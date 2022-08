Adolfo Chuiman conmocionado por la partida de Diego Bertie: “Siempre hemos estado juntos” | ENTREVISTA

Adolfo Chuiman lamentó el fallecimiento de Diego Bertie, con quien trabajó en De Vuelta al Barrio. (Foto: Composición Infobae)

La muerte de Diego Bertie, destacado actor nacional que cayó desde el piso 14 de un edificio miraflorino, ha sorprendido al gremio actoral. Adolfo Chuiman, uno de sus grandes amigos, conversó en exclusiva con Infobae sobre esta inesperada partida, recordando los mejores momentos que compartieron tiempo atrás.

Ambos formaron parte de De Vuelta al Barrio, serie que culminó en diciembre de 2021 y que dio paso a Al Fondo Hay Sitio . Mientras que Chuiman dio vida a Benigno Bravo Warthon, Diego Bertie interpretó a Luis Felipe Sandoval. Fueron cuatro años los que compartieron en los estudios de Pachacamac.

¿Adolfo, cómo has tomado la lamentable noticia de la partida de Diego Bertie?

Me ha quitado hasta el habla, te lo juro. Yo he estado trabajando con él hasta el año pasado… Lo conozco desde hace años, era mi amigo, venía a mi casa para ayudar a la gente pobre con mi hijo. Es toda una historia. Siempre hemos estado juntos. Me ha sorprendido. Ay, díos mío…

¿Qué recuerdos te llevas de él? Trabajaron juntos en De Vuelta al Barrio hasta hace poco…

Tengo un recuerdo grabado. Un día llegué con mi carro a los estudios de Pachacamac y él también bajó, al mismo tiempo. Metió un grito casi en mi oreja. Yo le dije qué le pasaba, y me decía ‘¡Mi hombro!’. Me hizo saltar del grito, parece que había manejado mal de un costado y lanzó un grito tipo Tarzán. Lo curaron en el canal… Siempre hemos estado juntos.

Ya en los estudios, ¿cómo era Diego Bertie?

Muy profesional, por eso éramos grandes amigos. Nos juntábamos más cuando trabajamos juntos. Debido a las grabaciones que teníamos que ir a Pachamac, estamos absorbidos por el trabajo. Teníamos una convivencia, era como una familia…. Todo esto me ha dejado frío.

La última faceta que nos mostró fue la de cantante. Volvió a la música después de 25 años con el show “Días de furia”...

Lo del canto yo me quedé impresionado porque él era más actor que cantante. Cuando lo vi cantar, dije ‘si le va bien, bacán’. Me hizo pensar algo… ¿por qué un cambio de golpe? Ay Díos mío, no sé que pensar.

SE CONFIRMA LA MUERTE DE DIEGO BERTIE

A través de un comunicado oficial, el Hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte de Diego Bertie apenas llegó al nosocomio.

“Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 04:10 de la mañana ingresó el señor Diego Bertie Brignardello, quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud confirmando su fallecimiento”, dice parte del documento.

“El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa lamenta lo sucedido y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del actor”, culmina el comunicado.

Según informó Mario Casaretto, Comandante de los Bomberos, el portero del condominio llamó a Emergencias tras escuchar un fuerte impacto. Cuando los paramédicos y bomberos llegaron, se encontraron a Diego Bertie tendido en el piso de su cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Así fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Lamentablemente, los médicos terminaron por confirmar que el artista nacional ya estaba muerto. Fue así que Diego Bertie dejó este mundo a las 4:28 a.m., a los 54 años.

