Fernando Díaz sobre su posible paso a Latina en el 2023: “Es una propuesta que me parece muy interesante”

Fernando Díaz se ha convertido en uno de los conductores de noticieros matinales con gran aceptación en la pantalla chica y las redes sociales. El periodista trabaja junto a su colega Alicia Retto en un horario en el que, además de informar, buscan darle un espacio ameno a los televidentes.

Sin embargo, en estos últimos días iniciaron los rumores de que el conductor daría un paso al costado en ATV y podría pasar a formar parte de Latina Televisión en reemplazo de Mathías Brivio. Frente a ello, Infobae conversó con Fernando Díaz, quien reveló cuáles son los planes para este nuevo año 2023 en el que busca arriesgarse a hacer cosas nuevas.

- Fernando, han iniciado los rumores que dejas ATV y pasas a Latina...

Yo tengo un contrato con ATV todavía vigente, sigo en pantalla. Siempre a fin de año hay este tipo de acercamientos (de otros canales).

- Pero, ¿hubo propuesta de ese canal?

Sí, pero no solamente de Latina, hay un par más que me preguntan si estoy cómodo, si estoy feliz, si me va bien, porque también son muchos años que estoy en ATV. Mucha gente puede tener la idea de que eres una pieza más del canal y no necesariamente es así.

- Entonces, ¿te reuniste para escuchar las ofertas?

Sí. Me ofrecen algún tipo de contenido y como siempre yo me reúno, converso, escucho y se pueden filtrar desde estas conversaciones. Comienzan a decir: ‘Oye te vieron con fulano’ y desde allí pueden sacar la conclusión.

- ¿Ya tomaste una decisión luego de estas reuniones?

Solo son propuestas. Yo me quedo todavía en ATV lo que queda de este año 2022. El otro año, no lo sé. Está la propuesta de Latina que me parece muy interesante, vamos a ver que pasa, no descarto nada.

Magaly Medina habló del posible cambio de canal de Fernando Díaz

En su programa del 8 de diciembre, Magaly Medina se refirió a la posible salida de Mathías Brivio de Latina, quien regresaría a conducir ‘Esto es Guerra’. Ante ello, comentó que el periodista Fernando Díaz sería quien tomaría el puesto de Brivio en el programa ‘Arriba mi gente’ que se emite de lunes a viernes por las mañanas.

“Se va de acá del 9, Fernando Díaz, que está en las mañanas y que es productor periodístico del programa dominical se va a Latina a reemplazar en el programa de las mañanas a Mathías Brivio. No sé que más hará, de repente lo mismo que acá ser productor periodístico de algún dominical de Latina. Lo que si sabemos es que va a reemplazar a Mathías Brivio en un programa que no sabemos si va a tener una vida larga, una apuesta bastante arriesgada la de Fernando Díaz”, expresó la popular ‘Urraca’.

