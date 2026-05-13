Cursos gratis de Excel, Power BI y otros: conoce el link de la inscripción y los horarios

Las propuestas cuentan con horarios flexibles y estructuras pensadas para quienes requieren compatibilizar el aprendizaje con otras responsabilidades - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Jesús María presentó una nueva oferta de formación gratuita destinada a potenciar la empleabilidad de los vecinos del distrito. En alianza con el Instituto Peruano de Negocios, la comuna anunció la apertura de diversos cursos orientados a fortalecer competencias laborales y brindar herramientas actualizadas para quienes buscan mejorar su perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades en el mercado.

La iniciativa responde a la creciente demanda de capacitación accesible y de calidad, en un contexto donde la actualización permanente resulta clave para enfrentar los retos del entorno laboral. Las clases serán en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y estarán a cargo de docentes especialistas en cada área. El programa está dirigido al público en general, con la condición de ser mayor de 18 años.

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Para acceder a las clases, los interesados deberán completar correctamente el registro de sus nombres y apellidos (LINK) y sumarse obligatoriamente al grupo de WhatsApp correspondiente, cuyo enlace se proporcionará al finalizar la inscripción. Esta dinámica busca asegurar una comunicación efectiva y un acompañamiento personalizado durante el desarrollo de cada materia.

El municipio reiteró que todas las capacitaciones son completamente gratuitas y abiertas al público en general - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

La programación académica, que inicia este lunes 18 de mayo, contempla los siguientes cursos y horarios:

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Microsoft Excel Intermedio (8 sesiones): lunes a jueves (6:00 p. m. a 8:00 p. m.)

Asistente de Comercio Exterior (10 sesiones): lunes a viernes (6:00 p. m. a 8:00 p. m.)

Gestión de Mejora de Procesos, KPI’s y Sistemas Lean (8 sesiones): lunes a jueves (6:00 p. m. a 8:00 p. m.)

Marketing y Publicidad Digital (8 sesiones): lunes a jueves (5:00 p. m. a 7:00 p. m.)

Auxiliar Contable (10 sesiones): lunes a viernes (6:00 p. m. a 8:00 p. m.)

Power BI Básico (10 sesiones): lunes a viernes (7:00 p. m. a 8:30 p. m.)

Entre los principales beneficios de la propuesta educativa destacan las clases en vivo, materiales virtuales complementarios, capacitaciones enfocadas en empleabilidad y la asesoría permanente de asistentes especializados.

Además, quienes culminen satisfactoriamente el programa podrán optar por una certificación digital, disponible a un costo social de S/60. La obtención del certificado es opcional y no condiciona la participación ni el acceso a los contenidos.

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La Municipalidad de Jesús María resaltó la importancia de promover espacios gratuitos de aprendizaje que permitan a los ciudadanos adquirir competencias valoradas por el mercado. Con este nuevo ciclo de capacitaciones, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de la comunidad y la generación de mejores perspectivas laborales para los participantes.

Beneficios de aprender Power BI y Excel

Mejora la empleabilidad: El dominio de Excel y Power BI es altamente valorado en diversos sectores laborales, lo que incrementa las posibilidades de acceder a mejores oportunidades de empleo.

Optimiza la gestión de datos: Permite organizar, analizar y presentar grandes volúmenes de información de manera eficiente, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.

Automatiza procesos: El uso de fórmulas, tablas dinámicas y paneles interactivos reduce tareas manuales repetitivas y ahorra tiempo en la elaboración de reportes.

Facilita la visualización de información: Power BI transforma datos complejos en gráficos y dashboards intuitivos, lo que mejora la comprensión y comunicación de resultados.

Fortalece competencias digitales: Aprender estas herramientas impulsa el desarrollo de habilidades tecnológicas esenciales en la actualidad.

Apoya el trabajo en equipo: Favorece la colaboración, ya que los reportes y análisis pueden compartirse fácilmente con colegas o superiores.

Aumenta la productividad: La correcta utilización de ambas plataformas agiliza procesos y genera resultados más precisos y confiables en cualquier organización.