Fernando Díaz es el nuevo conductor de ‘Arriba Mi Gente’: así se anunció su ingreso a Latina TV

Fernando Díaz es el nuevo conductor de ‘Arriba Mi Gente’. Luego de anunciar su retiro de ATV tras 12 años de trabajo periodístico, el hombre de prensa ahora formará parte de Latina TV. En un video promocional difundido, se confirmó la llegada del expresentador de ‘ATV Noticias’ al canal de San Felipe.

En el clip, Karina Borrero se muestra sorprendida por el nuevo rostro que ingresará al programa ‘Arriba Mi Gente’ en el 2023. “¿Es él”?, pregunta Mathías Brivio al ver, aparentemente, la fotografía de Díaz. “Es él, confirmado. ¡Confirmadísimo!”, responde la periodista con una sonrisa.

Segundos después, aparece Fernando Díaz tomando una taza de café mientras ve una transmisión en vivo del magazine de Latina. Recordemos que el conductor televisivo se caracterizó por iniciar la narración de las noticias preparando este poderoso antioxidante, siempre en compañía de Alicia Retto.

“En enero, Arriba Mi Gente”, exclamó el reportero, confirmando así su llegada definitiva a Latina. Hasta ahora, no se sabe si Karina Borrero, Mathías Brivio o Santi Lesmes serán sus nuevos compañeros de conducción, pues se especula que aún faltan otros cambios importantes que anunciar.

Fernando Díaz se despidió de ATV y ahora será la nueva figura de Latina en 2023.

Maju Mantilla sería su compañera

Se especula que la exconductora de ‘En Boca de Todos’ pasará a formar parte de ‘Arriba Mi Gente’, así lo señaló Magaly Medina en su programa de espectáculos. Sobre el ingreso de la exreina de belleza, Fernando Díaz indicó que “tiene las mejores referencias de ella”. “Aún no sé al detalle quiénes serán mis nuevos compañeros”, dijo en diálogo con El Popular.

Hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado sobre los rumores.

Fernando Díaz y Maju Mantilla será la nueva dupla de Latina.

Emotiva despedida

Fernando Díaz le dijo adiós a la conducción de ‘ATV Noticias Edición Matinal’, el pasado viernes 23 de diciembre de 2022. El periodista fue sorprendido con un video de despedida, realizado por sus compañeros del canal, quienes le desearon suerte en su nueva etapa profesional.

“Gracias equipo, gracias a todos los que han hecho este video. Gracias porque creo que lo que hemos hecho en este programa es de todos. No solamente somos Alicia Retto y yo, el matrimonio televisivo, sino toda esta gran familia. Un equipo chiquito, pero ganador”, comentó bastante emocionado.

Tras ello, dejó en claro que no descarta volver al canal 9 en un futuro. “Yo creo que las personas no desaparecen, solo nos vamos un momento y la vida continúa. Me los llevo en el corazón a todos, los quiero, los voy a querer siempre. Gracias por las puertas abiertas. Gracias a todos, no pensé que este momento iba a llegar tan rápido”, añadió.

Fernando Díaz se despidió de Alicia Retto y de ATV con un emotivo discurso | ATV Edición Matinal

