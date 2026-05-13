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Exasistente de Héctor Cúper negó que sea defensivo tras experiencia en Valencia e Inter de Milán: “Con esos delanteros no puedes serlo”

Mario Gómez, quien acompañó al DT argentino en ambos equipos, se refirió a su manera de trabajo, la exigencia física y si su planteamiento en los partidos de cara a su nueva etapa en Universitario

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Mario Gómez, ex asistente de Héctor Cúper, habla sobre el nuevo técnico de Universitario y la forma de pensar del DT. YouTube Radio Nacional

El nombre de Héctor Cúper se ha instalado en el centro del debate futbolístico peruano, esta vez por su designación como técnico de Universitario de Deportes, donde asume el reto de revivir al club tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. En este contexto, la voz de Mario Gómez, su exasistente en Lanús, Mallorca, Valencia e Inter de Milán, cobra especial relevancia para entender lo que puede ofrecer el ‘Cabezón’ en su nueva etapa.

Creo que le va a generar muchas cosas importantes a toda la liga peruana. Es un entrenador de mucha categoría, tanto en Argentina como internacional, entonces va a haber mucho aprendizaje con respecto a los jugadores y demás”, fueron sus primeras palabras en Radio Nacional.

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El propio Gómez hizo hincapié en la versatilidad del nuevo técnico ‘crema’: “Héctor ha trabajado los últimos años en selecciones, pero él puede trabajar donde quiera porque es un entrenador de mucha categoría”.

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
Héctor Cúper es el flamante técnico de Universitario con un contrato hasta finales del 2027. - créditos: Universitario

La exigencia física de Héctor Cúper

Una de las características que mejor definen a los equipos de Héctor Cúper es la rigurosidad en la preparación física, algo que Mario Gómez dio una contundente explicación. “¿Qué tan exigente es Héctor Cúper en el físico? Como todos. Me acuerdo que tanto en Valencia como Inter estuvo Juan Manuel Alfano, buen preparador físico, y la parte física era muy importante como lo es ahora”, relató.

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En sus equipos, la premisa siempre fue clara: el despliegue físico es innegociable. “¿Guardiola qué dice? El que no corre, no juega. Hoy en todos lados es así, nadie puede quedarse parado. Quizás Messi, pero después los demás, el que no corre, no juega; por lo menos es lo que escuché de los grandes entrenadores y Héctor es un gran entrenador”, contó.

La metodología de trabajo impuesta por el argentino, con entrenamientos intensos y puesta a punto constante, exige un compromiso total de cada futbolista. Ya le pasó vivir un momento particular en Inter de Milán con Ronaldo Nazário, quien incluso lo catalogó como el DT más duro que le dirigió.

Al 'Fenómeno' le desagradaba los métodos del técnico y llegó a acusarlo de perjudicar su carrera. | VIDEO: ESPN

¿Héctor Cúper plasma un fútbol defensivo u ofensivo?

La etiqueta de ‘defensivo’ ha acompañado a Héctor Cúper durante gran parte de su carrera, pero Mario Gómez invita a mirar más allá de los estereotipos. “¿Héctor Cúper es más defensivo que ofensivo? Eso de defensivo y ofensivo... Imagínese a un entrenador que ha ganado en todas partes del mundo, que jugó dos finales de Champions League con Valencia, en el primer año en Inter perdimos la final del campeonato el último partido y el segundo año jugamos la semifinal de la Champions League y salimos segundos; hasta ahí estuve con Héctor, y luego él clasificó a Egipto a un Mundial”, argumentó.

Para Gómez, resulta insostenible pensar en un estratega conservador cuando en sus equipos participaron delanteros de la talla de nivel en Inter de Milán. “¿Puede pensar que puede ser defensivo de esa manera con los delanteros que había en Inter? Yo recuerdo a Vieri, Batistuta, Ronaldo, Recoba, Crespo, Ventola, Adriano; me parece que no”, subrayó.

Mohamed Salah se suma a otros de los 'cracks' que Héctor Cúper dirigió, esta vez, en la selección de Egipto. - créditos: Agencias
Mohamed Salah se suma a otros de los 'cracks' que Héctor Cúper dirigió, esta vez, en la selección de Egipto. - créditos: Agencias

Flexibilidad de Héctor Cúper en los sistemas de juego

La capacidad de adaptación es, según Mario Gómez, otro de los sellos distintivos de Héctor Cúper. “Hemos jugado con diferentes esquemas. Por supuesto, depende de los jugadores que uno tiene y, con Héctor, con semejantes jugadores, podías jugar con cualquier sistema”, afirmó.

Gómez puntualizó que una de las características más valoradas por Cúper es el orden y la técnica individual, pero nunca a expensas de la simplicidad y el trato igualitario. “¿Característica más destacada? A Héctor le gusta los jugadores técnicamente buenos, le gusta el orden. Él es muy humilde y simple, y trata a todos los jugadores por igual”, concluyó.

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