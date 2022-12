Fernando Díaz se despidió de Alicia Retto y de ATV con un emotivo discurso: “Los llevo en mi corazón”

Fernando Díaz se despidió de Alicia Retto y de ATV con un emotivo discurso | ATV Edición Matinal

Este viernes 23 de diciembre, Fernando Díaz le dijo adiós a ATV después de casi 12 años de arduo trabajo. El periodista fue sorprendido en su último día en ‘ATV Edición Matinal’, donde la producción compartió un video de despedida al final del programa. Sus compañeros le desearon lo mejor en su nueva etapa profesional.

“Gracias equipo, gracias a todos los que han hecho este video. Gracias porque creo que lo que hemos hecho en este programa es de todos. No solamente somos Alicia Retto y yo, el matrimonio televisivo, sino toda esta gran familia. Un equipo chiquito, pero ganador”, comentó bastante emocionado.

Luego, resaltó que su salida de ATV no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. “Yo creo que las personas no desaparecen, solo nos vamos un momento y la vida continúa. Me los llevo en el corazón a todos, los quiero, los voy a querer siempre. Gracias por las puertas abiertas. Gracias a todos, no pensé que este momento iba a llegar tan rápido”, añadió.

Fernando Díaz le dijo adiós al equipo de 'ATV Edición Matinal'. (ATV)

Alicia Retto, quien fue su dupla en el noticiero, no aguantó las lágrimas al ver a su compañero partir a otro canal. “No nos ha separado el rating, por suerte. No eres tú, soy yo. Sé que nos volveremos a encontrar, gracias, gracias por jugar conmigo siempre”, expresó Díaz para luego darle un fuerte abrazo.

A poco de cerrar con la transmisión, Retto le aseguró que “el espacio que dejaba será difícil de ocupar”. “Siempre vamos a ser tu familia, estamos contentos porque hayas sido parte de este equipo”, añadió. Fernando se despidió una vez más de los televidentes y no descartó volver a ATV en el futuro.

Fernando Díaz agradeció al canal 9 por dejarle las puertas abiertas. (ATV)

