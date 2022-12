Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman recibieron estrellas en ‘paseo de la fama’ de América TV

Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman recibieron estrellas en ‘paseo de la fama’ | Instagram / América TV

Al mismo estilo de Hollywood, los actores Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman recibieron sus respectivas estrellas en el paseo de la fama de los estudios de América Televisión. Durante la ceremonia, los artistas fueron homenajeados por su larga trayectoria artística, que incluye su participación en la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

La primera en recibir la estrella fue la popular ‘Francesca Maldini’, quien asistió al evento en compañía de su esposo Marcelo Oxenford, su hija Lucía Oxenford, su hermana Patricia Frayssinet, su sobrina Carolina Cano, entre otros familiares. Todos ellos felicitaron a la actriz frente a las cámaras.

Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman se presentaron al lado de sus respectivas familias.

“Yo solo quiero decir que estoy orgulloso de la mejor que tengo, para mí es la mejor actriz que tiene el Perú”, manifestó el actor que le dio vida a ‘Mariano Pendeivis’. En tanto, su hija Lucía agregó emocionada que su madre merecía totalmente el reconocimiento por todos los papeles que protagonizó a lo largo de los años.

Yvonne Frayssinet también dio un corto, pero emotivo discurso. “Estoy abrumada, estoy trabajando en mi vocación, cosa que no es común. Estoy en el mejor programa desde hace 15 años (Al Fondo Hay Sitio), el más visto y más apreciado. Estoy en el mejor canal con los mejores compañeros. Son unos actores talentosos y adorables. Me siento contenta de estar en esta familia, seámoslo por siempre. Gracias”, sostuvo.

Yvonne Frayssinet al lado de su estrella en el paseo de la fama de América TV.

Luego fue el turno de Adolfo Chuiman, el popular ‘Peter Mckay’, quien se presentó en Pachacamac al lado de su esposa Gladys Santa Cruz y sus hijos Carla y Giancarlo Chuiman. El actor nacional agradeció la estrella otorgada por América TV recitando un poema para todos los presentes.

“La primera vez que me lo dijeron me sorprendió, no sé cuánto me darán por esto (risas). Digo, muchas gracias. De verdad, estoy bastante emocionado. Muchas gracias a todos”, resaltó el artista nacional para ‘América Espectáculos’, para luego ser calificado por su familia y colegas como el “actor más querido del país”.

Adolfo Chuiman recibió reconocimiento por su larga carrera actoral.

Elenco de AFHS envió mensaje

En representación de todo el elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la actriz Mónica Sánchez se encargó de dedicarle unas emotivas palabras a Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman, quienes han formado parte de la teleserie desde la primera temporada hasta el estreno de la novena.

“Son un enblema de la televisión, son un referente profesional y humano para todos quienes estamos aquí. Son dignidad, coraje, entrega, resistencia, pasión, esas cosas que uno dicen de dónde puede sacar. Son incodicionales y leales, todo lo que un profesional debe aspirar a ser. Gracias Yvonne por tu grandeza, por tu delicadeza, eres muy generosa en tu trabajo. Mirarte a los ojos como compañera es un regalo. Adolfo, yo te digo mi bebito fiu fiu porque eres solo ternura y humor, siempre con chispa. En nombre de todos, gracias, gracias y gracias”, expresó la popular ‘Charito’.

Elenco de 'Al Fondo Hay Sitio' acompañó a Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman.

