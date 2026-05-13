Brando Gallesi: de ganar hasta 30 mil dólares a quedarse sin fondos y pedir ‘yapes’ por malas decisiones financieras

Una ilustración en acuarela retrata a Brando Gallesi, actor, en medio de símbolos de su trayectoria exitosa en cine y televisión, contrastando con el declive financiero, un código QR de Yape y una alcancía rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante varios años, Brando Gallesi fue una de las figuras emergentes más reconocidas de la televisión y el entretenimiento digital en Perú. Su carrera, marcada por papeles en telenovelas y una intensa actividad en redes sociales, lo llevó a construir una imagen de éxito y prosperidad a una edad temprana.

A sus veinte años, el actor acumulaba contratos publicitarios, campañas independientes y miles de seguidores que reforzaban su presencia en el medio. Sin embargo, detrás de ese aparente bienestar se gestaba una realidad mucho más compleja, definida por la falta de educación financiera y una serie de decisiones personales que lo llevaron a perder todo lo ganado en poco tiempo.

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La exposición de Gallesi sobre su situación financiera sorprendió a sus seguidores, especialmente cuando hizo público su pedido de apoyo económico a través de QR. Este gesto, inédito en su carrera, abrió el debate sobre la vulnerabilidad económica de quienes trabajan en la industria artística y el impacto de la gestión personal del dinero.

Brando Gallesi comparte un código QR de Plin solicitando apoyo económico a sus seguidores tras anunciar que se quedó sin ahorros.

De la abundancia al vacío: una transición inesperada

Gallesi confesó que llegó a generar entre 20,000 y 30,000 dólares mensuales solo a partir de sus actividades en redes sociales y contratos publicitarios.

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“He llegado a generar en redes sociales entre 20 y 30 y no son soles, dólares, pero mis padres no tienen educación financiera”, relató.

Esa abundancia coincidió con una etapa de alta demanda, en la que mantenía hasta nueve contratos anuales al mismo tiempo y participaba en numerosas campañas. Sin embargo, la bonanza económica pronto se vio opacada por la necesidad de atender obligaciones fiscales y gastos que nunca había previsto.

“Fue un año donde se hizo mucho dinero, perdimos mucho dinero también porque tuvimos que pagar una cantidad de plata entre impuestos y gastos y demás”, explicó.

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Brando Gallesi durante su entrevista en el streaming de Carlos Orozco, narrando su experiencia. YouTube: Ouke.

En el punto más alto de su carrera, Gallesi tomó una decisión que cambiaría su rumbo: optó por dejar toda la publicidad y los contratos que lo mantenían activo en el medio. “Tomé la decisión de dejar toda la publicidad que yo hacía, tenía 9 contratos anuales, tenía campañas independientes. Llegó un punto en que tenía toda la fama, tenía amigos, tenía plata, era como el sueño y me sentí tan vacío”, confesó.

La búsqueda de sentido personal lo llevó a planear un año sabático en 2023. “Todo lo que ahorré fue para vivir el 2023. Decido tomarme ese año como año sabático, tenía 20 años. Les dije a mis papás que quiero redireccionar mi carrera”, comentó. Durante ese periodo, sus ahorros se convirtieron en el único recurso para sostenerse y apoyar a su familia, hasta que finalmente se agotaron.

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El pedido de ayuda y la soledad en el medio artístico

Cuando la situación financiera se volvió insostenible, Brando Gallesi recurrió a su comunidad digital para pedir apoyo económico directo. “Yo no quiero venderles nada a ustedes. Si me quieren apoyar está bien. Bienvenido sea. Todo será bien recibido, así que les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así, pero es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad y sencillez del mundo”, explicó en una de sus publicaciones.

El actor insistió en que no pedía grandes sumas, sino cualquier ayuda posible para cubrir sus necesidades básicas y las de su mascota.

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“Cada sol cuenta para mí, para darnos de comer para mí y para mi gorda (perro). También cubrir todas sus necesidades. Así que lo que ustedes deseen ofrecerme desde su corazón, será bien recibido. Se los agradezco desde ya”.

El recordado actor de ‘América Televisión’ contó que vive una difícil situación luego de ser el sustento de su familia y mantenerse alejado de la pantalla chica | TiKTok

La exposición de su crisis financiera también dejó al descubierto una brecha con sus colegas del ambiente artístico. “He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?”, contó en OUKE.

En particular, mencionó su distanciamiento con la actriz Merly Morello: “Bueno, igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo”. Para Gallesi, la falta de solidaridad de sus pares fue una señal clara de la soledad que puede acompañar una carrera pública.

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“En verdad, si no me escriben, está bien, porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron. Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor. Cada uno toma sus decisiones en la vida”.

Reflexiones sobre dinero, errores y futuro

El actor admitió que nunca estuvo preparado para manejar grandes sumas de dinero. “Gané mucho dinero, ayudé a mi familia, pudimos subsistir (en pandemia). A mi corta edad fui de los pocos que estaba ganando mucho dinero (...) pero en realidad no estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera”, reflexionó.

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Actualmente, Gallesi asegura que mantiene una empresa a nivel corporativo, aunque los ingresos solo alcanzan para cubrir gastos básicos. “Ahora tengo una empresa a nivel corporativo y por qué estoy con cero soles. Mis negocios generaron, pero básicamente para pagar las cosas”, reconoció.

Brando Gallesi se muestra molesto con usuarios que cuestionan su orientación sexual.

El caso de Brando Gallesi evidencia los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes artistas cuando no cuentan con herramientas para la gestión financiera personal. Su testimonio no solo revela las dificultades individuales, sino que también invita a reflexionar sobre la formación y el acompañamiento que necesitan quienes ingresan tempranamente al mundo del espectáculo.

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