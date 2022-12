Alicia Retto anuncia su salida del noticiero Edición Matinal de ATV: “Me toca despedirme después de 14 años”

Alicia Retto se despide de noticiero Edición Matinal. ATV.

Alicia Retto también se despidió del noticiero ‘ATV Noticias: Edición Matinal’ al igual que lo hizo el último viernes 23 de diciembre su excompañero, Fernando Díaz. La periodista ha decidido dejar de laborar en dicha casa televisora para emprender nuevos retos profesionales.

La conductora también fue despedida con mucho cariño por sus compañeros de la producción del espacio televisivo, quienes le prepararon un emotivo video de despedida y lo trasmitieron en vivo.

Los camarógrafos, asistentes, sonidistas, productores, maquilladora, vestuaristas y hasta su excompañero le dedicaron emotivas palabras, valorando su amistad, personalidad y entrega en el trabajo en el canal de ATV.

“Gracias por tus consejos”, “Querida amiga, te deseo lo mejor en este nuevo camino”, “Cómo te voy a extrañar”, “Muchos éxitos en tu vida profesional y te vamos a extrañar”, fueron algunos de los mensajes.

Agregado a ello, el personal del switcher le dedicó unas palabras a la comunicadora. “Siempre en nuestros corazones. Hasta pronto, querida Ali”, fue el mensaje que le dejo la producción en la pantalla de ATV.

Alicia Retto no pudo evitar emocionarse y dedicó unas últimas palabras de despedida a todo su público, este viernes 30 de diciembre. Además, explicó las razones de porque deja el canal ATV que la albergó por catorce largos años, ya que ella llegó como reportera y terminó como una de las mejores conductoras de noticias.

“Hoy me toca también despedirme a mí, después 14 años, me toca despedirme de ATV. Despedirme de mi Matinal, que es mi hijo, que es mi programa. Cuando yo llegué a este canal, llegué para sumar como reportera de los enlaces en vivo para este noticiero, pero miren cuántas cosas han pasado, cuántos programas, y con cuántos compañeros he compartido. Aquí me tienen frente a este matinal, dejándolo en un gran momento”, expresó la conductora.

Alicia Retto se va de ATV y se despide de ellos.

La comunicadora también quiso contar a su público televidentes, las razones del por qué deja ATV y asumirá nuevos proyectos, probablemente en otra casa televisora.

“Hoy me toca partir por algunos temas personales y profesionales. Les agradezco a ATV, agradezco a mis jefas, que más que jefas son mis amigas, Roxana Coronado y Brenda Valle”, indicó.

También comentó que muy pronto la verán en otro proyecto en la televisión peruana. “Este canal es muy especial para mí, me voy, pero me voy contenta de haber hecho una gran amistad. Habrá nuevos retos, habrá nuevos momentos y ya nos reencontraremos muy pronto” dijo.

Equipo de Matinal de ATV se despide de Alicia Retto.

¿A dónde se va Alicia Retto?

Sin bien, es cierto, los rumores de la salida de ATV de Fernando Díaz eran más fuertes, luego de que Magaly Medina lo anunciara en uno de sus programas y adelante que el exreportero de ‘Día D’ se iba a Latina TV a reemplazar a Mathías Brivio en el formato ‘Arriba Mi gente’, poco se sabía que su excompañera Alicia Retto también tomaría la misma decisión.

Al parecer, en las últimas semana, Alicia habría decidido no renovar contrato con ATV. De acuerdo a las fuentes de los canales, ella también se iría a probar nuevos proyectos en Latina TV y asumiría el noticiero de las mañanas acompañando a Pedro Tenorio en 90 Matinal. Su compañera Lorena Álvarez pasaría a 90 segundos de la noche.

Fernando Díaz y Alicia Retto en el set de 'ATV Noticias: Edición Matinal'. (Instagram)

