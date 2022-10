‘Al Fondo Hay Sitio’ y todas las trágicas bodas que marcaron la teleserie desde sus inicios

Durante el transcurso de 'Al Fondo Hay Sitio', varias bodas fueron canceladas por eventos fortuitos.

‘Al Fondo Hay Sitio’ se ha caracterizado por sus impactantes finales de temporadas, siendo en su mayoría bodas fallidas. En esta novena entrega, los televidentes quedaron impactados con el matrimonio de Pepe Gonzales y Rafaela Picasso, pues la hija de Francesa Maldini terminó recibiendo un impacto de bala por parte de la ‘Mujer vestida de negro’.

Se especula que el personaje interpretado por Bárbara Cayo falleció, ya que se vio a los actores de la teleserie de América TV grabando en un cementerio de Lima. Pero la supuesta muerte de Rafaela no es la primera desgracia que acecha a los Gonzales y Maldini, pues varias bodas han acabado de la peor forma a lo largo de las ocho temporadas. Aquí un recuento.

Liliana y Tito

En la primera temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Liliana Morales (Pierina Carcelén) se arrepintió de casarse con Tito (Laszlo Kovacs) porque estaba perdidamente enamorada de Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani). “No te amo. Eres bueno y noble, encontrarás una chica que te quiera como eres. No estamos hechos el uno para el otro”, le dijo antes de huir de la iglesia, dejando al mejor amigo de Pepe (David Almandoz) destrozado.

Charito y Raúl

Al final de la segunda temporada, Charito (Mónica Sánchez) y Raúl del Prado (Christian Thorsen) lograron unirse en matrimonio después de luchar por su amor. Sin embargo, la celebración fue interrumpida por la inesperada aparición de Lucho Gonzales (Bruno Odar), quien regresó para recuperar el amor de la madre de sus hijos y para explicar que nunca estuvo muerto.

Charito y Lucho

La matriarca de los Gonzales decidió dejar a Raúl del Prado para darle una segunda oportunidad a su exesposo. La pareja llegó a casarse, pero nuevamente la boda fue arruinada porque Reina Pachas (Tatiana Astengo) llegó con sus hijos a reclamar su lugar. Así se descubrió que Lucho Gonzales fingió su muerte porque era infiel y, además, tenía una segunda familia oculta.

Teresa y Mariano

Teresita (Madgyel Ugaz) estaba a punto de casarse con Mariano Pendeivis (Marcelo Oxenford) en la tercera temporada de la serie. Todo salió mal porque Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) se presentó para impedir la boda, pues seguía enamorada de él. Ambos huyeron juntos, por lo que los Gonzales los persiguieron enfurecidos. Debido a esta traición, Nelly Camacho (Irma Maury) reveló que Isabella Maldini (Karina Calmet) era adoptada.

Joel y Fernanda

En la cuarta temporada, la pareja más popular de ‘Al Fondo Hay Sitio’ estuvo a punto de unirse en matrimonio, luego de que los Gonzales y Maldini limaran sus diferencias. Lamentablemente, Joel (Erick Elera) llegó tarde a la ceremonia y con olor a trago. Aunque Fernanda (Nataniel Sánchez) lo disculpó, después canceló la boda porque tres bailarinas exóticas llegaron al evento preguntando por su prometido. Se descubrió luego que todo se trató de una trampa de Miguel Ignacio.

Peter y Doris

Peter (Adolfo Chuiman) estaba a punto de darse una nueva oportunidad en el amor con Doris (Aurora Aranda), cuando Mike (Joaquín de Orbegoso) llegó desesperado a la boda para revelar que Fernanda y Joel habían sido secuestrados por Claudia Zapata (Úrsula Boza). Debido a la preocupación de los invitados, la boda fue suspendida y no se llegó a realizar nunca, ya que la mamá de Gladys (Kukuli Morante) regresó a Tarapoto.

Raúl y Viviana

En la sexta temporada, Raúl del Prado se dio cuenta que Viviana (Gianella Neyra) era realmente el amor de su vida, por lo que decidió casarse con ella. No obstante, la boda no se llega a concretar porque Charito confesó delante de todos que aún seguía amándolo. Viviana no soportó que el ‘Platanazo’ reaccionara muy tarde y huyó del lugar no sin antes darle una bofetada. Raúl enfrentó a Charito y le aseguró que su historia de amor había llegado a su fin.

Shirley y Patrick

Todo parecía indicar que Shirley (Areliz Benel) y Patrick (Juan Carlos Rey de Castro) tendrían un final de cuento de hadas. Sin embargo, Fernanda de las Casas no soportó que Shirley haya engañado a su amigo con una supuesta enfermedad terminal de su madre. La verdad salió a la luz y el aviador abandonó a su prometida en el altar. Como venganza, Shirley se fue a los golpes con Fernanda delante de todos los invitados.

Miguel Ignacio y Rubí

En la séptima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Miguel Ignacio se enamoró de Rubi (Anahí de Cárdenas), sin saber que esta se había vuelto amiga íntima de Claudia Zapata. El día de su boda, la ‘Mirada de tiburón’ amenazó a Rubí con hacerle daño a su familia si se casaba con ‘Nachito’. Ella canceló el evento, dejando devastado a Miguel Ignacio. Sin embargo, luego se arrepientió y le contó la verdad, pero el empresario la rechazó de manera violenta.

Nicolás y Emilia

Luego de la supuesta muerte de Grace Gonzales, Nicolás de las Casas quiso seguir adelante con su vida casándose con Emilia de La Borda (Carolina Cano). Esto no se pudo concretar porque Grace apareció en la boda gracias a Carmen Torres (Teddy Guzmán), madre de Claudia Llanos, quien la tuvo oculta en su hogar. Nicolás quedó en shock con su presencia, pero se mostró alegre por recuperar a la madre de su hija. Emilia se mostró dolida con su reacción y prefirió marcharse.

Lucho y Reina

En la octava temporada, Lucho (Bruno Odar) y Reina (Tatiana Astengo) se casaron por segunda vez para reafirmar su amor. Todo marchaba bien hasta que llegó Miguel Ignacio con varios policías para acusar al padre de Grace y Joel de ladrón. “Perdóname, Reina”, dijo Lucho antes de ser arrestado y llevado a la cárcel. Reina lloró desconsoladamente y, en un intento de evitar la detención de su esposo, cayó a la piscina, arruinando su vestido de novia.

