Video de huida de asaltantes en Miraflores: la fallida intervención de la PNP para detenerlos

El video que registra la huida de una banda de asaltantes en Miraflores pone en evidencia la limitada reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo en el que los delincuentes lograron escapar tras ser cercados. El incidente ocurrió el martes 12 de mayo a las 9:57 de la noche, cuando un grupo de raqueteros fue interceptado luego de varias alertas sobre su vehículo, que había sido vinculado a robos en distritos cercanos.

Según información obtenida por Infobae Perú de la Municipalidad de Miraflores, la intervención comenzó tras activar el sistema de inteligencia artificial que monitorea placas sospechosas en la zona. El sistema detectó la presencia de la camioneta, lo que permitió a los serenos coordinar con la comisaría de San Antonio para preparar el operativo en la intersección de Paseo de la República con la calle 15 de Enero.

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Los serenos de Miraflores detuvieron el tránsito de manera preventiva para facilitar el ingreso de la policía al lugar, sin levantar sospechas entre los delincuentes. Tras el cierre del tránsito, los efectivos policiales intentan identificar a la camioneta para luego rodearla.

El video de la intervención policial en Miraflores, registrado la noche del 12 de mayo, muestra cómo una banda de asaltantes logró escapar pese a estar rodeada por efectivos de la PNP

Las imágenes, obtenidas por este medio, revelan que los agentes policiales rodearon el vehículo, pero no tomaron medidas decisivas para inmovilizar a los sospechosos. Uno de los policías intentó manipular su arma, pero la cacerina se trabó, según se observa en el video. Durante esos segundos de indecisión, el conductor logró subir el vehículo a la vereda y embestir la reja de un edificio, abriéndose paso para iniciar su escape.

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En el registro audiovisual se aprecia cómo, pese a la presencia de varios efectivos, ninguno se ubicó delante del auto para bloquear su trayectoria ni intentó inutilizar el vehículo. Solo las motos municipales estaban frente a los autos.

Abandonaron vehículo y fugaron

La persecución se extendió hasta Surquillo, donde los asaltantes abandonaron la camioneta, que resultó estar reportada como robada y con placas adulteradas. Dentro del vehículo, la policía halló un arma de fuego y diversos objetos de valor.

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Fuentes de la Municipalidad de Miraflores subrayaron que se cumplió con todos los protocolos de prevención y coordinación, tanto en la detección del vehículo sospechoso como en el apoyo logístico al operativo policial.

Este vehículo había sido reportado como robado el pasado 30 de abril en Lince. Los malhechores continuaban su accionar delictiva y buscando a sus nuevas víctimas.

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Serenos de la municipalidad colaboraron en el operativo, pero la actuación de la PNP permitió que los delincuentes huyeran y abandonaran una camioneta robada en Surquillo.

Zonas con más incidencias

En Lima Metropolitana, los distritos con mayor incidencia de robo de vehículos según la DIPROVE son Carabayllo, Comas y San Martín de Porres en la zona norte, mientras que en el sur destacan San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Estos sectores presentan altos índices de hurtos y asaltos vehiculares, manteniéndose como áreas críticas a pesar de una reducción general en los casos respecto al año anterior.

Las bandas delictivas muestran preferencia por camionetas y autos de marcas asiáticas, principalmente Toyota, Hyundai y Kia. Entre los modelos más afectados figuran la Toyota Hilux, Toyota Rush, Hyundai Tucson, Hyundai New Tucson y Kia Rio. Los delincuentes buscan estos vehículos por su alta demanda en el mercado de autopartes y facilidad para suplantar placas o documentación.

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