Alumnos de San Marcos exigen al Congreso no aprobar ley de reelección de rectores

Estudiantes de la Decana de América se declaran en pie de lucha y toman las instalaciones del campus. La medida de fuerza se da en rechazo a una ley que afecta la autonomía universitaria, justo durante las celebraciones por el aniversario de la institución. Canal N

La toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por parte de sus estudiantes ha paralizado las actividades académicas en el campus en medio de la celebración de su 475° aniversario y al mismo tiempo en el que desde el Congreso podría aprobar un proyecto de ley que habilite la reelección de rectores en las universidades públicas.

Uno de los detonantes clave es el aumento de la barrera electoral para la representación estudiantil de 10% a 20% en el Consejo Universitario, medida que ha sido duramente cuestionada. Percy Rosados, integrante de la Federación Universitaria de San Marcos, denunció en Exitosa que esta decisión obstaculiza el acceso de los alumnos a los órganos legislativos internos y fortalece a los grupos alineados con la actual rectora Jerí Ramón.

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Gisella Orjeda, docente y asambleísta universitaria de la UNMSM, puntualizó: “el sábado cierra el registro de listas para las elecciones”, precisando que solo una reforma legal previa permitiría a la actual rectora, Jerí Ramón, postular a la reelección. Orjeda subrayó que, de acuerdo al marco normativo vigente, la posibilidad de repostulación depende de que exista un cambio legal aprobado antes del cierre del periodo de inscripción.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

Estudiantes de San Marcos contra el Congreso

Los estudiantes que tomaron la sede de la universidad insisten en que las elecciones deben ser presenciales y transparentes, argumentando que los comicios virtuales han permitido irregularidades. Según ellos, la modalidad virtual facilita la suplantación de identidad y la alteración de resultados por fallas en el sistema de verificación digital y denuncias internas no resueltas.

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Rosados detalló que la FUMS tiene “denuncias de suplantación de votos, de que entran a las cuentas y votan por los estudiantes y luego vemos cifras infladas, que favorecen a estas listas de operadores”, indicó al medio radial.

En este escenario, el futuro de la toma universitaria depende de la respuesta inmediata del Congreso. Los dirigentes estudiantiles señalaron que, aun si se aprobara la reelección, demandarán la presentación de un proyecto de derogatoria de la nueva ley. Rosados enfatizó: “Vamos a exigir que el Congreso desapruebe este proyecto de ley y, en caso lo apruebe, insistiremos para que se presente un proyecto de ley que derogue la ley que ya se ha emitido”.

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La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde dentro de la ciudad universitaria. Composición: Infobae

Clases pasaron a modalidad virtual

Las manifestaciones estudiantiles han generado que parte de las clases se desarrollen en la virtualidad, lo que ha generado malestar en la comunidad académica, pero la postura estudiantil no cede. “La movilización responde a la necesidad de garantizar una representación realmente democrática”, recalcaron los voceros. Rosados precisó que, con la subida del umbral de representatividad, las listas independientes o que representan minorías se ven excluidas del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria, afectando la diversidad de voces.

La culminación del plazo definido por el cronograma electoral universitario —el sábado 15 de junio— es vista como un punto de inflexión. La toma se mantendrá mientras no reciban garantías para la transparencia electoral, la reducción de la valla y el archivo del proyecto de reelección.

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