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San Martín dio firme postura sobre conflicto con Aixa Vigil y fue contundente con representante por carta pase: “No sé cómo la podrá sacar”

Yudy Balcázar, gerente deportivo de las ‘santas’, dejó en claro que no hay ninguna irregularidad en el contrato de la atacantey explicó por qué sus jugadoras firman por dos años

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Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, se refirió al conflicto por contrato de la atacante nacional. (Ataque Cruzado)

El futuro profesional de Aixa Vigil se encuentra en un punto de tensión debido a las restricciones impuestas por el reglamento de afiliaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Aunque la atacante firmó un contrato por una sola temporada con Universidad San Martín, el marco normativo le impide cambiar de club inmediatamente, ya que exige una permanencia mínima de dos años antes de poder ser transferida a otra institución.

El representante de Vigil, Leonardo Feitosa, expuso su postura en diálogo con La Cátedra Deportes. Explicó que el verdadero conflicto surge de la discrepancia entre el acuerdo laboral suscrito con la USMP y la inscripción federativa ante la FPV. Según el agente, esta diferencia genera incertidumbre en la carrera de las jugadoras, quienes se ven sujetas a una regulación que limita su movilidad pese a haber cumplido con los términos del contrato laboral.

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Leonardo Feitosa, agente de la atacante, contó los problemas que está padeciendo para concretar la salida.

San Martín fue contundente con representante de Aixa Vigil

Yudy Balcázar, gerente deportivo de San Martín, mostró su malestar por la declaraciones del representante de Aixa Vigil, Leonardo Feitosa. La directiva dejó en claro que el club no está sosteniendo ninguna irregularidad en cuanto al contrato de la volebolista.

“No le demos más tampoco al señor, ya sabemos quién es. No podía creer lo que estaba escuchando porque dijo como que ‘no te preocupes por la carta pase porque yo la voy a sacar’. ¿What, qué está pasando? Yo sé el reglamento, yo sé el manual de bases y afiliaciones, entonces si yo sé todo eso y tengo el conocimiento, no sé cómo la puede sacar", disparó Balcázar en el programa ‘Ataque Cruzado’.

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Además, la titular de las ‘santas’ explicó en qué se basa su modelo de contratación y por qué hace que las jugadoras firmen por dos años.

“Sin embargo, en mi equipo, desde que yo estoy, lo que yo hago es que las chicas firman. Nunca converso que si es para un año, para dos. Nosotros le damos la tranquilidad, por ejemplo, tranquilidad económica; ellas ni siquiera tienen que llamarme para cobrar. A ellas les depositan en su cuenta. Están en planilla y tienen sus beneficios sociales como un trabajador de una empresa. Volviendo al tema, nadie firma por un año en mi equipo”, añadió.

Aixa Vigil enfrentará a su exequipo, Alianza Lima, en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Aixa Vigil enfrentará a su exequipo, Alianza Lima, en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

“Yo no te exijo que te quedes si tú no quieres”

Yudy Balcázar, gerente deportivo de San Martín, reveló conversación que tuvo con Aixa Vigil en medio del conflicto por el tema de su carta pase, el cual está vigente por una temporada más. Aseguró que todo está bien con la voleibolista y mantienen una buena comunicación.

“Pasa por un tema de ella, de pensarlo; de pronto ha tomado algunas decisiones muy aceleradas. Hemos conversado hace poquito, y le dije: ‘Aixa, tranquila, tómate tu tiempo. Yo no te exijo que te quedes si tú no quieres’. Uno es feliz donde se siente feliz. Ella es profesional, una chica que tiene muchas condiciones. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo; la he visto chiquita entrenar en la Federación, y nunca me portaré mal con ella”, contó la directiva.

Eso sí, reconoció que esta situación la desconcertó: “Me sorprendió su sentir, me sorprendió totalmente porque nosotros la hemos tratado muy bien, como a todas. Si ellas necesitan una resonancia para hoy, para hoy se le saca. Si necesitan, no sé, cositas que uno como jugadora sabe que necesita”.

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