Mathías Brivio, Maju Mantilla, Gianella Neyra y más artistas que cambiarían de canal en el 2023

Artistas que cambiarían de canal en el 2023. (Instagram)

El 2023 vendría con un gran número de cambios en la televisión peruana. Y es que luego de un año en el que algunos programas desaparecieron y otros personajes apostaron por nuevos retos, parece que hay quienes decidieron regresar a sus casas televisoras y otros apostarían por espacios novedosos.

Hasta el momento, hay algunos que están confirmados y serán parte de nuevas producciones, pero también están quienes aún están pensando en aceptar o no estas nuevas propuestas. Así que, hacemos un recuento de quienes se tratan.

Carlos Vílchez junto a María Pía Copello

Uno de los confirmados es Carlos Vílchez. El actor cómico dejará el icónico programa JB en ATV y se unirá a las filas de América Televisión para conducir un programa de mediodía junto a María Pía Copello. Aunque, fue primero la influencer quien comentó sobre este nuevo reto, el actor tardó un poco en confirmar su paso y aseguró que lo hizo por respeto.

“¿A dónde me voy? Te voy a decir algo bien claro, hasta el 22 de diciembre trabajo en este canal (ATV). Por algo tengo 38 años de carrera porque me considero un buen profesional. Lo que ha dicho ella (María Pía) es verdad”, refirió Vilchez en conversación con Magaly TV: La Firme.

María Pía Copello y Carlos Vílchez compartirán programa en América Televisión.

Hasta el momento se desconoce el horario exacto en el que el programa aparecerá al aire. Sin embargo, se sabe que será aproximadamente al mediodía, por lo que iniciaron los rumores que se trataría del reemplazo de ‘En Boca de Todos’.

Mathías Brivio regresaría a ‘Esto es Guerra’

A inicios de diciembre, Magaly Medina lanzó la noticia de que Mathías Brivio volvería a América Televisión para estar al frente de ‘Esto es Guerra’ junto a Johanna San Miguel. Según la popular ‘Urraca’, el conductor habría recibido nuevamente la propuesta de Pro TV, la misma que habría aceptado debido a que los espacios que tuvo en el canal de San Felipe no fueron exitosos.

“Mathías Brivio, la última noticia, se va del canal de Mundial. Se va, regresa después de haber hecho como 10 programas que fracasaron, programas que duraban mesesitos, pero ninguno le ligó. Debe ser por eso que lo llamaron del 4 y parece que es de Esto es Guerra que vuelve para reemplazar a Renzo Schuller. Ahora volvería la dupla de antaño, Mathías Brivio y Johanna San Miguel”, expresó Medina.

Mathías Brivio volvería a EEG.

Maju Mantilla ingresaría a Latina

Maju Mantilla dejó América Televisión luego de 10 años en la conducción de programas del mediodía. La Miss Mundo 2004 confesó que ya hace un año le había comentado a los productores que quería ponerle una pausa a su trabajo en la televisión, pero finalmente se dio este 2022 con el fin del programa ‘En Boca de Todos’.

Sin embargo, ya comenzaron los rumores de un posible paso de la exreina de belleza a Latina Televisión. Fue Ketty Cabrera, jefa de prensa del mencionado canal quien contó algunos detalles. “Esta vez nos enteramos de que la carismática Maju Mantilla pasará, a partir de 2023, a las filas de Latina Televisión y se sumará al equipo”.

Pero, también se ha especulado que Mantilla habría puesto una condición para aceptar este nuevo reto y se trataría que su compañero Ricardo Rondón la acompañe en este trabajo.

Maju Mantilla ingresaría a Latina tras salir de América Televisión.(Instagram)

Gianella Neyra volvería a América Televisión

Para el 2023, el programa ‘Mujeres de la PM’ llegará a la pantalla chica a cargo de Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Karia Condos, sin embargo, lamentaron la ausencia de Gianella Neyra para completar el equipo, puesto que antes tuvieron el espacio ‘Mujeres sin filtro’. Actualmente, la conductora se encuentra trabajando en Latina en el programa ‘Arriba mi gente’.

Sin embargo, la periodista Ketty Cabrera señaló que Gianella volvería a América Televisión y que Maju Mantilla pasaría al programa en el que actualmente se encuentra. Hasta el momento, la pareja de Cristian Rivero no se ha pronunciado.

Gianella Neyra volvería a América Televisión para trabajar con Rebeca Escribens, Katia Condos y Almendra Gomelsky.

Fernando Díaz podría pasar a Latina

Magaly Medina inició con el rumor de que el periodista pasaría a las filas de Latina y dejaría ATV por un nuevo reto. Según comento, sería el reemplazo de Mathías Brivio en ‘Arriba mi gente’. Ante ello, Fernando Díaz conversó con Infobae y aseguró que tiene propuestas, pero aún no ha tomado una decisión para el siguiente año.

“(Hay propuestas) no solamente de Latina, hay un par más. (...) Solo son propuestas. Yo me quedo todavía en ATV lo que queda de este año 2022. El otro año, no lo sé. Está la propuesta de Latina que me parece muy interesante, vamos a ver que pasa, no descarto nada”, señaló a este medio.

Fernando Díaz dejaría ATV en el 2023. (Instagram)

Tula Rodríguez y sus acercamientos con ATV

Tula Rodríguez fue vinculada con ATV desde que apareció en el canal y se tomó una foto junto a Ney Guerrero y Jorge Benavides, luego de su salida de América Televisión. Sin embargo, la exconductora aseguró que volverá con fuerza a la actuación, pero no descartó ser nuevamente presentadora.

Sin embargo, se encargará de un programa especial por Año Nuevo para el canal de Santa Beatriz en el que participará junto a Sheyla Rojas. En su reciente conferencia de prensa, dejó entrever que podría tener más de un proyecto con ese canal.

“Hoy mi presente es ATV. Tengo planes con el canal para el año que viene y me encuentro supercontenta con este primer paso. Este 2023 asumo, además, la actuación con una nueva propuesta en telenovelas”, expresó sobre el tema.

Tula Rodríguez ingresaría a ATV. (América TV)

