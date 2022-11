La entrevista de ‘Amor y Fuego’ a Gabriela Herrera, motivo de su salida inmediata de ‘El Gran Show’

Gabriela Herrera y su entrevista para Amor y Fuego. Willax TV

Este último sábado 12 de noviembre, Gisela Valcárcel anunció que Gabriela Herrera no continuará en la competencia por haber declarado al programa ‘Amor y Fuego’. La conductora dejó en claro que la bailarina incumplió una de las reglas de programa, declarar para otro canal.

Como se recuerda, Gabriela Herrera brindó una entrevista al programa de Rodrigo González, donde arremetió contra Ethel Pozo y el programa de Gisela Valcárcel. Asimismo, se refirió al incómodo momento que pasó en ‘América Hoy’, donde el jurado la criticó por su falta de humildad. En aquella ocasión, la joven se defendió e indicó que ella se muestra tal como es, sin caretas como muchos en la televisión lo hacen.

En su conversación con ‘Amor y Fuego’, Gabriela Herrera se refirió a esta situación y recalcó que ella no tiene cola que le pisen como otras personas de la farándula.

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar. Es un show, yo espero que no sea nada personal. Si se quieren bajar para lo que ellos es la más fuerte, pues lo van a hacer”, indicó.

“(En ‘América Hoy´) Me empezaron a atacar tanto las conductoras como los que estaban sentados (el jurado). No me gusta ser la buenita, y atrás ser la mala del cuento. Yo nomás puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en la televisión, porque 5 minutos no define a la persona”, acotó su entrevista, extracto que justamente se viene viralizando en las redes sociales, por supuestamente ser un ataque contra Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo.

En esta conversación, Gabriela también le respondió a Sergio George. La bailarina expresó su molestia con el productor, por desmentirla a nivel nacional. Como se recuerda, la joven indica que el músico se comunicó con ella y le manifestó su deseo de trabajar juntos.

“Me adelanté, pero faltaba unas horas para firmar el contrato, no estaba por verse, él quería firmarlo para sacarlo en el programa que estoy ahorita. Mi carrera sigue con él o sin él. Me fastidia porque me está tratando de dejar como la alucinada, la que pensó y creyó una cosa que no es, cuando hice una reunión con él no con su holograma. Dijo muchas cosas, pero no las diré porque sino deja muy mal parada a la artista que tiene a su costado”, precisó.

“Se contradice en muchas cosas, quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza que se le olvida lo que pasa”, acotó.

El anuncio de Gisela Valcárcel

El programa de este 12 de noviembre inició sin la presencia de Gabriela Herrera, lo que hizo especular rápidamente a los usuarios. Como se sabe, a diferencia de sus compañeros, la bailarina fue la única que no tuvo ningún reparo en declarar para ‘Amor y Fuego’.

Minutos después, Gisela Valcárcel anunció la eliminación de la concursante. “Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, señaló.

La conductora indicó también que ya se le había dado una oportunidad, pero Gabriela no lo tomó en cuenta y volvió a declarar para otro canal.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, detalló.

