Perú

Conciertos y eventos realizados en el Estadio Nacional deterioraron el césped y la pista atlética, confirmó Contraloría

Un reporte reciente detalla que estos conciertos no solo ha dificultado la práctica regular de actividades deportivas, sino que impide la recuperación adecuada del césped. El video muestra tomas aéreas del coloso deportivo y el trabajo de los supervisores en el terreno

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El uso frecuente del Estadio Nacional de Perú para actividades ajenas al ámbito deportivo ha provocado un marcado deterioro en el césped de la cancha y en la pista atlética, según un informe de la Contraloría General. La supervisión identificó también la ausencia de mantenimiento en estructuras e instalaciones de seguridad.

Daños al césped y a la pista atlética

De acuerdo con el informe de control, la realización continua de eventos no deportivos en el Estadio Nacional ha tenido como consecuencia directa el desgaste del campo de fútbol y de la pista atlética. Esta situación no solo ha dificultado la práctica regular de actividades deportivas, sino que impide la recuperación adecuada del césped, pues las labores técnicas necesarias no pueden completarse de manera efectiva entre evento y evento.

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Un reporte reciente detalla deterioro en la cancha, la pista y los sistemas de seguridad, lo que pone en riesgo a usuarios y trabajadores del histórico recinto limeño
Un reporte reciente detalla deterioro en la cancha, la pista y los sistemas de seguridad, lo que pone en riesgo a usuarios y trabajadores del histórico recinto limeño| Contraloría

Asimismo, revelan que cerca del 90 % del terreno de juego presentaba ausencia de césped durante una inspección realizada el 15 de abril, dos semanas antes de su clausura. Además, la entidad registró que una empresa contratada por una promotora de eventos, sin vínculo contractual con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), sembró bloques de césped en un 35 % del área, utilizando un método no reconocido por la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

El IPD cuenta con un presupuesto aprobado de 700 mil soles para el mantenimiento del césped, pero todavía no ha iniciado el proceso de selección para contratar el servicio especializado. Para el periodo de mayo a octubre de 2026, el Instituto tiene programados cinco eventos no deportivos, tres de ellos ya contratados, lo que obliga a planificar con mayor rigor el mantenimiento del campo.

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La pista atlética de seis carriles, instalada en 2011, también muestra un deterioro marcado debido tanto al paso del tiempo como a la instalación de equipos ajenos al deporte, como sanitarios portátiles y stands comerciales. Esta afectación limita su uso para entrenamientos y competencias.

El uso de eventos no deportivos provoca daños en el Estadio Nacional de Lima
El uso de eventos no deportivos provoca daños en el Estadio Nacional de Lima| Contraloría

Falencias en videovigilancia e iluminación

La inspección de la Contraloría detectó que el sistema de videovigilancia presenta deficiencias severas: el 60 % de las cámaras instaladas están inoperativas. Estas cámaras, fundamentales para el monitoreo de accesos, tribunas y áreas comunes, no han sido renovadas desde 2011 y carecen de tecnología de reconocimiento facial, además de no estar conectadas con la Policía Nacional del Perú.

El reporte precisó que “la falta de actualización tecnológica y de mantenimiento genera una falsa sensación de seguridad y dificulta la gestión de emergencias”.

En cuanto a la iluminación, se reportó que el 40 % de las 308 luminarias en el techo de las tribunas está fuera de servicio, especialmente en los sectores oriente, sur occidente y occidente, lo que afecta la visibilidad y la seguridad durante cualquier actividad.

: Contraloría advierte riesgos en el Estadio Nacional por falta de mantenimiento
Contraloría advierte riesgos en el Estadio Nacional por falta de mantenimiento| Foto: Contraloría

Otra observación relevante del informe es la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas sur y occidente. Estas estructuras, que soportan equipos de iluminación, cámaras, antenas y sistemas de sonido, presentan signos de oxidación y corrosión, lo que reduce su capacidad de carga y resistencia.

La Contraloría General advirtió que esta situación puede comprometer la integridad tanto de los visitantes como del personal de operación del recinto. Adicionalmente, se identificó un daño en la entrada principal, actualmente cerrada y acordonada, tras el desprendimiento de una baldosa desde una altura de tres metros

De esta manera, se otorgó al titular delIPDun plazo de cinco días hábiles para adoptar medidas que permitan revertir las condiciones adversas detectadas.

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