Estudiantes de la PUCP no descartan endurecer protestas por el nuevo sistema de pensiones y replicar medidas como las de San Marcos

En entrevista a Exitosa. Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP, denuncia cambios en el sistema de pensiones de la universidad que afectarían a los alumnos. Exitosa

Las protestas de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) podrían intensificarse en los próximos días, con la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza y replicar acciones como la toma universitaria que se produjo recientemente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El descontento surgió tras la aprobación de una reforma al sistema de pensiones que, según los representantes estudiantiles, restringe la accesibilidad y eleva los costos para los futuros ingresantes a la universidad.

La Federación de Estudiantes de la PUCP anunció el inicio de acciones de protesta en rechazo a los cambios aprobados por el Consejo Universitario, argumentando que la modificación transforma un sistema de nueve escalas en uno de solo cuatro niveles, lo que representa un retroceso en materia de inclusión. De acuerdo con la dirigencia, la eliminación de las escalas bajas y la falta de participación estudiantil en la toma de decisiones profundizan la exclusión económica dentro de la educación superior privada.

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“Nos solidarizamos también con nuestros compañeros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes están en una toma. Nosotros también vamos a implementar medidas de protesta, como las que ya hemos realizado, hasta que se revoque este nuevo sistema de pensiones. Esa es nuestra consigna“, afirmó Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP, en diálogo con Exitosa.

El nuevo sistema de pensiones, que entrará en vigencia para los ingresantes a partir del ciclo 2027-1, separa las becas socioeconómicas de las escalas regulares de pago. La universidad sostiene que esta reorganización busca transparentar la asignación de subvenciones, en cumplimiento de la Ley Universitaria, pero los estudiantes denuncian que la reforma incrementa significativamente el valor del crédito académico y no garantiza el acceso para quienes provienen de entornos vulnerables.

El patio de la universidad se convierte en el epicentro de la protesta estudiantil. Con el lema "¡Atención, atención!", los jóvenes alzan su voz, demostrando la fuerza del movimiento estudiantil organizado. X: Gerson Farro

Estudiantes advierten que nuevas pensiones dificultan continuidad universitaria

La reforma afecta de manera directa a los estudiantes que antes accedían a las escalas G1, G2 y G3, las cuales ofrecían mayores niveles de subvención institucional. Según Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP, “la posibilidad de pagar una pensión va a ser muy difícil para estudiantes que accedían a estas escalas bajas”. Aunque la universidad implementó un sistema de becas complementarias, Polar advirtió que la mayoría son parciales y dependen de estrictos criterios socioeconómicos y académicos, lo que limita el acceso real a una educación universitaria.

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En el sistema anterior, el crédito académico para la escala G1 tenía un valor de S/ 304,60, mientras que en el nuevo modelo la primera escala establece un valor de S/ 673 por crédito. Polar sostuvo que, incluso considerando la beca socioeconómica Mac Gregor número uno (con un valor del crédito de S/ 400), existe un incremento de casi S/ 100 respecto a la escala más baja previa. Además, muchos estudiantes en G1, G2 y G3 dependían de becas adicionales para cubrir la totalidad de sus gastos universitarios.

La PUCP implementará las becas Mac Gregor para ingresantes 2027 como parte de su nuevo sistema de pensiones. Composición: Infobae

La dirigencia estudiantil denunció la falta de claridad en los criterios de asignación de las nuevas becas, así como la ausencia de un proceso de consulta y participación en la toma de decisiones. “No puede existir un cambio al sistema de escalas sin una participación real y vinculante de los estudiantes”, señaló Polar en entrevista con Exitosa.

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Cuestionan incremento en el costo del crédito académico en la PUCP

Uno de los principales cuestionamientos es el aumento del valor del crédito académico en las escalas de mayor subvención. Polar explicó que el costo de la beca socioeconómica Mac Gregor número uno será de S/ 400 por crédito, frente a los S/ 304,60 que se pagaban en la escala G1, lo que representa un incremento significativo. Considerando que un estudiante promedio se matricula en 20 créditos por ciclo, el costo total en la escala más baja pasaría de S/ 1.218 a una cifra superior, excluyendo otros gastos asociados a la vida universitaria.

La PUCP implementará desde el semestre 2027-1 un nuevo sistema de pensiones y becas que modifica la estructura de financiamiento para los ingresantes. El modelo reduce las escalas de pago a cuatro niveles y establece nuevos montos mensuales, además de incorporar programas de becas orientados a estudiantes con alto rendimiento académico y necesidades económicas. El cambio será exclusivo para quienes inicien estudios desde 2027, mientras que los alumnos actuales mantendrán su régimen vigente. Fuente: TikTok / Vocacción Podcast

“La universidad se encarece constantemente y la educación privada cada vez se vuelve más inaccesible y elitista”, remarcó Polar, quien también advirtió que la reforma no afecta únicamente a los futuros ingresantes, sino que impacta en la estructura social de la universidad al limitar el acceso a estudiantes de menores recursos. La Federación reclama que los aumentos son insostenibles y que la reducción de escalas restringe las posibilidades de ingreso.

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Si bien la PUCP informó que los estudiantes actualmente matriculados mantendrán las condiciones económicas y escalas de pago originales, la reforma incidirá en los nuevos alumnos a partir de 2027, lo que para la dirigencia estudiantil implica una pérdida de oportunidades para quienes aspiraban a ingresar bajo las condiciones anteriores.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de pensiones en la PUCP desde 2027-1?

El nuevo esquema de pensiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú regirá desde el ciclo 2027-1 y no modificará las condiciones de quienes ya son estudiantes. El modelo vigente, que contempla nueve escalas (de G1 a G9), será reemplazado por ocho niveles divididos en dos categorías: escalas regulares y becas socioeconómicas.

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La subvención institucional, incorporada anteriormente en las escalas G1, G2 y G3, será canalizada a través de las becas Mac Gregor, que están dirigidas exclusivamente a estudiantes en situación económica vulnerable, según una evaluación socioeconómica realizada tras el proceso de admisión. La universidad aseguró que la cobertura de estos apoyos económicos será similar a la del sistema anterior y que la beca se otorgará de manera inmediata al ingreso.

Un diagrama de flujo ilustra el nuevo sistema de pensiones de la PUCP para admitidos desde 2027-I, detallando montos según nivel socioeconómico y potencial académico. (PUCP)

El cambio responde a las exigencias de la Ley Universitaria, que demanda una diferenciación explícita entre escalas de pago y subvenciones. La PUCP afirmó que el objetivo es garantizar transparencia en los criterios y condiciones bajo los cuales se otorgan las becas, y que el nuevo sistema no afecta a quienes ya cursan estudios.

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Por otro lado, las becas Lucet, destinadas a estudiantes con alto rendimiento académico, seguirán vigentes bajo el mismo sistema de evaluación. La universidad también anunció la apertura de espacios de diálogo con la comunidad estudiantil para disipar dudas y explicar en detalle el funcionamiento del nuevo sistema.

La Federación de Estudiantes insiste en la necesidad de revocar la reforma y demanda que cualquier modificación al sistema de pensiones cuente con participación efectiva y vinculante de los estudiantes, para evitar que la educación universitaria en la PUCP se convierta en un privilegio inaccesible para la mayoría.

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