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Liana Torres define su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿Continuará en Soan o cambiará de equipo?

La líbero de 18 años evalúa su futuro deportivo tras despertar el interés de algunos clubes y consolidarse como una de las jóvenes promesas del torneo local

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La prometedora líbero de 18 años reveló una propuesta importante que tuvo tras destacar con Deportivo Soan. (Video: La Cátedra Deportes)

Liana Torres comienza a perfilarse como una de las principales promesas del vóley peruano y su crecimiento ya empieza a generar interés en distintos clubes de la Liga Peruana de Vóley. Luego de consolidarse como titular en Deportivo Soan y destacar con las categorías formativas de la selección nacional, la joven líbero empieza a definir su futuro deportivo de cara a la próxima temporada.

El crecimiento de Torres en los últimos años no ha pasado desapercibido. Tras sus destacadas actuaciones con la ‘blanquirroja’, donde fue una de las líberos con mejores estadísticas del Mundial Sub 17, comenzó a recibir mayores oportunidades en el equipo principal de Soan hasta convertirse en una pieza importante dentro de la rotación.

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La experiencia de competir en la categoría mayores ha sido clave en su desarrollo profesional. A su corta edad, la jugadora considera que el roce competitivo le ha permitido crecer rápidamente dentro de la cancha y ganar confianza en un torneo cada vez más exigente.

“Estas dos temporadas en Soan han significado bastante para mí, porque estoy jugando en mayores, estoy rotando, y eso me sirve de experiencia. Por mi edad, aprendo bastante cosas, a meterme y no tenerle miedo a la pelota ni nada. Estoy agradecida con cada entrenador que hubo en este tiempo, así como también con los dueños del club y todas las personas que me conocen, por la confianza que me tienen”, declaró en conversación con ‘La Cátedra Deportes’.

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Liana Torres es una de las grandes promesas del vóley peruano
Liana Torres es una de las grandes promesas del vóley peruano. Crédito: Deportivo Soan

¿Seguirá en Soan?

Pese al interés que ya existe desde otros clubes de la Liga Peruana de Vóley, Liana Torres confirmó que continuará defendiendo la camiseta de Deportivo Soan, al menos por ahora. La continuidad y la confianza recibida dentro de la institución habrían sido factores importantes para mantenerse en el equipo.

“Por ahora, sí voy a continuar en Soan”, afirmó la líbero nacional. La decisión también responde al buen momento personal que atraviesa dentro del club, donde ha conseguido consolidarse como una de las jugadoras jóvenes con mayor proyección y ha encontrado estabilidad para seguir desarrollando su carrera.

Rebaza Acosta estuvo cerca de ficharla

Eso sí, Liana Torres reveló que estuvo muy cerca de convertirse en nueva jugadora de Rebaza Acosta para la próxima temporada. Según contó en la entrevista, las conversaciones con el club chalaco estaban bastante avanzadas y el acuerdo tenía altas probabilidades de concretarse, especialmente por el interés que existía desde el comando técnico en sumarla al proyecto deportivo.

La negociación se dio principalmente a través de Carlos ‘Tato’ Rivero, quien mantenía una relación cercana con la voleibolista y buscaba incorporarla al proyecto deportivo de Rebaza. Sin embargo, la salida abrupta del entrenador terminó frenando la operación.

“Estaba hablando con ‘Tato’, porque es mi amigo, y durante la temporada me había dicho para ir a Rebaza. Ya estaba confirmado en un 80%, pero no pasó, al final no recibí una llamada. Yo ya había quedado y me iban a llamar del club, pero no me llamaron y normal. Hablé con ‘Tato’, me dijo que ya no iba a seguir en Rebaza”, comentó la líbero.

Liana Torres brilló en el Mundial Sub 17 de vóley como la mejor defensa.
Liana Torres brilló en el Mundial Sub 17 de vóley como la mejor defensa. Crédito: Volleyball World

Una de las grandes promesas del vóley peruano

Mientras continúa sumando experiencia en Soan, Liana Torres sigue posicionándose como una de las jóvenes voleibolistas con mayor futuro en el país. Su rendimiento, personalidad dentro de la cancha y crecimiento sostenido la convierten en una pieza importante pensando no solo en la Liga Peruana de Vóley, sino también en el futuro de la selección nacional.

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