Fernando Díaz expuso los nombres de fans de Bad Bunny que vandalizaron auto de Moisés Tinoco: “Justicia”

Fernando Díaz indignado con desadaptados que vandalizaron auto de Moisés Tinoco.

Moisés Tinoco, un joven estudiante de 21 años, sufrió las consecuencias de los terribles actos de desadaptados en las afueras del Estadio Nacional. La madrugada del 15 de noviembre, su auto fue terriblemente maltratado por fans de Bad Bunny, quienes no dudaron en bailar y saltar encima del vehículo. Lo más indignante fue que, orgullosos de esta actitud, se atrevieron a colgar las imágenes en sus redes sociales.

Fue precisamente gracias a estos videos que se pudo dar con los culpables del vehículo destrozado. Cabe mencionar que el afectado usa esta movilidad para taxear y así pagar su carrera de Administración. Sin embargo, hoy su herramienta de trabajo luce rayada, con las lunas rotas, el capó destrozado y el techo hundido.

Aunque intentó arreglar el carro con sus propio medios, no fue suficiente. Reparar su vehículo le costará 3,500 dólares. Es por ello que decidió buscar a los culpables a través de las redes sociales.

“Ayúdenme a encontrar a los responsables de los actos vandálicos que sufrió mi auto”, escribió en Twitter, valiéndose de las algunas imágenes que varios usuarios habían subido a sus redes sociales.

Tinoco recibió ayuda de los indignados usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente le dieron los datos. Sin embargo, no ha podido comunicarse con ellos.

“Es lamentable que esto haya ocurrido frente a las autoridades. Me he quedado sin mi herramienta de trabajo y así no puedo solventar mis gastos, pagar mi universidad. Yo lo estacioné allí porque todo estaba cerrado, supuestamente es seguro. Jamás imaginé que se generaría una fiesta y que habría destrozos. Es algo inaudito”, indicó a las cámaras de TV Perú, resaltando que todo ocurrió frente a la delegación policial.

Aunque creyó que con los nombres podría solucionar su problema, todo no marcha como esperaba. “Intenté comunicarme con ellas y no dan respuesta. Han borrado sus redes, no contestan, ignoran totalmente. (...) Puse mi denuncia en la comisaría, espero que las autoridades me ayuden a encontrarlas”, expresó el joven al diario La República.

Fernando Díaz expuso los nombres

Bastante contrariado, el periodista de ATV no dudó en exponer los nombres y números de los documentos de identidad de las personas que saltaron y bailaron encima del carro de Moisés Tinoco. Además, pidió a los usuarios de Twitter que ayuden a que se haga justicia.

“Ya están identificados los desadaptados que se treparon al techo de un taxi estacionado el día del concierto de Bad Bunny y lo vandalizaron por completo. Moisés Tinoco, el joven taxista alquilaba este auto y denuncia que ninguno de estos sin vergüenzas ha querido hacerse cargo”, escribió el conductor de televisión, que no dudó en etiquetar a la policía.

“Aquí la lista completa de los denunciados ante la policía. Ayudemos a hacer justicia. Twitter haz tu trabajo. No a la impunidad de estos impresentables”, acotó.

Fans de Bad Bunny vandalizar auto fuera del Estadio Nacional. Twitter

