

La firma del convenio abre un horizonte renovado para articular esfuerzos en educación e integración desde dos entidades referenciales, alentando un debate sobre el rol del deporte en la sociedad actual (UNMSM)

Como parte de las conmemoraciones por los 475 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universitario de Deportes renovó el vínculo con la institución académica donde se gestó su fundación en 1924.

En una ceremonia oficial, representantes de ambas entidades rubricaron un convenio que establece nuevas líneas de cooperación, orientadas a potenciar el desarrollo académico y deportivo. El evento, realizado en el Estadio Olímpico de la universidad, reunió a autoridades, exjugadores y miembros de la comunidad universitaria, quienes resaltaron la importancia de este acercamiento para fortalecer la identidad y proyección social de ambos referentes nacionales.

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La rectora de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner de Vega, y el administrador de Universitario, Franco Velazco Imparato, encabezaron la firma del acuerdo que formaliza el trabajo conjunto en investigación, programas de formación y el fomento del deporte.

Según detalló la autoridad universitaria, el convenio permitirá ejecutar iniciativas que involucren a estudiantes y deportistas en actividades de mutuo beneficio, consolidando la colaboración entre la universidad y el club de fútbol más laureado del país. “El fútbol vuelve a su origen”, fue el lema central de la jornada, que también sirvió para recordar el nacimiento de Universitario en las aulas sanmarquinas el 7 de agosto de 1924.

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El convenio refuerza lazos históricos y proyección social

Universitario y San Marcos renovaron su vínculo histórico con un convenio enfocado en investigación, formación académica y promoción del deporte. (UNMSM)

El acuerdo suscrito entre Universitario de Deportes y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos apunta a potenciar la investigación académica, la formación profesional y la promoción del deporte como herramienta de integración y desarrollo. La rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega afirmó que la alianza representa la continuidad de una relación que ha marcado la historia de ambas instituciones y de la sociedad peruana. Por su parte, Franco Velazco Imparato, administrador del club crema, subrayó que este entendimiento permitirá “generar sinergias en beneficio de estudiantes y deportistas, recuperando el legado común”.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades universitarias, directivos del club, docentes y miembros destacados del ámbito deportivo. La jornada incluyó la entrega de reconocimientos a exfutbolistas que han dejado huella en la historia de Universitario de Deportes. Entre los homenajeados se encuentran José Fernández, César Peralta, Eusebio Acasuzo, Juan José Oré, Fidel Suárez, Leo Rojas, Miguel Seminario, Luis Guadalupe, Eduardo Rey Muñoz, Jorge Amado Nunes, Mauro Cantoro, Martín Rodríguez, César Charún, César Adriazola, John Galliquio y Javier Chirinos, quienes recibieron la Medalla Orden del Sol y diplomas especiales otorgados por la Universidad San Marcos.

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Homenaje a referentes históricos y participación de generaciones

Exfutbolistas e históricos representantes de Universitario fueron homenajeados en una ceremonia marcada por la memoria y el orgullo institucional. (UNMSM)

Durante la ceremonia, el reconocimiento al aporte de figuras emblemáticas de Universitario fue un momento central. La nieta de Teodoro ‘Lolo’ Fernández, Marina Fernández, asistió en representación del máximo ídolo de la institución, mientras Claudio Zegarra participó en nombre del exarquero Dimas Zegarra.

También fue distinguido Jorge ‘El Chupo’ Arriola, uno de los socios más antiguos y exrelacionista público del club. La entrega de distinciones buscó resaltar la trayectoria de quienes han contribuido a la consolidación del equipo y su influencia en el fútbol peruano.

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El encuentro se distinguió por la presencia de varias generaciones vinculadas a Universitario y a San Marcos, lo que reforzó el eje interinstitucional de la jornada. Familiares de otros referentes, así como socios históricos, acompañaron la celebración, que integró memoria, identidad y compromiso social. El evento sirvió para poner en valor los orígenes universitarios del club crema y su papel en el desarrollo deportivo nacional.

Competencias deportivas y actividades en el aniversario

Partidos amistosos y actividades deportivas acompañaron la celebración entre Universitario y San Marcos en el marco del aniversario de la universidad. (UNMSM)

En paralelo a la firma del convenio y los homenajes, la jornada incluyó una serie de encuentros deportivos en el Estadio Olímpico de la universidad. Equipos femeninos y juveniles de Universitario de Deportes y San Marcos disputaron partidos que evidenciaron el alto nivel de competencia y la integración institucional. En la categoría máster, el representativo de San Marcos superó 2-1 al combinado de leyendas de Universitario, un cotejo que despertó la nostalgia entre los asistentes y puso de relieve la fraternidad entre ambas entidades.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple oficialmente su 475 aniversario el 12 de mayo, motivo por el cual la presencia de Universitario de Deportes fue destacada como símbolo del retorno a los orígenes y de la vocación de servicio social que comparten ambas instituciones. El programa conmemorativo contempló la participación de autoridades, docentes, estudiantes y deportistas, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer los lazos fundacionales que unen a la Decana de América y a uno de los clubes más representativos del fútbol peruano.

La alianza firmada abre nuevas perspectivas para la ejecución de proyectos conjuntos, tanto en el ámbito académico como en el deportivo, reafirmando el compromiso de ambas partes con la formación integral y el desarrollo humano desde una visión inclusiva y de excelencia.

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